Teemu Selänne on koonnut ryhmän, joka haluaa ostaa Helsinki-hallin: ”Nyt loppuu se venäläisten kanssa pelleily”

Teemu Selänne kertoi hankkeesta Valavuori Live -ohjelmassa.

Teemu Selänne on lähdössä innolla mukaan rakentamaan Jokerien uutta nousua Suomen jäillä. Selänne kertoi halukkuudestaan liittyä Jokerien taustalle Valavuori Live -ohjelmassa.

Jokerit tavoittelee paluuta SM-liigaan kaudeksi 2023–24. Liigalisenssivaatimuksista junioriorganisaatio on kunnossa. Lisäksi Selänne oli varma, että sijoittajia löytyy viljalti hankkeen tueksi.

Suurimpia kysymyksiä on seuran pelipaikka. Entinen Hartwall-areena eli Helsinki-halli seisoo tyhjillään. Sen omistavat EU:n pakotelistalla olevat venäläistahot. Hallin toiminta pysähtyi lähes välittömästi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Samalla Jokerit vetäytyi KHL:stä.

Areenan ostajaksi on kiinnostuneita, mutta koska omistajat ovat pakotelistalla, ei hallin myyminen ole yksinkertaista.

Selänne kertoi Valavuori Livessä, että hän on mukana yhdessä areenan ostoa tavoittelevassa ryhmittymässä.

– Olen innoissani siitä, että Jokerit on tulossa takaisin liigaan. Me tiedämme halliongelman. Niin paljon olen tähän tilanteeseen perehtynyt, että olen löytänyt porukan, joka on valmis entisen Hartwall-areenan ostamaan.

– Totta kai sanktiot on sellaisia venäläisten kanssa, että ostaminen on nyt täysin mahdotonta. Mutta kyllä meillä on porukka, joka sen on valmis ostamaan, Selänne kertoi ohjelmassa.

Helsinki-hallin eli entisen Hartwall-areenan toiminta kuihtui sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Selänne, Jokerien omistaja Jari Kurri ja seuran toimitusjohtaja Sami Kauhanen painottivat kukin vuorollaan ohjelmassa, miten tärkeää Helsinki-hallin saaminen takaisin käyttöön olisi paitsi urheilulle myös kulttuurille.

Kiekkolegenda kertoi ohjelmassa useampaan otteeseen ymmärtävänsä, miksi Jokerien myynti venäläisille ja seuran pelaaminen KHL:ssä koettiin Suomessa negatiivisiksi asioiksi. Samalla Selänne puolusti voimakkaasti Kurria. Hän myös sanoi, ettei koskaan kokenut KHL-Jokereita omakseen.

Selänne painotti, että nyt on tärkeää saada halli takaisin suomalaisten omistukseen.

– Nyt loppuu se venäläisten kanssa pelleily. Tämä oli hyvä herätys meille kaikille, tietysti ikävää millä tavalla se tapahtui. Olen miettinyt tuota sotahommaakin aika paljon – en hirveästi halua siitä puhua, mutta se, että miten Venäjä voisi tuosta nousta puhtaisiin kirjoihin niin se vaatisi aika radikaaleja juttuja, Selänne taustoitti.

Selänne viittasi mm. venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkemiseen Wimbledonista ja antoi ymmärtää, että tarvitaan toimia, jotka kääntävät yleisen mielipiteen Venäjällä presidentti Vladimir Putinia vastaan.

– On tosi ikävää, järkyttävää, mitä maailmalla tapahtuu Venäjän kanssa. En ole ollut hirveän avoin siitä, mitä oikeasti ajattelen. Olen aina yrittänyt vuosien varrella ehkä vähän sinisilmäisenä ymmärtää, antaa mahdollisuuden venäläisille. Ei mulla ole kyllä mitään sympatiaa heitä kohtaan enää. Aivan hirveää. En halua olla missään tekemisissä niiden kanssa.