Ilveksen legenda on iloinen rakkaan seuransa puolesta.

Urheilussa parasta ovat tarinat.

Keväällä 2001 Raimo Helminen ratkaisi Ilvekselle mitalin iskemällä maalin pronssipelissä Kärppiä vastaan.

21 vuotta myöhemmin Helminen istui lähes tuiki tavallisena katsojana Nokia-areenan lehtereillä ja sai nähdä omin silmin, miten Ilves palasi mitalikantaan pitkän korpivaelluksen jälkeen. Väliin oli mahtunut vaikeitakin vaiheita, niin Helmisen omassa elämässä kuin Ilveksen tarinassa.

Mitalin merkitys on niin monitahoinen, että se veti yleensä niin pidättyväisen Helmisen, 58, herkäksi.

– No kyllä se hieno juttu oli. Ihan tosi hieno juttu, Helminen sanoi IS:lle puhelimitse sunnuntai-iltana.

– Se oli ansaittu mitali. Pojat ovat pelanneet hyvin, ja hieno yleisö oli.

Ilves-fanit täyttivät Nokia-areenan ja ottivat ilon irti pronssimitalista.

Tampereella tehtiin SM-liigan pronssiottelun yleisöennätys 2000-luvulla. Areena oli loppuunmyyty, mikä tarkoitti 11 606 silmäparia. Isompi yleisö pronssiottelulla on ollut vain kerran, vuonna 1998, kun Jokerit pelasi uudessa hallissaan.

Helmistä ei yleisöryntäys yllättänyt. Päinvastoin. Hänellä oli sille looginen selitys.

– Ilvesläisiä on niin paljon Suomenmaassa ja Tampereella ennen kaikkea tietenkin, hän sanoi.

– Se on ihan selvä asia. Ja se näkyy nyt kaikessa.

Vuonna 1931 perustettu Ilves elää uuden kukoistuksen aikaa.

Helminen on mielissään myös siitä, ettei Ilves ole luopunut perinteistään. Tyyli on tuttu: taitureille ja veijareille on sijaa.

– Se on ihan Ilveksen näköinen joukkue. Pojat osaavat luistella ja ovat hyviä pelaajia, Helminen myhäili.

Eemeli Suomi on Ilveksen ensimmäinen mitalikapteeni sitten Raimo ”Raipe” Helmisen.

Helmisen oma tulevaisuus jääkiekossa on auki. Hän kävi hiljattain Saksan maajoukkueen MM-leirillä apuvalmentajana.

– Se oli kahden viikon juttu, Helminen selvitti.

Hommiin häntä pyysi Saksan päävalmentaja Toni Söderholm. Helminen tuurasi leirillä Cory Murphya, jolla on tuplarooli Helsingin IFK:n ja Saksan maajoukkueen apuvalmentajana.

Vuosi sitten TPS:n SM-hopealle luotsannut Helminen toimi tällä kaudella Italiassa HC Pustertal-Val Pusterian päävalmentajana. Hän nosti joukkueen jumbosijalta aina puolivälieriin asti.

Italiassa jatkaminen ei ole poissuljettu vaihtoehto.

– Kaikki on auki, Helminen sanoi ensi kaudesta.