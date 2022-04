Teemu Selänne kertoi vihdoin näkemyksensä Jokerien tilanteesta – puolusti tiukasti Jari Kurria

Teemu Selänne kertoi Valavuori Live -ohjelmassa olevansa mukana Jokerien liigaoperaatiossa. Tarkka rooli ei ole vielä selvillä.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne haluaa mukaan Jokerien taustalle SM-liigaan paluuta junailevaan ryhmään. Selänne kertoi asiasta Valavuori Live -ohjelmassa sunnuntaina.

Jokerit tavoittelee liigalisenssiä SM-liigaan kaudeksi 2023–24.

Ohjelmassa oli vieraana Selänteen lisäksi mm. Jokerien omistaja Jari Kurri. Kurri kertoi ohjelmassa yrittäneensä saada Selännettä jo pitkään mukaan Jokerien taustalle. Selänne sanoi, että tähän saakka hän ei ole löytänyt itselleen sopivaa roolia Jokereista, mikä olisi motivoinut lähtemään toimintaan.

Selänne kertoi, että muuttunut maailmantilanne ja Jokerien paluu Suomen sarjoihin on suuri motivaattori haluun tulla toimintaan mukaan.

– Olen valmis talkoisiin, ja olen sanonut sen Jarille. 1990-luvun alussa, Jarikin muistaa NHL:n työsulkukaudelta, se buumi mikä oli päällä. Jokereissa se oli kuin Dingo-huuma, oltiin rokkistaroja. Uskon, että saadaan tällainen tarina rakennettua. Se on meidän tavoite, Selänne sanoi ohjelmassa intoa puhkuen.

Kaliforniassa asuvalle Selänteelle rooli Jokereissa ei ole aikaisemmin tuntunut luontaiselta myöskään etäisyyden puolesta, koska hän haluaisi osallistua aidosti seuran tekemisiin. Nyt Selänne sanoi, että on valmis löytämään aikaa, kun oikea rooli keksitään.

Selänteen tarkka rooli, omistus Jokereista tai Helsinki-hallista on kaikki yhä täysin hämärän peitossa. Hän haluaa tuoda mahdollisimman laajan katraan takavuosien Jokerien legendoja mukaan toimintaan.

– Me tarvitaan nyt nämä vanhat legendat mukaan, että saadaan uusi buumi, uskottavuutta ja hyvä pohja tähän. Ei ole vaikeaa löytää sijoittajia tähän, kun saadaan tällainen huuma taas päälle.

Erityisen innoissaan Selänne oli joukkueen hyvästä junioritilanteesta sekä SM-liigaan paluun toteutuessa HIFK:ta vastaan pelattavien paikallispelien paluusta kalenteriin.

Selänne teki selväksi myös, ettei koskaan kokenut Jokereita ”omakseen”, kun joukkue pelasi KHL:ssä.

– 10 vai 15 miljoonaa hävittiin joka vuosi. Kaikki tiesivät, että homma jatkuu vain niin kauan kuin venäläiset pumppaa rahaa. Jokainen voi miettiä itse, minkä takia he sitä rahaa pumppasivat. Se oli monille kova paikka, kun Jokerit myytiin, Selänne jatkoi.

Selänne puolusti myös voimakkaasti ystäväänsä Kurria. Kurri joutui voimakkaan julkisen kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun hän lähti Jokerien omistajaryhmään mukaan. Lisäksi Kurriin on kohdistunut viime vuosina kovia poliittisia paineita, ensin Valko-Venäjän vaalivilpin aikaan ja nyt Ukrainan sodan alettua.

Selänne kertoi ymmärtävänsä, miksi Jokerien KHL-seikkailu mielletään negatiiviseksi, mutta alleviivasi, että hän pitää Kurria siihen syyttömänä.

Selänne kertoi ohjelmassa liki parhaiksi Jokerit-aikojen muistokseen pelit ykkösdivisioonassa.

– Ymmärrän, miksi Jokerit on saanut niin paljon negatiivista julkisuutta. Hjallis halusi rahastaa Jokereista omat pois ja myi sen venäläisille. Suomessa se koettiin negatiivisesti, koska ei haluttu, että myydään venäläisille, ja samoin pelaaminen venäläisten liigassa koettiin negatiiviseksi. Moni ei halunnut, että Jokerit lähtee liigasta. Kun laittaa paketin kasaan, siinä on paljon negatiivisia tunteita mukana. Sitä on vaikea lähteä lähteä parantamaan. En koskaan oikein kokenut, että se on ”mun” Jokerit.

Sen sijaan Kurrin jääkiekkopuolen onnistumista Selänne kehuu vuolaasti. Hän pitää Kurrin rakentamia joukkueita ja Jokerien organisaatiota ”käsittämättömän hienona”.

– Harmittaa Jarin puolesta, koska ei hän ikinä halunnut omistaa Jokereita. Hän lähti mukaan hyvää hyvyyttään. Moni ajatteli hänet venäläisten bulvaaniksi, mutta ei hän itse kokenut niin, vaan hän halusi auttaa Jokereita ja tehdä asioita jäällä. Hän on rakentanut jotain uskomattoman hienoa, ja negatiivisuus häntä kohtaan on ollut kohtuutonta.

Samalla Selänne kertoi varoittaneensa Kurria moneen otteeseen siitä, että KHL toisi kiekkolegendalle negatiivista julkisuutta.

– Sanoin Jarille monta kertaa, että ei tämä näytä hyvältä. Arvaa, mitä Jari sanoi? ”Who cares? Se raha tulee, ei meillä ole mitään paineita.” Se intohimo, millä hän on rakentanut joukkueita, hän on löytänyt upeita pelaajia ja uskomattomia valmentajia. Nostan hattua.

Kurri kertoi ohjelmassa, että Jokerit lähtee SM-liigaprojektiin täysin puhtaalta pöydältä. Mitään vanhoja KHL-saatavia seuralle ei jäänyt siinä yhteydessä, kun seura myytiin Kurrille.