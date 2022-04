Kansanedustaja täräytti jyrkän mielipiteen Jokereista ja Jari Kurrista: ”Kurri pitäisi laittaa pakotelistalle” – tutkija eri linjoilla

Jokerien paluuaikeet SM-liigaan herättävät tunteita sekä puolesta että vastaan.

Voiko Jari Kurri jatkaa Jokerien johdossa?

Tämä on ollut kuuma kysymys sen jälkeen, kun seura ilmoitti aikeistaan palata SM-liigaan kaudeksi 2023–2024.

Jokereihin pumpattiin miljoonittain venäläistä rahaa, ja omistaja Kurri on tehnyt yhteistyötä venäläisten oligarkkien kanssa.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, KHL:n roolia osana Venäjän pehmeää vallankäyttöä tutkinut Tuomas Forsberg ei silti näe mahdotonta moraalista ristiriitaa siinä, että Jokerit palaisi Kurri omistajanaan SM-liigaan.

– Olisi mielestäni ylimitoitettua tulkita, ettei voisi. Se olisi liian paljon vaadittu. Tietysti se (yhteistyö venäläisten kanssa) voi näyttää pahalta ja olla mainehaitta. Mutta vaatimuksenhan pitäisi sitten koskea KHL:ssä pelanneita pelaajiakin, Forsberg sanoo.

Kurri toki toimi yhteistyössä suoraan Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ja kuului KHL:n hallitukseen.

– Hänen tietenkin täytyy tehdä pesäero venäläiseen rahoitukseen ja todeta, että se aikakausi on päättynyt. Se aika on ohi, että voisi väittää politiikan ja urheilun olevan erillään, kuten Kurrikin on sanonut. Toisaalta ei pidä ylimoralisoida, Forsberg sanoo.

Tuomas Forsberg on tutkinut KHL:ää osana Venäjän pehmeää vallankäyttöä.

Nyt KHL jäänee venäläisten omaksi leikkikentäksi, mutta sarjan kunnianhimoiset laajenemistavoitteet olivat osa pehmeän vallankäytön suunnitelmaa.

– Suurin tavoite KHL:lle Suomessa oli normalisoida kuvaa Venäjästä ja sen tekemisistä, Forsberg kertoo.

Tutkija ei silti koe, että esimerkiksi Kurrin yhteyksistä venäläisiin koituisi Suomelle minkäänlaista turvallisuushaittaa.

– Vaikea nähdä, mikä se turvallisuusriski olisi. Urheilutoiminta ei kuitenkaan ole yhdistettävissä politiikkaan tai muihin päättäviin elimiin, jossa voisi olla mahdollisuutta käyttää hyödyksi hämäräperäisiä yhteyksiä tai toteuttaa muunlaista vaikuttamista, Forsberg sanoo.

Jokerien KHL-aikakautta hän ei tuomitse läpeensä pahaksi asiaksi.

– Tämä tietysti nyt tuntuu kornilta, kun maan valtionjohto on lähtenyt sotalinjalle, mutta urheilu on tapa edistää yhteistyötä. Näin brutaali ja laajamittainen sota on tullut yllätyksenä. Vaikka Venäjä oli vieras valtio ja poliittisesti eri leirissä, niin urheiludiplomatia on tapa ylläpitää kansalaisyhteiskuntien välistä vuoropuhelua. Näin siitä huolimatta, että se ylätasolla poliittinen kytkentä aina onkin mukana, Forsberg sanoo.

– Tätä siis tarkoitan sanoessani, ettei moralisointia pidä vetää ihan tappiin.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) teki kantansa hyvin selväksi ja oli puolestaan sitä mieltä, että koko Jokereilla ei olisi hetkeen asiaa Suomen sarjoihin. Kurrin hän asettaisi pakotelistalle.

– Vaadin, että Jokerien pääsy Suomen sarjoihin estetään vuoteen 2030 asti rangaistukseksi veljeilystä Putinin kanssa. Teen asiasta tarvittaessa vaikka toimenpidealoitteen. Kurri pitäisi puolestaan laittaa pakotelistalle, Kärnä kirjoitti Twitterissä.