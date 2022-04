Tapparan konkari otti härskisti TPS:n nuoret tähdet tähtäimeensä – ”Ei se ihan sattumaa ollut”

Tapparan Veli-Matti Savinainen onnistui tehtävässään täydellisesti avausfinaalissa.

Voittajan on helppo hymyillä. Veli-Matti Savinainen oli iskussa keskiviikon avausfinaalissa.

Siinä kesti vain seitsemän sekuntia. Sen verran ehti pelikellosta kulua, kun Tampereen Tapparan sielupelaaja Veli-Matti Savinainen löysi ensimmäisen kohteensa keskiviikkona alkaneessa finaalisarjassa Turun Palloseuraa vastaan.

Savinainen otti heti ensimmäisen pelikatkon aikana TPS:n ykkössentterin Juuso Pärssinen pihteihinsä. Savinainen tarjosi pari napakkaa poikittaista mailaa Pärssiseen ja säesti sanomaansa muutamalla valitulla sanalla.

– Ei se ihan sattumaa ollut, että näin kävi, Savinainen hymähti.

– Se on selvää, että tässä vaiheessa kautta pitää saada vastustajan kärkijätkät pois mukavuusalueelta eri keinoilla. Se kuuluu pelin henkeen.

Tappara voitti kotonaan pelatun ensimmäisen finaalin lukemin 2–1.

Ottelun edetessä Savinainen teki lähempää tuttavuutta myös muiden TPS:n kärkipelaajien kanssa.

Savinainen painoi kaikki taklaukset loppuun asti ja käytti jokaisen pienenkin tuokion lämpöisiin jälkipeleihin.

– Se kuuluu omaan työhöni. Näihin peleihin kuuluu, että vastustajaa pitää koetella ja tarjota kovuutta aina kun on paikka.

– Näissä peleissä saa vääntää ja kääntää, mikä on hienoa. Vastustajan puolella on isoja ja nuoria poikia, joiden kanssa on mukava ottaa vähän yhteen, Savinainen ilmoitti.

Tämä ei ole Savinaisen ensimmäinen kevätrodeo. Kokenut 36-vuotias hyökkääjä on marinoitunut kevään kovissa pudotuspeliväännöissä.

CV:stä löytyy kolmen Suomen mestaruuden lisäksi tulisia vääntöjä muun muassa keväältä 2013, kun Savinainen väänsi Ässien paidassa naama irvessä Tapparan konkaria Ville Niemistä vastaan.

Keväällä 2016 Tapparan paidassa Savinaisen tehtävänä oli ottaa Kärppien nuori supertähti Sebastian Aho ”pois pelistä”. Tehtävä onnistui varsin hyvin, sillä Tappara juhli finaalisarjan päätteeksi Suomen mestaruutta.

Onko nyt valmennukselta tullut samanlainen tehtävä TPS:n nuoria tähtiä vastaan?

– Niin no, jokainen voi päätellä jotain siitä, että pelasimme tänään 95-prosenttisesti (Pärssisen ketjua) vastaan.

Ketju Savinainen-Patrik Virta-Waltteri Merelä onnistui tehtävässään, sillä Pärssisen ketju, laidoilla Markus Nurmi ja Mikael Pyyhtiä, jäi nollille viidellä viittä vastaan.

– Turha keskittyä myöskään liikaa yhteen ketjuun. Pitää mennä vain vaihto kerrallaan. Meillä on neljä hyvää kenttää, jotka kaikki pystyvät puolustamaan laadukkaasti. Katsotaan, miten peluutukset menevät, kun sarja siirtyy Turkuun ja vastustajalla on viimeinen vaihto-oikeus.

Savinainen ei ole pelkkä agitaattori tai vastustajien veemäinen pimennysverho Tapparan tähtisikermässä.

Jokereista loppukaudeksi Tapparaan siirtynyt konkarihyökkääjä on merkittävä osa kirvesrintojen hyökkäyskalustoa.

Tämän kevään pudotuspeleissä Savinainen on iskenyt isoja maaleja. Saldo 11 ottelun jälkeen on komea: 7+1.

Keskiviikon avausfinaalissa Savinainen näytti jälleen monipuolisuuttaan, kun hän sinnikkään kahden suunnan pelaamisen ja fyysisen raastamisen lisäksi kauhoi 100–0-aloitusvoiton ylivoimalla. Heti perään Anton Levtchi lämäsi 1–1-tasoituksen.

– Multa onnistuu homma kuin homma. Välillä pitää tehdä maaleja ja tuottaa hyökkäyssuuntaan, ja välillä pitää tehdä näitä niin sanottuja likaisia hommia.

Tappara pääsi juhlimaan ensimmäisen finaalin voittoa. Voittomaalin teki kolmannessa erässä Kristian Kuusela (2. vas.).

Savinainen on kuin kotonaan kevään peleissä, missä tuomarilinja on sallivampi.

– En edes tiedä, miksi se on niin, että saa pelata kovempaa. Normaalisti tästä avauspelistä olisi tullut joulukuun runkosarjan pelissä noin 20 jäähyä, naurahti Savinainen.

– Mua ei haittaa tämä linja. Päinvastoin. On siistiä, kun saa mennä pää kolmantena jalkana. Näistä peleistä pitää nauttia täysillä. Suurin osa pelaajista on tässä vaiheessa jo valmistautumassa kesätreeneihin.

Finaalisarja jatkuu lauantaina Turussa.