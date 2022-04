Kommentti: Tähän taisteluun ratkeaa Suomen mestaruus – TPS on lirissä Tapparan myllytyksessä

Tappara pitää finaalisarjan ohjaksia käsissään, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jauhaminen toi palkinnon. Niin kuin usein tapana on Tapparan kohdalla.

Tappara oli ensimmäisessä finaalissa pelillisesti hallitsevampi osapuoli, mutta TPS ei ollut kaukana kliinisestä ryöstöstä.

Avausottelun perusteella finaalisarjasta on muodostumassa puolustusten taistelu. Kumpikin joukkue pohjaa pelinsä kurinalaiseen ja tiiviiseen viisikkopuolustamiseen. Tarpeettomat riskit loistavat poissaolollaan.

Villiä rallattelua päädystä päätyyn on turha odottaa jatkossakaan.

Tappara päästi runkosarjassa vähiten maaleja (120). TPS (137) oli saman tilaston kolmonen. Pieni, kenties lopulta ratkaiseva ero kahden huippujoukkueen välillä syntyy hyökkäyspelaamisesta.

Tappara on profiililtaan ripauksen monipuolisempi joukkue finaalikaksikosta. Vanhentuneet mielikuvat ”Kahvarasta” kannattaa unohtaa.

Kyllä, Tapparan dna:ssa on trapiin pohjautuva viisikkopuolustaminen, jota rutinoitunut joukkue jaksaa toteuttaa erittäin kärsivällisesti ja tunnollisesti, mutta Tappara osaa ottaa kiekollisena myös riskejä oikeissa paikoissa.

Kristian Kuusela kuuluu Tapparan kokeneeseen kaartiin.

Avausfinaalissa Tappara hyökkäsi lähes jatkuvasti käsijarru päällä hitaita hyökkäyksiä, mikä satoi TPS:n laariin. TPS on timanttinen kollektiivi puolustussuuntaan. Hyvin liikkuva trap sai Tapparan välillä täysin aseettomaksi.

Avausfinaalissa TPS sai happea ylivoimapelistä, joka sakkasi pahasti välierissä. Juraj Slafkovskyn tekemä ylivoimamaali avauserän alussa syntyi kriittiseen paikkaan. Erikoistilanteiden merkitys korostuu entisestään näin kireässä ja puolustusvoittoisessa ottelusarjassa.

TPS osaa kytätä iskun paikat. Se on nähty tänä keväänä. TPS hyökkää vaarallisesti sykäyksittäin, usein terävinä vastaiskuina.

Esimerkkiä suoraviivaisesta ja röyhkeästä hyökkäämisestä ovat pudotuspeleissä näyttäneet TPS:n nuoret ja itsevarmat hyökkääjät, joista kaksi, Aarne Intonen ja Eetu Liukas puuttuivat keskiviikkona.

Tapparan materiaali on sen verran laadukas ja leveä, että kirvesrinnat pystyvät myllyttämään parhaimmillaan neljällä sylinterillä ja rakentamaan maalipaikkoja. Se tekee Tapparan pysäyttämisestä äärimmäisen vaikeaa tänä keväänä.

TPS:lle ei riitä finaaleissa, että se saa pimennettyä yhden tulosketjun. Tapparalta löytyy ratkaisuvoimaa useasta ketjusta, mikä asettaa isoja haasteita Jussi Ahokkaan valmennusryhmälle vastakkainpeluutuksissa.

TPS on Tapparaa selkeämmin yhden tulosketjun varassa. Juuso Pärssisen johtama tulikuuma ykkösketju, laidoilla Mikael Pyyhtiä ja Markus Nurmi, on mustavalkoisten ylivertainen dynamo hyökkäyssuuntaan. Keskiviikkona superketjulle löytyi pysäyttäjä.

Kun Tapparalla on kotiotteluissaan vaihtoetu, Pärssiset pelaavat avausottelun perusteella Patrik Virran ketjua, laidoilla Veli-Matti Savinainen ja Waltteri Merelä, vastaan. Etenkin Savinainen, 36, on pelaaja, joka on tottunut pimentämään ja prässäämään vastustajan tähtipelaajat hulluuden partaalle.

Veli-Matti Savinainen (vas.) ja Johan Ivarsson kaksinkamppailussa.

Erikoistilanteiden ja maalivahtipelin lisäksi yksi finaalisarjan käännekohdista voi hyvin olla se, miten Pärssiset vastaan Virrat -kalistelussa käy. Jos Pärssisen ketju ei pysty tekemään tulosta, TPS on ongelmissa.

Voiton lisäksi Tapparan kannalta positiivista on se, että Anton Levtchi sai viimein tehtyä pudotuspelien avausmaalinsa. Onko Taikuri viimein herännyt?