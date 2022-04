Jokerit haluaa takaisin SM-liigaan – mutta mikä olisi Jari Kurrin rooli? Näin liigapomo kommentoi kuumia kysymyksiä

Jokerit takaisin SM-liigaan? Heikki Hiltunen suhtautuu asiaan positiivisesti mutta tuo samalla esiin isot avoimet kysymykset.

Jokerit ilmoitti halustaan palata kotoiseen SM-liigaan kaudeksi 2023–2024.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen suhtautuu aikeisiin positiivisesti.

– Tämä on sen mukaista, mikä käsitys minullakin ollut. Että heidän tavoitteenaan on olla liigakelpoinen 2023–2024 ja että he tulisivat mukaan prosessiin tämän vuoden lopulla, kun liigalisenssiprosessi käynnistyy. Periaatteessa hieno asia, Hiltunen sanoo.

Lue lisää: Jokerit aikoo palata SM-liigaan kaudeksi 2023–24

Hiltusen mukaan aikataulu kuulostaa realistiselta.

– Isot kysymykset ovat, mikä on omistusrakenne ja rahoitusmalli. Miten rahoitus on ratkaistu? Miten halliasia ratkaistaan? Se on liigan kannalta hyvin tärkeää, että nämä asiat ovat läpinäkyviä, eikä niissä ole kytköksiä sanktion alaisiin tahoihin tai henkilöihin. Näistä asioista tehdään aikanaan tarkkoja selvityksiä, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan SM-liiga odottaa mielenkiinnolla virallista yhteydenottoa ja asioiden etenemistä Jokerien suunnalta.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen perustelee, miksi Jokerit voisi palata ”ohituskaistaa” kotimaiseen pääsarjaan.

Kiekkofaneja ihmetyttää, miten Jokerien paluu SM-liigaan voisi olla mahdollista ilman kierrosta alemmilla sarjatasoilla.

– Täytyy muistaa, ettemme ole tehneet päätöstä. Sen tekee yhtiökokous aikanaan, jos hakemus tulee, Hiltunen aloittaa ja jatkaa.

– Liiga on liigaseurojen omistama osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi osakeannilla kutsua osakkaita mukaan. Liigaan voi nousta uusia yhtiöitä ja seuroja, jos on kyvykkyyttä. Tässä ei ole tapahtunut mitään muutosta, hän sanoo.

Hiltunen perustelee asiaa myös sillä seikalla, että Jokerit olisi mahdollisesti palaamassa SM-liigan ulkopuolelta.

– Sitä kautta tilanne on erilainen, eikä heidän välttämättä tarvitse kulkea Suomi-sarja-Mestis -polkua. He tulevat ulkomaisesta sarjasta eivätkä Suomen jääkiekkoliiton sisällä olevasta sarjasta. Tämä on se iso ero, mikä pitää muistaa.

Toinen kuuma kysymys on joukkuemäärä. Jos Jokerit palaisi SM-liigaan, pelattaisiinko SM-liigaa 16 joukkueella?

– Se on hyvin todennäköinen vaihtoehto. Silloin pääsemme parittomasta joukkuemäärästä parilliseen määrään. Se antaa mahdollisuuden myös kehittää SM-liigan sarjaohjelmaa.

Tiedotteensa mukaan Jokerit etsii Jari Kurrin rinnalle uutta omistuspohjaa. Kurri on luotsannut Jokereita pitkään venäläisessä komennossa ja kuulunut venäläissarja KHL:n hallitukseen.

Onko SM-liiga valmis tekemään yhteistyötä Kurrin kanssa?

– En voi tässä vaiheessa kommentoida sitä, koska emme tiedä kenen kanssa tässä yhteydessä neuvottelemme tulevaisuudessa, Hiltunen vastaa

– Jokerien omistajat tekevät päätöksen, ja sitten kun asia on ajankohtainen, niin sitä varmasti punnitaan. Kaikki nämä asiat punnitaan SM-liigan lisenssiprosessissa ja siinä yhteydessä, kun he mahdollisesti hakevat osakkuutta.