Jokerit aikoo palata SM-liigaan kaudeksi 2023–24

Jokerit julkaisi tiedotteen tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Helsingin Jokerit pyrkii palaamaan jääkiekon SM-liigaan kaudeksi 2023–24. Seura kertoi aikeistaan tiedotteessa keskiviikkona.

Kuuntele koko artikkeli alla olevasta linkistä:

Tulevalla kaudella 2022–23 Jokereiden edustusjoukkue ei pelaa missään sarjassa. Edelliset kahdeksan kautta se pelasi venäläisessä KHL:ssä, mutta lähti sarjasta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Tiedotteen mukaan seuran juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jokerit aikoo jättää lisenssihakemuksensa kaudesta 2023–24 SM-liigalle määräaikaan mennessä.

– Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa ja parhaillaan seuraan etsitään rinnalleni uutta omistuspohjaa. Olen luottavainen, että pystymme kaikki Liigan vaatimat kriteerit täyttämään, Jokereiden pääomistaja Jari Kurri sanoo tiedotteessa.

– Yhteistyö Helsingin Jokerit ry:n kanssa jatkuu normaalisti, vaikka edustusjoukkueen toiminnan osalta ensi kausi on rakennusvuosi. Kevään aikana on ollut hienoa nähdä, että suomalaisilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä on tahtoa olla mukana Jokereiden tarinan uudessa luvussa, kertoo toimitusjohtaja Sami Kauhanen.

Tiedotteessa mainitaan myös, että mikäli venäläisomistuksessa olevan Helsingin areenan omistuspohja ei muutu, joukkue etsii itselleen uuden kotihallin.