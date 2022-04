Petri Matikaisella selvä toive SM-liigan finaaleihin – ”On se niin karmeaa hävitä”

Ville Lajunen jahtaa ensimmäistä mestaruuttaan. Petri Matikainen kehuu vuolaasti vanhaa suojattiaan ja toivoo tälle SM-kultaa.

– Sen takia tässä varmaan yritetäänkin vielä sitkutella mukana, että pääsisi voiton syrjään kiinni.

Näin linjasi TPS:n puolustaja Ville Lajunen ennen SM-liigan pudotuspelien alkua.

34-vuotias Lajunen on pelannut pitkän uran huipulla, mutta hänen kohtalonsa on ollut sama kuin vaikkapa Ilveksen Petri Kontiolalla, 37, ja IFK:n Olli Palolalla, 34. Mestaruudet ovat olleet lähellä mutta jääneet voittamatta.

Ville Lajunen ja Petri Kontiola kamppailivat SM-liigan välierissä.

Lajunen on altavastaajajoukkueissa venynyt neljästi SM-liigan loppuotteluihin, kerran SHL:n finaaleihin ja kerran MM-loppuotteluun, mutta saldona on ollut vain hopeisia mitaleja. Viime keväänä hän ei enää edes kelpuuttanut prenikkaa kaulaansa.

Nyt, neljännellä yrittämällään, hän johtaa TPS:n takalinjoja finaalisarjassa ennakkosuosikkia Tapparaa vastaan.

Nuorella TPS:llä on riveissään vain kaksi ennen 1990-lukua syntynyttä pelaajaa. Kapteeni Juhani Jasu ja varakapteeni Lajunen.

Ville Lajunen pelaa Niklas Arellin pakkiparina.

Petri Matikainen muistaa, kun Lajunen oli vielä osa joukkueensa nuorisoa pelatessaan Bluesin paidassa loppuotteluita 2008 ja 2011.

Nykyään Klagenfurtissa Itävallassa valmentava Matikainen toivoo, että hänen vanha suojattinsa saa nyt maistaa kirkkainta.

– Minulla on hirveä arvostus Villeä kohtaan. Loistava tyyppi. Toivon, että nyt viimeistään se loksahtaisi kohdalleen ja hän saisi kultamitalin.

– On se niin helvetinmoista ja karmeaa hävitä finaaleja, kun pitkän matkan jälkeen mitään ei jää kouraan. Valjulta se touhu silloin tuntui, vaikka hieno juttu olikin, Matikainen muistelee SM-hopeamitaleja 2008 ja 2011.

– Käytiin yhtenä iltana kaljaa juomassa. Itse hävisin siitä parin tunnin jälkeen. Jätkät jäivät. Siinä se aika lailla oli. Ei siinä paljoa juhlita.

Klagenfurtissa kahdesti monikansallisen Ebelin/IceHL:n mestaruuden voittanut Petri Matikainen on SM-liigassa maistanut karvasta kalkkia. Kuva vuodelta 2008, kun Kärpät on voittanut mestaruuden voitoin 4–1.

Kahdesti, juuri 2008 ja 2011, SM-liigan vuoden valmentajaksi valittu Matikainen sanoo, että ottaisi Lajusen heti omaan joukkueeseensa, jos pääsisi valitsemaan.

– Hän varmaan pitää Turussa rotia ja sanoo jätkille, jos on tarvetta. Itse hän pelaa luotettavaa kahden suunnan peliä eikä vedä mitään roolia. Huippujätkä ja yksi lempipelaajista, joita minulla oli Espoossa.

– Enhän minä ole häntä pitkään aikaan nähnytkään. Poikanen on kasvanut mieheksi. Sehän on ihan partasuu äijä.

Lajunen on pudotuspeleissä ollut TPS:n peliaikakuningas kellotettuaan jääaikaa 21.31 per ottelu. Finaalivastustaja Tapparan Otto Leskinen on pelannut hieman enemmän, 21.45, joskin Tappara on selvinnyt kolmella vähemmällä pelillä.

– Hän on hemmetin monipuolinen, taitava ja vastuullinen pelaaja. Moni pitää offensiivisena puolustajana, mutta kyllä hän mielestäni on kahden suunnan pakki, Matikainen ruotii Lajusta.

– Yksi parhaita ylivoimapuolustajia, mitä minulla on koskaan ollut. Syöttönopeus, milloin laukaus lähtee... Häneltä lähtee hienoja sivuttaissyöttöjä, ja hän pystyy rytmittämään ylivoimapeliä huipputasolla.

Puolivälierissä TPS löi HIFK:n. Kuvassa Iiro Pakarinen ja Ville Lajunen.

Matikainen toteaa, että Lajunen pelaa edelleen erittäin korkealla tasolla. Puolustajan varaan voi joka kausi laskea ihan tehopisteidenkin valossa.

Tehtaan takuu on kieltämättä nähtävillä suoraan tilastorivistä. Lajunen on kaudesta 2017–18 lähtien tehnyt tasaisesti pisteitä 25:n ja 28:n väliin KHL:ssä ja SM-liigassa.

– Tyyppinä Ville on ihan voittaja, jolta voi vaatia paljon, kun on hänelle rehellinen. Näkisin, että hän on yksi tärkeimpiä pelaajia koko puljussa Turussa. Hänellä on varmasti hirveä nälkä voittaa. Hän tietää, mitä se vaatii.

SM-liigan finaalisarja Tapparan ja TPS:n välillä alkaa keskiviikkona.