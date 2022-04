TPS:n luotsi Jussi Ahokas asui lapsena Irakissa pommien keskellä – tähtää nyt NHL-valmentajaksi: ”Stanley Cup on unelma”

Jussi Ahokas on espoolainen perheenisä, joka haaveilee NHL:stä. Mutta ensin hän haluaa voittaa Turun Palloseurassa Suomen mestaruuden.

ESPOO

Turun Palloseuraa SM-liigan finaaleissa luotsaava Jussi Ahokas eli varsin erikoisen lapsuuden.

Hän syntyi Oulussa vuonna 1980, mutta asui sen jälkeen Irakissa, Jemenissä ja Libyassa. Isä oli insinööri, jonka työ vei perhettä pitkin maailmaa, koviinkin paikkoihin.

Moinen elämä ei ollut aivan vaaratonta. Irak kävi sotaa Irania vastaan, jonne Saddam Hussein oli hyökännyt.

– Kun asuimme Irakissa sodan aikana, pommi tuli sen verran lähelle, että sängyt pomppasivat puoli metriä ilmaan, Ahokas, nyt 41, kertoo.

– Nukuin sen läpi. Vanhempani heräsivät siihen ja ovat tämän tarinan minulle kertoneet. Hyvät unenlahjat on ainakin ollut pienenä.

Jemenissä neljävuotias Suomi-poika lyötiin ummikkona ja vuotta muita nuorempana kansainväliseen kouluun, jossa vierähti kolme vuotta.

– Se oli hyvä juttu, koska opin siinä samalla englantia, joka on siitä asti ollut minulla vahva.

” Pommi tuli sen verran lähelle, että sängyt pomppasivat puoli metriä ilmaan.

Toisella luokalla Ahokas muutti takaisin Suomeen ja Espooseen, jossa hänen jääkiekkoharrastuksensa alkoi. Hän oli maalivahti.

– Olin kova harjoittelemaan, rakastin tätä lajia ja pääsin liigarinkiin asti, mutta koppi ei tarttunut. En ollut riittävän hyvä.

Loikka valmentajaksi oli luonteva.

– Olin maalivahtinakin paljon äänessä ja olen aina ollut sellainen, että tehdään asioita yhdessä, Ahokas sanoo.

Töitä paiskinut nuorimies sai paikan Bluesista juniorivalmentajana. Koti vakiintui Espooseen, jossa Ahokas, kolmen lapsen perheenisä, asuu tänäkin päivänä. Hän ajaa joka viikko töihin Turkuun piiskaamaan TPS:n liigajoukkuetta kohti kultaa ja kunniaa.

Kaudella 2016–17 Jussi Ahokas joutui Nuorten Leijonien penkin taakse kesken MM-kisojen.

Uutenavuotena 2017 Ahokas joutui keskelle älytöntä farssia, kun hän oli vaimonsa kanssa turistina seuraamassa nuorten MM-kisoja Montrealissa. Ahokas oli Suomen tuleva päävalmentaja, joten hän halusi aistia kisatunnelmaa.

Nuoria Leijonia luotsannut Jukka Rautakorpi sai potkut kesken kisojen, mikä oli ennennäkemätön temppu Jääkiekkoliitolta.

Katsomossa kisaturistina ollut Ahokas hälytettiin valmentajaksi.

– Se oli perseestä, hän tuhahtaa.

– Olin nuori koutsi. Moni sanoi, että miksi menit ja miksi otit sen pestin, mutta ei minulla ollut nimeä tai mitään kannuksia silloin. Ei minulla ollut mitään palaa sanoa ei.

Ahokkaan ryhtyessä vastentahtoisesti hommiin Suomen kohtalona oli jo karsintasarja. Hänellä oli vain hävittävää.

– Piti hoitaa sarjapaikka. Se oli ainoa, millä oli merkitystä, ja saatiin hoidettua se.

Seuraavissa kaksissa nuorten MM-kisoissa Ahokas sai kokea valmentajan työn ääripäät, katkeran tappion ja kritiikkivyöryn, sekä kultaisen täyttymyksen ja kansakunnan kaapin päälle nousun.

Vuoden 2018 MM-kisoissa Suomi taipui puolivälierissä rankkareilla Tshekille, vaikka oli vienyt pelissä laukaukset 54–30. Ahokas sai haukut.

– Siinä opin mediasuhteet. Enää en jaksa stressata, jos joku kirjoittaa, että Ahokas ei osaa valmentaa tai että se ei osaa jotain taktista juttua, hän hymähtää.

Vuotta myöhemmin kaikki kääntyi päälaelleen, kun Ahokas johdatti Suomen nuoret sensaatiomaisesti maailmanmestaruuteen Kanadan maaperällä Vancouverissa. Saavutus oli historiallinen: Suomen ensimmäinen Pohjois-Amerikassa voitettu MM-kulta.

Suomi pudotti isäntämaan puolivälierissä ja löi Yhdysvallat finaalissa.

– Se oli kova pommi ja ihan huikea kokemus, jossa sain olla mukana. Meillä oli joukkueessa hyviä johtavia pelaajia kuten Aarne Talvitie.

Jussi Ahokas luotsaa TPS:aa aisaparinaan ex-liigajyrä Kari Kalto.

Jussi Ahokkaan valmentajanura etenee vankoin askelin. CV:ssä on jo alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruus, alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruus ja siirryttyään SM-liigaan KooKoon peräsimeen Ahokas nosti joukkueen yllättäen runkosarjan viidenneksi kaudella 2019–20.

Turussa Ahokas saavutti heti ensimmäisellä kaudella finaalipaikan.

Matka on pahasti kesken, mutta unelmiaan tämä mies ei epäröi sanoa ääneen.

– Stanley Cup. Se on unelma, ja ylipäätään se, että pääsisi valmentamaan NHL:ään, Ahokas sanoo.

Jussi Ahokas valmentaa ensimmäistä kertaa SM-liigan finaaleissa.

– Kävin muutamia keskustelujakin sinne menemisestä, mutta nyt ollaan Turussa. Olen kuitenkin vasta 41-vuotias, eli minulla on aika paljon aikaa vielä.

NHL:ään pääseminen edellyttää henkilösuhteita, minkä eteen Ahokas on tehnyt töitä. Hän oli takavuosina tutustumassa Chicago Blackhawksin toimintaan.

– Sain nähdä sitä maailmaa, hän sanoo kiitollisena.

– Pääsin käymään heidän leirillään jäällä, kävin palavereissa ja opin tuntemaan (Joel) Quennevillen ja muitakin valmentajia.

Ahokas on ollut paikalla myös NHL:n varaustilaisuudessa.

– Sitäkin kautta opin tuntemaan ihmisiä.

NHL-historia tuntee toistaiseksi vain yhden suomalaisen päävalmentajan, Alpo Suhosen.

” Olen kuitenkin vasta 41-vuotias, eli minulla on aika paljon aikaa vielä.

Tänä keväänä TPS:n nuori ykkösketju on noussut isoksi ilmiöksi. Juuso Pärssisen trio laidoillaan Mikael Pyyhtiä ja Markus Nurmi niittää maaleja. Tepsin uutta kaartia edustavat myös muiden muassa Eemil Viro, Ruben Rafkin, Eetu Liukas ja Aarne Intonen.

– Se pitää noista Turun pojista sanoa, että he ovat kovapäisiä jätkiä. Kova on itseluottamus. Heillä on hyvä usko itseensä, minkä takia heitä on ihan kiva koutsatakin, Ahokas myhäilee.

– Nuo nuoret ovat kehittyneet ja ottaneet isoja hyppyjä tällä kaudella. Hehän meidät ovat tähän pisteeseen vieneet.

Siviilissä Jussi Ahokas on espoolainen perheenisä, joka temmeltää kolmevuotiaan Juhana-poikansa kanssa.

Ahokas nauttii tästä hetkestä.

– Sen takia tulin Tepsiin, että täällä on oikeasti mahdollisuus taistella mestaruudesta, hän sanoo.

– Yksi unelma oli tulla Turkuun ja nähdä tuo täysi halli. On ollut hienoa kokea se, miten turkulaiset ovat taas heränneet.

Turun kiekkobuumille tarjoaa vastapainon Espoon rauha. Kotona temmeltää kolmevuotias Juhana-poika.

– Siinä saa aika hyvin ajatukset muualle, kun hänen kanssaan touhuaa, Ahokas sanoo ja hymyilee paksun partansa takaa.

Juuri nyt katseet ovat Tapparan-kaadossa. TPS lähtee finaalisarjaan haastajana.

– Nyt pitäisi vielä keksiä, että mitä me tuolle ylivoimaiselle ennakkosuosikille Tapparalle tehdään, Ahokas naurahtaa.

– Aika selkeä ajatus meillä on, että mitä lähdemme yrittämään ja mihin yritämme iskeä.

SM-liigan finaalisarja Tapparan ja TPS:n välillä alkaa keskiviikkona Tampereella.