SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

TPS:n ykkösvahti Andrei Karejev loisti jo runkosarjassa, mutta 27-vuotias kumiukko on noussut pelipaikkansa kirkkaaksi ykkösnimeksi pudotuspelien edetessä. Karejev iski puoli- ja välierissä ratkaisuhetkillä luukut kiinni. Hän on ollut TPS:n betonivarma tukijalka matkalla finaaleihin.

Puheenaihe

TPS:n ykkösketju on pannut koko Turun sekaisin. Nuoret urhot Markus Nurmi, Mikael Pyyhtiä ja Juuso Pärssinen muodostavat valtakunnan dominoivimman ja viihdyttävimmän ketjun. Parikymppisten superpoikien pelaamisessa on sopivaa turkulaista arroganssia, jolla pelejä ratkotaan keväisin.

Tyyli

Kuumat välieräsarjat saivat kansan liikkeelle sankoin joukoin. Nokia-areenassa ja Turkuhallissa katsomot pullistelivat ilahduttavalla tavalla. Ilves–TPS-sarjan kuudessa ottelussa yleisöä oli yhteensä 60 651, mikä tekee keskiarvoksi 10 109 katsojaa. Tapparan ja KooKoon viidennessä välieräottelussa Nokia-areenassa katsojia oli 10 371. Huimia lukuja.

Moka

Pronssipelin aikataulusta on jauhettu viime päivät – ymmärrettävästi. Onhan se poikkeuksellista, että Ilves odottaa pronssimatsia välieräsarjansa jälkeen seitsemän päivää ja KooKoo yhdeksän päivää. Posin kautta: sekä Ilves että KooKoo eivät ole kahmineet mitaleja liukuhihnalta. Askissa nähtäneen kaksi ahnetta joukkuetta – pitkästä tauosta huolimatta.

Yllätys

Tappara pelaa finaaleissa ja Anton Levtchi, 26, on edelleen ilman maaleja pudotuspeleissä. Ei olisi uskonut tykkirunkosarjan jälkeen, kun Levtchi paukutti 26 maalia ja voitti pistepörssin 61 pisteellään. Levtchi katosi vuosi sitten kuvasta pudotuspeleissä. Samaan ei olisi varaa tällä kertaa.

Anton Levtchi on tehnyt tänä keväänä yhdeksässä pudotuspelissä tehot 0+7.

Teemu Suvinen

Tähti

TPS ja omat pojat. Turkulaisseuraa on parjattu junioriputken yskimisestä, mutta nyt TPS:n omat kasvatit johtavat seuraa tyylikkäästi. Seuraava askel on löytää vielä enemmän järkeä ulkomaalaishankintoihin, sillä kalliit floppihankinnat nakertavat aina imagoa.

Puheenaihe

Tiivis pelitahti on valitettavasti näkynyt tänä keväänä. Pudotuspelijoukkueet kärsivät paljon loukkaantumisista, eikä pelaajia ehditty parsia kasaan otteluruuhkassa. Tempo ei ole peräkkäisissä peleissä ymmärrettävästi ollut katossa. Otteluohjelmaa rajoittavia tekijöitä on tällä kertaa ollut, mutta toivottavasti tästä otetaan opiksi tuleville vuosille.

Tyyli

TPS:n maalivahti Andrei Karejev on nollannut hienosti viime kevään pettymyksen, kun Karri Rämö nappasi häneltä ykkösvahdin saappaat. Nyt Karejevin eleetön torjuntatyyli herättää luottamusta. Maalivahtipeli on TPS:n ehdoton vahvuus Tapparaa vastaan.

Moka

Ilveksellä jäi piippuun. Tupsukorvat olivat puolikuntoisen ja joka toista ottelua pelanneen Henrik Haapalan varassa. Kun hän oli poissa, Ilveksen hyökkäämisestä katosi terävyys. Les Lancaster, Petri Kontiola, Eemeli Suomi, Matias Mäntykivi ja kumppanit katosivat varjoihin.

Turkuhallin yleisö juhli railakkaasti finaalipaikkaa lauantain kuudennen välieräottelun jälkeen.

Yllätys

Onhan se erikoista, että pudotuspelien pistepörssissä toisella sijalla on nelosketjun laituri. Tapparan Joona Luoto on nakuttanut yhdeksässä ottelussa mehevät 15 (7+8) tehopistettä. Kertoo Tapparan laajuudesta mutta toisaalta siitä, että kärkimiehet eivät ole vielä olleet pelinsä ytimessä.

Sasha Huttunen

Tähti

TPS:n nuori sensaatiopelaaja Mikael Pyyhtiä paahtaa flow-tilassa, jossa kaikki tuntuu onnistuvan. 20-vuotias Pyyhtiä pyssytti Ilves-sarjassa hurjat kuusi maalia – siis maalin per peli. Itseluottamus näkyy Tepsin koko ykkösketjusta (Pyyhtiä–Juuso Pärssinen–Markus Nurmi). Kundit ovat sopivan röyhkeitä ja itsevarmoja.

Mikael Pyyhtiän lapa on hehkunut kuumana tänä keväänä.

Puheenaihe

SM-liigassa eletään kaikkien aikojen kevättä. Isot mökit ovat täynnä niin Turussa kuin Tampereellakin, mikä tarkoittaa viisinumeroisia yleisömääriä. Se tekee hyvää paitsi lajikulttuurille myös seurojen kassalle. Edessä voi olla oikea nousukausi, jos buumi osataan hyödyntää toimiston puolella.

Tyyli

Tampereella kaikki odottivat Tapparan ja Ilveksen välistä finaalisarjaa, mutta Ilves luiskahti pronssiotteluun. Hirvittävä pettymys, mutta päävalmentaja Jouko Myrrä kunnioitti tulosta ryhdikkäästi. Tappiota nieleskellyt Myrrä myönsi heti tuoreeltaan, että TPS oli parempi. Ei selityksiä.

Moka

Onhan se nyt ihan vitsi, että KooKoo joutuu odottelemaan pronssipeliä yhdeksän päivää ja Ilves seitsemän. Kaikki haluaisivat vain hoitaa pelin alta pois ja vaihtaa vapaalle. Syy on ymmärrettävästi Nokia-areenan tapahtumakalenterissa, mutta julmaa tämä joukkueille on. Takana on raskas kausi.

Yllätys

Harvoin näkee, että puoli vuotta sivussa ollut pelaaja ilmestyy yhtäkkiä pelaamaan välieriä, mutta näin kävi Turussa, kun TPS:n pakki Aleksi Anttalainen hyppäsi askiin. Eemil Viro ei ollut pelikunnossa, joten treenivahvuudessa ollut Anttalainen hälytettiin kehiin. Hän pelasi 11.34 ja hoiti osuutensa.