Kommentti: On vain yksi Mörkö Anttila

Marko Anttila on pelaaja, joka yllättää viimeistään silloin, kun kukaan ei enää edes uskalla sitä odottaa, kirjoittaa Jussi Heimo.

On pelaajia, on työmiehiä, on maagisia maalivahteja, on kikkavirtuooseja ja maalitykkejä.

Mutta sitten on yksi pelaaja, joka seisoo jykevästi ja ylhäisenä yksinäisenä, aivan omassa ainutlaatuisessa genressään.

Pelaaja, joka viilettää kaukalossa erottuvasti kypärä reilusti yli 2 metrin korkeudessa kiiltäen.

Välillä häntä voi luulla Suomi-sarjan kulttipelaajaksi, joka erottuu kaukalossa persoonallisella kyyrymäisellä luistelutyylillään. Toisessa yksittäisessä hetkessä hän saattaa harhauttaa tai taklata NHL-tason vastustajankin pihalle.

Tuloksellisesti tämä hyökkääjä saattaa kadota kuvasta pitkäksi aikaa – kuten tämän kevään SM-liigan pudotuspeleissä.

Mutta sitten tulee se The Ottelu, jolloin panokset vaijerilla ovat kovimmillaan.

Silloin eivät kädet tekopaikassa tärise – eikä kroppa kaksinkamppailuissa horju.

Hän loihtii jollain ainutlaatuisella tavalla mailansa vapaaksi, kun kukaan sitä vähiten enää edes uskaltaa toivoa.

Hän muuttuu hetkeksi maagisen mystiseksi sankarihahmoksi.

Tästä syystä tälle miehelle löytyy lämmin paikka joka ikisen suomalaisen sydämestä – yli seurarajojen.

Arvaatte jo varmasti, kenestä on kyse. Hänestä puhuttiin taas koko pitkäperjantain ilta loppuunmyydyssä Nokia-areenassa.

Viidennen välierän aikana ja koko ilta kaupungilla sekä kotisohvilla sen jälkeen.

Marko Anttila teki sen taas!

Mörkö iski kiekon sisään TPS:n verkkoon avauserässä ja siivitti Ilveksen hurmioon. Kissapedot voittivat pelin lopulta maalein 3–0. Otteluvoitot ovat nyt TPS:n eduksi 3–2. Kuudes välierä pelataan lauantaina Turussa.

Nokia-areenan käytävillä muisteltiin Mörön ainutlaatuista magiikkaa.

MM-kultaa ykköstykkinä ja sankarina 2019, mahtitekoja MM-hopeaan päättyneissä MM-kisoissa 2021 – ja viimeisimpänä Pekingin olympiakisoissa 2022 – välierässä ja finaalissa.

Anttila säästelee aina tärkeimmät tekonsa, maalit ja syöttönsä sekä taklauksensa paikkoihin, jotka eivät unohdu.

Otteluihin, joissa jokaisella maalilla on maksimaalinen merkitys.

Panokset vaijerilla, jossa horjahtaminen väärään suuntaan tuhoaa suuren unelman.

Silloin Anttila kokee ratkaisevan muodonmuutoksen – muuttuu Mörkö-moodiin ja iskee kiekon verkkoon.

Perjantaina jokaisen katsojan tarkkailun kohde muuttui Anttilan 1–0-osuman jälkeen. Aina kun Mörkö sai kiekon tunnelma sähköistyi.

Jokainen kosketus, jokainen taklaus ja teko sai yleisön hurmioon.

Anttila muuttui välillä todelliseksi pikakiituriksi ja karkasi läpiajoon. Päätöserässä hän löysi jostain pehmeät kädet jopa jäätävään jalkakikkaan.

Yleisö Nokia-areenassa oli onnesta pähkinöinä.

Tätä Lempäälään lempeää jättiä ei voi olla rakastamatta.

Juuri tästä ainutlaatuisesta ”Kun aika on olla parhaimmillaan” -syystä Anttilalla ja Suomen kaikkien aikojen joukkuevalmentajalla Jukka Jalosella on erityinen suhde.

Siksi Anttilan puhelin soi aina ensimmäisten pelaajien joukossa, kun arvokisajoukkuetta leiritykseen kootaan.

Ja siksi myös jokaisen Ilveksen – ja myös Tapparan – kannattajan ikiaikainen unelma Tampereen paikallisesta SM-liigan finaalisarjasta on vielä elossa.

Ainakin Turussa lauantai-iltana pelattavaan kuudenteen välierään saakka.