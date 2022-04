Valtava ero vuoden takaiseen – TPS:n tähtihyökkääjä Juuso Pärssinen: ”Ei oikein löydy sanoja”

TPS on enää voiton päässä finaalipaikasta. Pelaajat nauttivat isoille yleisöille pelaamisesta.

Turkulainen menestysresepti keväällä 2022 on yksinkertainen.

Karrikoidusti se menee näin: puolusta, puolusta ja puolusta – lopusta huolehtivat SM-liigan kuumin ketju sekä ykkösmaalivahti Andrei Karejev.

Kaava on vienyt Turun Palloseuran voiton päähän finaaleista.

Keskiviikon neljännessä välieräottelussa Ilvestä vastaan TPS toteutti kotipyhätössään tyylipuhtaasti mustavalkoista voittoreseptiään.

Kolme erää vesitiivistä puolustamista, ja ottelun kriittisillä hetkillä ykkösketju nousi taas esille ja iski tarvittavat maalit taululle.

– Kaikilla tässä joukkueessa on ihan selkeä tieto, miten pärjäämme. Kaikki perustuu kurinalaisuuteen. Siihen nojaten joka jätkä painaa hommia, linjasi TPS:n 21-vuotias ykkössentteri Juuso Pärssinen, joka lämäsi voittomaalin nelosottelussa.

Kireiden pudotuspelien voittamista helpottaa merkittävästi se, että Pärssisen johtama ykkösketju, laidoilla Mikael Pyyhtiä ja Markus Nurmi, on tällä hetkellä täysin pitelemätön.

Ilves ei ole löytänyt millään lääkkeitä TPS:n superketjun hillitsemiseen.

TPS:n ykkösnyrkki on tehnyt aivan mitä huvittaa. Kolmikon tehot välieräsarjassa ovat mykistävät: Pyyhtiä 5+2, Nurmi 2+4 ja Pärssinen 1+3.

Pärssisen johtama superketju on ottelusta toiseen merkitty koostumus, mutta tulosta syntyy tehtaan takuulla.

– Olemme puhuneet keskenään, että meidän pitää pystyä painamaan hommia joka vaihdossa ja pitää olla rohkeita kiekon kanssa. Painetta tulee aika paljon, mutta vaikka puhelimeen soitetaan, niin aina ei tarvitse vastata, Pärssinen ilmoitti.

Ei olisi suuri ihme, jos tähtitrio on Ilveksen pelaajien ja fanien pään sisällä, sillä tämän kauden keskinäisissä (kahdeksan ottelua) TPS:n ykkösketju on takonut yhteensä huimat 33 pistettä Ilvestä vastaan.

TPS on erittäin lähellä toista peräkkäistä finaalipaikkaa. Viime keväänä kokematon turkulaisjoukkue jäi hopealle Lukon tähtisikermää vastaan.

Viime kevään kokemukset ovat antaneet tälle kaudelle sopivasti työntöä – ja nälkää.

– Joka kausi on aina oma projektinsa, mutta meillä on myös paljon pelaajia, jotka olivat vuosi sitten mukana. Viime kevät oli monelle nuorelle pelaajalle tärkeää oppia siitä, mitä vaatii menestyä, Pärssinen sanoi.

– Olemme nyt vuoden kokeneempia, joten totta kai se väkisin vaikuttaa ja näkyy tällä kaudella. Viime kaudesta on opittu.

Finaalipaikan uusiminen ei ole TPS:lle mikään tavoite. Tähtäin on vuoren huipulla.

– Meillä on vain yksi missio, ja kaikki tietävät mikä se on, painottaa Pärssinen.

Missiota varten TPS:lla on jääkiekkojoukkueen tärkeimmällä pelipaikalla pätevä mies.

– Tiedämme, että meillä on liigan paras maalivahti (Karejev). Ihan käsittämätön jätkä. Hän on äärettömän tärkeä meidän joukkueellemme. Hänen ansiostaan pystymme pelaamaan rohkeasti, kehui Pärssinen.

TPS:n ja Ilveksen välinen välieräsarja on tarjonnut maailmanluokan karnevaalimeininkiä katsomossa. Keskiviikkoiltana Turkuhallissa lehtereillä oli 8758 katsojaa. Vuosi sitten pudotuspelit pelattiin tyhjille katsomoille.

– Ei oikein löydy sanoja… Tämä on ihmisen parasta aikaa, Pärssinen maiskutteli.

– Näissä pleijareissa on ollut ylipäätään uskomaton tunnelma. Niin koti- kuin vieraspeleissä Ilvestä ja puolivälierissä HIFK:ta vastaan. Se on ihan eri meininki pelata, kun katsomossa on tuollainen tunnelma. Se on meille älytön voimavara.

Pelitahti on tiukka. TPS ja Ilves ovat jyystäneet välieräsarjassa neljä ottelua viiteen päivään. Seuraava ottelu, TPS:n katkon paikka, on perjantai-iltana Nokia-areenassa.

– Hieno ilta edessä taas. Me jaksetaan painaa, Pärssinen vakuutti.