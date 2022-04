HIFK:n kausi päättyi rajuun pettymykseen – näin urheilupomo Tobias Salmelainen vastaa TPS:n Jussi Ahokkaan filmauspuheisiin ja summaa kauden

HIFK:n tähtisikermän kausi päättyi tulokselliseen pannukakkuun, kun 7. ottelu puolivälierissä kääntyi TPS:n voitoksi. Tobias Salmelainen perkaa kauden antia.

Mestarisuosikkina kauteen lähteneen Helsingin IFK:n kausi päättyi SM-liigan puolivälieriin.

Runkosarjassa viidenneksi sijoittunut HIFK hävisi TPS:lle otteluvoitoin 3–4.

Kausi päättyi viime torstaina. IFK:n urheilujohtajan Tobias Salmelaisen alkuviikko on mennyt kauden päättävissä exit-palavereissa joukkueen pelaajien sekä valmennuksen kanssa.

Salmelainen perkasi tuntemuksiaan ja HIFK:n kautta IS:lle.

Mikä tunne sinulla ja joukkueessa on ollut viime viikon jälkeen?

Tyhjä olo. Hemmetin pettynyt. Takana on pitkä kausi. Tunne kumpuaa vahvasti siitä, että putoaminen tuli yllättäen eikä sitä odotettu. Usko oli vahva.

Mikä on ensianalyysi siitä, miksi HIFK:n kausi päättyi jo puolivälierissä?

Kausi oli meiltä hyvin kaksijakoinen. Pelasimme ajoittain erittäin hyvää kiekkoa, ja vuoden 2021 lopussa olimme erinomaisessa vireessä parin kuukauden ajan.

Tammikuusta eteenpäin emme saaneet samaa tasaisuutta joukkueen tekemiseen. Siihen vaikuttivat totta kai monet asiat, joista yhtenä covid. Pitää toki ottaa huomioon, että se oli kaikilla muilla ihan sama. Emme kuitenkaan päässeet enää samaan vireystilaan joukkueen kanssa. Kaikki sen eteen tehtiin, mutta jäimme vajaaksi.

Pitää ottaa huomioon, että meillä oli uusi valmennusjohto ja vaihtuvuutta oli joukkueessa paljon. Menestys ei ikinä tule helposti, ja harvoin se tulee nopeasti. Vastoinkäymiset kasvattivat meitä, muttemme ihan päässeet niistä ohi ja yli niin, että olisimme saaneet koneiston rullaamaan kuten parhaimmillaan.

Päävalmentaja Ville Peltonen puhui ennen kautta paljon HIFK:n perinteistä kuten kovuudesta painottaen henkistä kovuutta. Näkyivätkö nämä asiat joukkueen identiteetissä?

Suurimmaksi osaksi ne näkyivät. On myös luonnollista, että kauden aikana tulee pelejä, joihin olemme pettyneitä. Kaikilla pelaajilla oli halu, pyrkimys ja ymmärrys, mutta loppukautemme oli liian ailahteleva, vaikka ajoittain oli erittäinkin hyviä suorituksia.

Emme päässeet siihen, mitä olisimme toivoneet ja mihin pyrimme. TPS oli meitä tasaisempi. Tulosta pitää kunnioittaa, ja olimme heikompi joukkue. TPS on pelasi erittäin hyvän sarjan.

Kaaduitteko osin peräänkuulutetun henkisen kovuuden puutteeseen, kun katsotaan esimerkiksi HIFK:n tietynlaista kurittomuutta ja ulosajoja puolivälieräsarjassa?

Henkinen puoli on asia, jota haluamme kehittää. Tuollainen tiukka sarja ratkeaa pitkälti siihen, kumpi pystyy valmistautumaan ja latautumaan paremmin. Meille tuli ohipelejä, mikä kertoo siitä, ettemme onnistuneet.

Olivatko ne ulosajot sitten siitä kiinni. Jos kymmeneltä jääkiekkoasiantuntijalta kysyy Miro Karjalaisen taklauksesta, niin se ei ole viiden minuutin jäähy.

Entä esimerkiksi Jordan Schmaltzin huitominen 4. ottelussa?

Se oli aivan turha. Hän sai siitä pelikiellon ja istui sen. Sellainen ei kuulu peliin. Hän tietää sen itsekin. Turhautuneen pelaajan ratkaisu.

Enemmän näen kuitenkin, että henkinen kovuus on valmistautumista ja läsnäoloa. Niissä jäimme TPS:lle.

Jordan Schmaltz ajettiin suihkuun 4. ottelussa videotarkistuksen jälkeen.

Hankitte siirtorajan tuntumassa neljä pelaajaa, joista kaikki laatuhyökkääjiä: Teemu Turusen, Miikka Salomäen, Iiro Pakarisen ja Reid Gardinerin. Avaatko ajattelua hankintojen takana?

Siirtorajalla aina analysoidaan, mitä joukkueessa voidaan vahvistaa. Nyt eletään lisäksi poikkeuksellista aikaa, jolloin pitää miettiä uhkakuvia, yhtenä niistä covid.

Tiesimme, paljonko meillä on (koronan) sairastamattomia pelaajia, ja millä pelipaikalla ne suurimmaksi osaksi ovat. Otimme sen huomioon ja varauduimme. Jälkikäteen katsottuna hyvä, että näin tehtiin.

Hankimme neljä hyökkääjää, jottei ole mitään tekosyitä, jos covid iskee pleijareiden aikana. Pahin uhkakuva toteutui, mutta pystyimme tuomaan jokaiseen peliin täyden kokoonpanon ja saimme mahdollisuuden taistella aidosti mestaruudesta. Emme kärsineet, kuten olisimme voineet kärsiä.

Voitimme kolme peliä, TPS neljä. Kuten sanottua, se sattuu edelleen.

Miten kommentoit paljon puhuttanutta maalivahtipeliänne?

Meillä on koko ajan ollut kolme sopimusmaalivahtia. Roope Taponen pelasi Espoossa lainalla ollen Mestiksen parhaimpia ellei paras maalivahti.

Meillä oli kova usko Michael Garteigiin ja Niilo Haloseen. He olivat erittäin hyvä parivaljakko, joka haastoi toisiaan ja toimi erittäin hyvin tiiminä Jan Lundellin (maalivahtivalmentaja) kanssa. ”Garts” on ollut voittamassa pro-maailmassa, ja uskoimme hänen pääsevän sille tasolle, jolle hän myös pääsi.

Sitten tuli hänelle ikävä loukkaantuminen. Lähdimme playoffeihin tilanteessa, jossa Niilo joutui kantamaan vastuun maalissa niin, ettei Garts ollut penkillä. Normaalitilanteessa se olisi tarkoittanut, että Niilo olisi voittanut läpi kauden käydyn taistelun pelipaikasta Gartsia vastaan.

Tämä oli yksi muuttuja, mutta jossiteltavaa ei ole. Luotimme maalivahteihimme. Loukkaantuminen oli tietysti ikävä, mutta niille ei voi mitään.

Avainpuolustajanne Johan Motin pääsi hänkin pudotuspeleissä takaisin 6. ottelussa, jonka HIFK voitti. Olitte pelin päällä myös 7. ottelussa, mutta peli kääntyi hänen ulosajonsa jälkeen. Miten luonnehdit hänen poissaolonsa merkitystä?

Johan on erittäin tärkeä pelaaja tälle joukkueelle ja ollut sitä monta vuotta. Olemme aina tienneet hänen arvonsa. Joukkueena voitetaan ja hävitään, eikä yksi pelaaja voi tai saa olla käänteentekevä asia.

Peltonen oli ensimmäistä kautta IFK:n päävalmentaja.

Entä mikä merkitys oli päävalmentaja Ville Peltosen pitkällä poissaololla?

Vaikken miettisi meidän tilannetta, totta kai sellaisella on iso merkitys, kun ei puhuta yhdestä tai kahdesta pelistä vaan pitkästä pätkästä.

Kimmo Kuhta stunttasi valmennuksessa erinomaisesti. Villekin pystyi olemaan etänä mukana, muttei se tietysti aina sama ole. Olisiko tulos ollut sama, vaikka hän olisi ollut penkin takana, sitä on mahdotonta jossitella.

Olen iloinen, että hän pääsi olemaan kaksi viimeistä peliä penkin takana ja pääsi edes hieman olemaan mukana. Aika oli hemmetin raskasta hänelle.

TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokkaan voi sanoa jopa hyökänneen HIFK:n brändiä vastaan, kun hän syytti IFK:n pelaajia filmaamisesta. Miksette vastanneet tähän mitenkään ja mitä mieltä olet kommenteista?

Keskityimme vain sarjaan ja pelaamiseen. Jos he kokivat sellaiset kommentit tarpeelliseksi, he joutuvat elämään sen kanssa. Uskon, että kaikki pelejä katsoneet voivat tehdä omat johtopäätöksensä siitä, miten asiat ovat. Sen verran luotan ihmisten silmään.

Minulle on tärkeää häviämisestä tai voittamisesta riippumatta se, millä arvoilla se tehdään. Ei ole tarvetta lähteä puhumaan mistään muusta kuin itse pelistä. Kilpaurheilu on hienoa: valtavia pettymyksiä ja hienoja ilon hetkiä. Keskitymme vain niihin nyt ja jatkossa.

Lue lisää: Supertähti Markus Nurmen, 23, kyseenalaiset tempaukset raivostuttavat – Hannu Jortikka jyrähtää SM-liigan lieveilmiöstä: ”Ei kuulu lajiin!”

Tulivatko tällaiset puheet Ahokkaalta (Salmelaisen nuoruudesta asti tuntemalta toiselta espoolaiselta) yllätyksenä?

En ole ihan varma, mitä hän on sanonut. Varmaan paine on ollut kova. Kuten sanottua, kaikki minkä julkisesti ulos sanoo, sen kanssa joutuu itse elämään. Pidän tärkeänä sitä, mitä sanoo ja miten ihmisiä kohtelee. Kun tekee itselleen tärkeillä arvoilla, voi katsoa itseään peilistä joka ilta – ja aamu.

Jussi Ahokas luotsaa Turun Palloseuraa.

HIFK sai peräti kuusi pelaajaa Pikkuleijonien (U18) MM-joukkueeseen. Missä seura menee tällä hetkellä?

Jos katsotaan junioripuolta, niin joukkueet olisivat varmasti halunneet enemmän. B-junnuissa hävisimme puolivälierissä tulevalle mestarille. Kiekko-Espoo oli tosi vahva. B-junnuilla oli tuloksellisesti haastava kausi, jonka aikana nousi paljon pelaajia A-junnuihin. Monet yksilöt menivät paljon eteenpäin.

A-junnuilla oli tosi tiukka loppukausi. He kamppailivat paljon covidin ja rajoitusten toista vuotta putkeen aiheuttaman pelaamattoman hetken kanssa, kun tämän alueen joukkueet eivät saaneet pelata.

Rikkonainen kuasi, mutta kuusi pelaajaa U18-kisoihin on erittäin hieno saavutus. Meillä oli A:n sarjan toiseksi nuorin joukkue. Pleijaripaikka ratkesi kauden viimeisissä peleissä, sarja oli tasainen. Vielä minuutti ennen viimeisen pelin loppua oli tulossa pudotuspelipaikka, ja tuleva mestari Lukko oli jäämässä yhdeksänneksi. Se kertoo taas, miten pienestä jääkiekko on välillä kiinni.

Isossa kuvassa toivon entistä enemmän, että pääsisimme taas lähemmäksi normaalia toimintaympäristöä. Viimeiset kaksi kautta ovat olleet pandemia-aikaa, sitä edellinen kausi loppui kesken. Sitä ennen minulla oli 1,5 kautta normaaliaikaa toimia.

Pikku hiljaa pala kerrallaan olemme rakentaneet kohti sitä, mitä haluamme olla. Olemme satsanneet tosi paljon juniori- ja urheilupuolella henkilöstöresursseihin. Uskomme siihen, että voimme jatkossa olla omavaraisempia ja pystymme kehittämään huippupelaajia Suomi-kiekkoon ja maailmalle.

Oman työni kanssa olen harvoin tyytyväinen mihinkään, mikä on myös tietynlainen oma paheeni. Ymmärrykseni muutosjohtamisesta on parempaa kuin reilu neljä vuotta sitten. Tietty kulttuurinmuutos ei tapahdu nopeasti, ja viisi vuottakin on itsessään aika lyhyt aika, jos ammattilaisilta kysyy.

Sikäli pitää olla myös armollinen. Olemme eläneet erikoisia aikoja. Pyrin pitämään keskittymieni omassa ruudussani mahdollisimman hyvin ja viemään IFK:ta kohti Euroopan huippua. Se on vienyt ja vie edelleen aikaa.

Tobias Salmelainen aloitti IFK:n urheilujohtajana syksyllä 2017. Kuva syksyltä 2018.

Yksi monista mittareista tässä on CHL. Mitä mieltä olit suorituksistanne CHL:ssä (HIFK jäi alkulohkoon)?

Lohko oli kova (Frölunda, ZSC Lions, Mlada Boleslav). Minun aikanani paras CHL meiltä pelillisesti, mutta jäimme vajaaksi. Panostus joukkueena oli iso.

Pienestä sekin oli kiinni. Olimme erinomaisia Frölundaa vastaan kotona, mutta ryssimme sen itse hölmöihin virheisiin. Se olisi pitänyt hoitaa, että olisimme saaneet jatkopaikan. Tiesimme, että haaste voittaa Frölunda viimeisessä lohkopelissä Göteborgissa on iso.

Zürichiä vastaan pelasimme erinomaisesti vieraissa. Kotonakin pelasimme hyvin, mutta hävisimme. Se oli vähän toistoa siitä, mitä alkukaudella nähtiin: tuotimme paljon paikkoja, mutta viimeistely ontui ja pienissä detaljeissa jäimme vajaaksi.

Mikä tilanne on ensi kauden osalta ja milloin seura julkaisee pelaajasopimuksia?

Kerromme sopimuksista pikku hiljaa ripotellen, ja loppujoukkueen julkaisemme toukokuun puolella. Isona teemana on jatkuvuus. Tämä oli 1. kausi, kun pääsimme tekemään tämän tiimin kanssa hommia.

Olemme yhtä kokemusta ja pettymystä rikkaampia. Voimamme on jatkuvuudessa, ja meillä on hyvä runko. Lähdemme kääntämään tätä pettymystä paremmaksi.