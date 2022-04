Kommentti: Leijonien supersankari vaipui SM-liigan rivimieheksi – mitä tapahtui Marko Anttilalle?

Leijonien mestarikapteeni Marko Anttila on jäänyt SM-liigassa rivimieheksi. Samalla se yllättää ja ei yllätä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Kultaleijona. MM-sankari. Leijonakapteeni. Kansansuosikki. Mörkö-Marko.

Marko Anttila nousi keväällä 2019 rakettimaisesti Suomen tunnetuimmaksi jääkiekkoilijaksi, kun Leijonat voitti sensaatiomaisesti maailmanmestaruuden Bratislavan keväässä.

Yli kaksimetrinen Lempäälän jätti paiskoi maaleja liukuhihnalta tärkeimmillä mahdollisilla hetkillä. Anttilasta kasvoi ilmiö. Mörkö-huuma valtasi kiekkoilevan Suomen.

Samoihin aikoihin Anttilan pelaajastatus – siis mielikuvissa – muuttui. Jokerien työteliäs laitahyökkääjä nousi ”yhdessä yössä” Leijonien ratkaisupelaajaksi.

Neljän kauden aikana Anttila on kuulunut Leijonien ehdottomiin luottopelaajiin EHT-turnauksissa ja arvokisoissa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on piirtänyt ensimmäisten pelaajien joukossa Anttilan nimen kokoonpanolistaan. Anttila on Jalosen luottokapteeni.

Kaikki tämä kuulostaa uskomattomalta, kun katsoo Anttilaa tällä hetkellä Tampereen Ilveksen paidassa.

Jokereista keväällä lähtenyt Anttila palasi 11 vuoden jälkeen Ilvekseen isolla huomiolla. Ilveksen vireä markkinointiosasto otti kaiken irti MM-sankarin paluusta – niin kuin pitääkin.

Hype on taantunut äkkiä, kun pelillinen anti on jäänyt ohueksi. Anttila, 36, on jäänyt Ilveksessä taustalle rivimieheksi.

Anttila aloitti Ilveksessä ykkösketjun laidalla, mutta kokeilu jäi lyhyeksi. Kevään edetessä Anttila on ottanut oman paikkansa nelosketjun laidalta.

Runkosarjan lopulla Anttila pelasi kymmenen ottelua tehoilla 2+1. Molemmat maalit syntyivät runkosarjan viimeisillä kierroksilla.

Pudotuspelien avauksessa Anttila keräsi syöttöpisteen, mutta sen jälkeen konkarihyökkääjä on pelannut kiikareilla kymmenen ottelua putkeen.

Anttila on ainoa kaikki pudotuspelit pelannut Ilveksen hyökkääjä, joka hakee edelleen avausmaaliaan.

Marko Anttila on psyykannut ahkerasti välierissä Markus Nurmea ja muita TPS:n pelaajia.

Korostetaan nyt erikseen, ettei Anttila ole koskaan ollut sniper. KHL:ssä hänen yhden kauden maaliennätyksensä on 11 osumaa. SM-liigassa Anttilan henkilökohtainen maaliennätys on 17 maalia (kaudelta 2012–13).

Vahvuudet ovat muualla kuin pisteiden hakkaamisessa.

Tehottomuutta erikoisempaa on se, miten hukassa Anttila on ollut uudessa joukkueessaan.

Vertailun vuoksi: niin ikään Jokereista Ilvekseen siirtynyt taiturimainen 28-vuotias väkkärähyökkääjä Henrik Haapala on ollut kuin kotonaan Ilveksen nutussa.

Anttila on henkisiltä ominaisuuksiltaan täyttä rautaa. Hän on profiililtaan työteliäs, luotettava ja tunnollinen joukkuepelaaja, joka ei leiki voitolla. Kaikki tapahtuu aina joukkueen edun mukaisesti. Siksi on ollut hämmentävää, miten riskialtis pelaaja Anttila on ajoittain ollut.

Anttila tuo valtavasti johtajuutta ja kokemusta Ilveksen koppiin. Sillä puolella Anttila on varmasti liigakevään kovimpia hankintoja, mutta Ilveksen valmennus haluaa varmasti nähdä häneltä enemmän myös jäällä.

Nykyisestä pelillisestä panoksesta kertoo vastuu. Puolivälierissä Kärppiä vastaan Anttila pelasi parhaimmillaan 18–20 minuuttia. Välierissä TPS:aa vastaan Anttilan jääaika on pudonnut 11–13 minuutin tuntumaan.

Miksi maajoukkueessa ja arvokisoissa homma toimii?

Leijonissa Anttila on mukavuusalueellaan Jalosen turvallisen pelitapaviltin alla. Leijonissa Anttila pystyy pelaamaan paremmin vahvuuksillaan.

Vahvasti puolustamisen kautta lähestyvässä leijonajoukkueessa Anttilan rooli on kristallinkirkas. Hän on nimellisen nelosketjun arvokas kaivuripelaaja ja tilantekijä sekä alivoiman erikoismies. Ketju Anttila-Hannes Björninen-Saku Mäenalanen näyttää Leijonissa pelitapaesimerkkiä.

Marko Anttila (vas.), Hannes Björninen (kesk.) ja Saku Mäenalanen ovat muodostaneet toimivan ketjun kaksissa edellisissä arvokisoissa.

Ilves pelaa ideologisesti erityylistä jääkiekkoa kuin Jalosen Leijonat. Päävalmentaja Jouko Myrrän alaisuudessa Ilves haluaa pelata korkeaoktaanista vauhtilätkää, jossa tempovaade on korkea.

Pudotuspeleissä Ilves on toki rytmittänyt pelaamistaan enemmän vastustajan mukaan. Puolivälierissä Ilves otti vahvemmin trapin käyttöönsä äärikonservatiivista Kärppiä vastaan. Myös TPS:aa vastaan Ilves on pienentänyt riskitasoja.

Ilves on kuitenkin profiililtaan tempolätkäjoukkue. Kulmikkaasti isoilla välityksillä liikkuva Anttila ei ole omimmillaan Ilveksen flow-lätkässä.

Anttilan tasoisen, kansainvälisillä kentillä meritoituneen pelaajan vaikeudet kertovat myös laajemmin SM-liigan pelillisestä tasosta.

Tapparaan loppukaudeksi Jokereista siirtynyt Veli-Matti Savinainen heitti kiinnostavan pointin Liiga Without a Map -podcastissa. Savinaisen, 36, mielestä KHL:ssä luisteluvaade on yleisesti ottaen pienempi kuin SM-liigassa.

SM-liiga on taktisesti vaativa luistelusarja, jossa hyvin valmennetut joukkueet lähestyvät pelaamista paljon puolustamisen kautta. Helppoja iltoja ei ole kenellekään luvassa, kun viisikot puolustavat henkensä kaupalla ja vannovat viisikkokurin nimeen.

Anttila ei todellakaan ole ainoa loppukaudeksi SM-liigaan palannut nimekäs hankinta, joka sai huomata nopeasti, miten vaativa sarja SM-liiga on.

TPS:n ja Ilveksen välieräsarjan neljäs ottelu pelataan keskiviikkona. TPS johtaa ottelusarjaa 2–1.