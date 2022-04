Supertähti Markus Nurmen, 23, kyseenalaiset tempaukset raivostuttavat – Hannu Jortikka jyrähtää SM-liigan lieveilmiöstä: ”Ei kuulu lajiin!”

TPS:n supertähdestä Markus Nurmesta on tullut kiistelty pelaaja.

Markus Nurmi on jatkuvasti vastustajien tähtäimessä. Tiistaina hänellä alkoi hieman läikkyä yli. TPS kuitenkin haki tärkeän vierasvoiton Tampereelta.

TPS:n Markus Nurmi, 23, loistaa peliesityksillään mutta samaan aikaan raivostuttaa kyseenalaisilla tempuillaan.

Turkulaisten kultakypärä saa vastustajiltaan jatkuvasti erityiskohtelua. Hän joutuu vastaanottamaan kovia taklauksia ja päätyy vihellysten jälkeen mukiloinnin kohteeksi.

Turkulaisen kasetti on koko pudotuspelikevään kestänyt ansiokkaasti, mutta tiistaina Tampereen Nokia-areenassa läikkyi pari kertaa yli. Nurmi korosti kontakteja myydäkseen jäähyjä tuomareille eli kansankielisesti filmasi. Se raivostutti kiekkokansaa.

Pudotuspelikevättä tarkoin silmin seurannut Hannu Jortikka on pannut merkille, että filmaamista on tänä keväänä tapahtunut pudotuspeleissä ylipäätään aivan liikaa.

– Kaatuilun ja filmaamisen täytyisi loppua. Sellainen, että ollaan jäässä ja katsotaan tuomaria, menestysvalmentaja Jortikka lataa.

– Nyt on näkynyt sitäkin, että mennään naputtamaan tuomarille jälkikäteen. Mielestäni nämä eivät kuulu lajiin eivätkä varsinkaan tähän hetkeen, eivät sitten pätkääkään. Meillä on katsomot täynnä, ja peli on hienoa. Ei sitä saa pilata sillä, että heittäydytään, hypitään ja pompitaan siellä. Tuomareiden pitäisi mennä ihan viereen ja näyttää selvästi, niin että yleisökin näkee, että nyt ylös sieltä.

Jortikka on ihaillut TPS:n ihmeketjun (Mikael Pyyhtiä–Juuso Pärssinen–Nurmi) dominointia. Kokenut kiekkomies on samalla seurannut hieman huolestuneena sitä, miten Nurmi on omien tekojensa seurauksena joutunut vastustajien hampaisiin.

– Nurmen kohtelu on itse aiheutettua, se on fakta. Ei ole kiva olla jonkun targettina koko ajan. Se vie huomiota itse pelistä, kun joutuu huomiomaan liikaa muita asioita. Hän vaikeuttaa sillä lailla omaa suoritustaan. Kyllä nuori pelaaja oppii vielä jossain vaiheessa tämänkin asian. Siperia opettaa ihan varmasti, Jortikka sanoo.

Jortikka uskoo, että TPS:n valmentajat rauhoittelevat Nurmea ennen keskiviikkoillan koitosta.

– Joukkueen sisällä tilanne on tiedostettu ihan saletisti, koska ei heillä ole varaa menettää tuollaista pelaajaa. Hän tavallaan pettää omia joukkuekavereitaan jos joutuu sellaiseen tilanteeseen, ettei pysty pelaamaan. Eli on pelaajalla omakin vastuu tilanteesta.

Hannu Jortikka seuraa tällä hetkellä pudotuspelikevättä Espanjasta käsin. Arkistokuva.

TPS on hienossa tilanteessa, sillä joukkuetta kannattelevat seuran omat kasvatit. Jortikka antaa tunnustusta TPS:n viime kauden päävalmentajalle Raimo Helmiselle, joka antoi nuorille valtavasti vastuuta ja jonka alaisuudessa moni pelaaja otti suuren kehitysharppauksen.

– Nyt alan itsekin ymmärtää, että siemen kylvettiin viime kaudella.

TPS on kahden voiton päässä SM-liigan finaalista johtaessaan välieräsarjaa 2–1.

TPS ja Ilves iskevät keskiviikkona yhteen Turussa.