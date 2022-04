Jättiyllättäjä nousi SM-liigan pudotuspelien pörssikärkeen – ”Itselleni tämä ei ole yllätys”

Joona Luoto on noussut Tapparan ykköstähdeksi pudotuspeleissä.

Tapparan Joona Luoto on liekehtinyt välieräsarjan ykköstähtenä.

Siinä ei ole mitään yllättävää, että pudotuspelien maali- ja pistepörssin kärkisijalla komeilee tässä vaiheessa kevättä Tapparan miäs.

Kirvesrintojen leiriin meni jo runkosarjan pistepörssin voitto, kun Anton Levtchi pokkasi Veli-Pekka Ketola -palkinnon komealla saldolla 26+35=61.

Se on yllättävää, ettei Levtchi ole tässä vaiheessa kevättä lähelläkään pudotuspelien pörssikärkeä. Levtchin (0+7) maalitili näyttää edelleen pyöreää nollaa.

Maali- ja pistepörssin kärjessä komeilee Tapparan nelosketjun voimahyökkääjä Joona Luoto jykevillä tehoilla 7+6.

– Varmaan moni katselee tällä hetkellä, että mitä täällä oikein tapahtuu, mutta itselleni tämä ei ole yllätys, Luoto ilmoittaa itsevarmasti.

Täksi kaudeksi Winnipeg Jetsin organisaatiosta Tapparaan palannut Luoto on noussut vaikean runkosarjan jälkeen röyhkeästi eturiviin.

– Runkosarja oli taas kerran rikkonainen – kolmatta kautta putkeen –, kun tilille tuli vain 27 peliä. Sitä kautta ei ollut helpoin lähtökohta tähän kevääseen, mutta nyt olen saanut pelata terveenä ja itseluottamus on kunnossa.

Luoto oli kaukalon kurko tiistai-iltana, kun Tappara kaatoi Kouvolassa KooKoon 5–1. 24-vuotias laitahyökkääjä takoi murskavoitossa liigauransa ensimmäisen hattutempun.

Raamikas (190 cm/87 kg) hyökkääjä on liekehtinyt välieräsarjassa Tapparan ehdottomana ykköspelaajana. Luoto on takonut neljässä ottelussa kovat tehot 4+4.

– Tykkään näistä peleistä, kun panokset ovat kovat. Koen, että pääsen pudotuspeleissä paremmin ytimeen, kun otteluissa kamppaillaan, taistellaan ja annetaan ja otetaan poikittaista mailaa. Näihin peleihin on helpompi syttyä, Luoto myhäilee.

Kiihkeissä pudotuspeleissä Tapparan nelosketju, Luoto-Otto Rauhala-Petteri Puhakka, on ollut joukkueen sytyttävin suunnannäyttäjä

Työteliäiden, fyysisten ja luisteluvoimaisten hyökkääjien muodostama ketju on tuonut tutun energisen jauhamisen lisäksi rutkasti tehoja pöytään.

– Luotamme kovaan työntekoon. Meidän on turha alkaa viljellä mitään hienoja syöttöjä. Ketjumme peli perustuu repimiseen ja raastamiseen. Saamme luotua kovalla taistelulla hyvää meininkiä joukkueeseen, luonnehtii Luoto.

Tappara johtaa välieräsarjaa KooKoota vastaan 3–1. Saldo on vakuuttava, sillä Tapparalla on varaa parantaa rutkasti niin yksilö- kuin joukkuetasolla.

Tapparan kone ei hyrrää vielä kaikilla neljällä sylinterillä saumattomasti, mutta silti kaiken nähnyt rutinoitunut oranssisininen voittokone on enää voiton päässä finaaleista.

– Aika paljon meillä on vielä parannettavaa. Olimme tiistaina unessa ensimmäisen erän, mutta pystyimme pitämään KooKoon pois maalipaikoilta, ruotii Luoto.

– Olemme kehittyneet hyökkäyspelissä, ja saaneet paremmilla vaihtorytmeillä KooKoon pakkeihin painetta. Tämä on ollut sellaista väsytystaistelua, ja se on tuottanut tulosta. Tämä sarja ei kuitenkaan ole ohi. Sarjan vaikein peli on edessä.