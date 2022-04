SM-liigan kiistelty supertähti Markus Nurmi, 23, kävi henkisesti pohjalla – paljastaa nyt salaisen projektin huippuvireensä taustalla

Markus Nurmi ehti jo pahimpina aikoina tuskailla iltaisin, tuleeko kiekkourasta sittenkään mitään. Nyt hän takoo tehoja ja ärsyttää vastustajia. Tie tähän pisteeseen on ollut kivinen.

TPS:n kultakypärä Markus Nurmi nauttii nyt jääkiekosta palavasti, mutta aina näin ei ollut.

23-vuotias turkulainen ehti jo käydä henkisesti pohjalla ja pahimpina aikoina miettiä, tuleeko kiekkourasta sittenkään mitään.

– Se oli raskasta aikaa. Odotin itseltäni, että pystyn pelaamaan hyvin ja tekemään pisteitä SM-liigassa. Sitten peli ei kulkenutkaan yhtään. Aloin iltaisinkin ajatella, että mistä oikein on kyse. Miksi tästä ei tulekaan mitään? Nurmi muistelee kesken kiivaan pudotuspelikevään.

Nurmi oli pelannut erinomaisen tulokaskauden 2017–2018. Nuorukaisen omat odotukset kasvoivat pilviin. Niin myös ulkopuolisten odotukset, sillä Turun oman pojan odotettiin nappaavan suuren roolin TPS:sta.

Nurmi pelasi koko kauden 2018–2019 (60 ottelua), mutta onnistui maalinteossa ainoastaan kerran. Jo tulokaskaudellaan 2017–2018 hän oli tehnyt kymmenen maalia ja yhteensä 21 tehopistettä.

– Olin sen jälkeen kesän armeijassa, enkä treenannut siellä kauhean hyvin. Huomasin, etten ollut koko kauden aikana sellaisessa kunnossa kuin olisi pitänyt olla. Kun tuli vielä vaikeuksia maalinteon kanssa, niin itseluottamus oli todella huono, Nurmi sanoo.

Paineet kasvoivat.

– Tietysti paskaakin tuli joka suunnasta. Enemmän toki vaivasivat omat ajatukset, olen aina ollut itselleni sen verran ankara.

TPS:n omat kasvatit ovat suuressa roolissa joukkueen menestyksessä. Kuvassa maalia tuulettavat Eemil Viro, Ruben Rafkin, Juuso Pärssinen ja Markus Nurmi. Kaikki TPS:n kasvatteja. Taustalle jää todennäköisesti Pärssisen ja Nurmen ketjukaveri Mikael Pyyhtiä, TPS:n kasvatti hänkin.

Nuori pelaaja voi ajatella jo yhden heikon kauden jälkeen, että ura olisi vaakalaudalla – niin nopeasti kaiken pitäisi nykyään jääkiekkomaailmassa tapahtua.

Asia ei tietenkään ole niin, minkä Nurmi nyt huippukautta pelaavana ymmärtää. Heikompi jakso oli hänelle tärkeä herätys.

– Havahduin siihen, että täytyy treenata kovempaa ja paremmin. Sitä alkaa helposti luulla liikoja, kun pelaa yhden kauden hyvin. Jos ei muista treenata, niin pilvilinnoista tippuu aika nopeasti alas, Nurmi sanoo.

– Tulin johtopäätökseen, että olin vain huonossa kunnossa.

Seuraavana kesänä Nurmi harjoitteli kovemmin ja laadukkaammin. Sen jälkeen hänen kehityksensä on ollut johdonmukaista, ja pistesaldo on parantunut kausi kaudelta.

Tänä keväänä Nurmi on nostanut tasoaan vielä pykälän – hän on yksi pudotuspelien puhutuimmista pelaajista.

Huippuvireen taustalla on jälleen kova harjoittelu, riskialttiiltakin kuulostava projekti kevätkunnon maksimoimiseksi.

– Aloitimme pari kuukautta ennen pudotuspelejä treenaamaan kaksi kertaa päivässä Pärssisen (ketjukaveri Juuso) kanssa. Harjoittelimme itsemme aika kovaan kuntoon, Nurmi kertoo.

Kaksikko osallistui normaalisti joukkueharjoituksiin mutta kävi sen lisäksi vielä iltaisin tekemässä kuivaharjoituksen.

– Tämä oli ihan meidän ”oma juttu”. Valmentajat eivät varmaan edes tienneet siitä, Nurmi naurahtaa.

TPS:n valmennuksella ei ole syytä moittia nuoria tähtiään salatusta treeniprojektista, sillä Nurmen, Pärssisen ja Mikael Pyyhtiän muodostama ketju on SM-liigan paras.

– Koronan sairastamisen jälkeen huomasin, ettei putki oikein liiku. Päätin, että täytyy treenata kovempaa, Nurmi taustoittaa harjoitusprojektia.

Nurmi on ollut tänä keväänä niin hyvä ja näkyvä, että hän on saanut kaukalossa erityiskohtelua. HIFK:n pelaajat yrittivät jatkuvasti kuumentaa TPS:n supertähteä tökkimällä ja tarjoilemalla poikittaista mailaa ja sama on jatkunut Ilvestä vastaan.

– Huomasin sen kyllä. Yleisöstäkin tuli aika paljon kommenttia. Se vain kasvattaa näytönhaluani, Nurmi sanoo.

HIFK:n Teemu Tallberg avitti Markus Nurmea laidan yli puolivälieräsarjan ottelussa. Nurmi oli HIFK:n pelaajien hampaissa.

Nurmen pelityyli ärsyttää vastustajia. Hän tunkeutuu röyhkeästi maalin eteen ja virnistää perään, kun puolustajat yrittävät ojentaa häntä.

– En koeta ärsyttämällä ärsyttää. Ehkä sellainen perusturkulainen luonne saattaa joitain ärsyttää.

Nuorempana Nurmi herkemmin provosoitui vastustajan kolossipuolustajan hangatessa hanskaa naamaan, mutta tänä keväänä hän on enimmäkseen onnistunut keskittymään olennaiseen.

– Se ei ole aina ollut helppoa itselle, kun luonne on vähän sellainen... Mutta ei auta joukkuetta yhtään, jos meikäläinen ottaa tyhmiä kähinäjäähyjä.

Pudotuspelien aikana Nurmi on muutamaan kertaan sortunut filmaamiseen, mikä on lisännyt vastustajien kannattajien vihanpitoa entisestään. Etenkin Ilves-sarjan kolmannen ottelun tempaukset ovat puhuttaneet.

Toisaalta Nurmi on onnistunut horjuttamaan vastustajiensa keskittymistä, mistä TPS:n 2–0-johtomaali keskiviikon ottelussa oli hyvä esimerkki. Maalin takana kiekkoa suojanneen Nurmen kimppuun ryntäsi jopa kolme tamperelaisten pelaajaa. Kun kiekko sitten päätyi maalin eteen, Pärssinen ja Pyyhtiä saivat rauhassa taikoa maalin.

Nurmen kasvuprosessi on vielä kesken, mutta jo nyt hän on vaikeuksien jälkeen kasvanut SM-liigan supertähdeksi ja maajoukkuepelaajaksi, vaikka hätäisimmät ehtivät jo tuomita hänet menetetyksi tapaukseksi.

Nurmen tarina on taas yksi osoitus siitä, että hitaamminkin voi nousta huipulle.