SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Jussi Heimo.

Sami Hoffrén

Tähti

TPS:n 20-vuotias laitahyökkääjä Mikael Pyyhtiä on SM-liigan kuumin maaliruisku tänä vuonna. Runkosarjan lopulla Pyyhtiä paukutti 19 ottelussa 15 maalia, ja puhkoi ensimmäistä kertaa urallaan 20 maalin rajan. Pudotuspeleissä vikkeläjalkainen hyökkääjä on hehkunut TPS:n superketjun ykköstykkinä. Viisi maalia kuuteen viime pudotuspeliin.

Puheenaihe

Ilveksen ja TPS:n välisessä ottelusarjassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Puitteet ja meininki ovat maailmanluokkaa, kun sarjaa pelataan Nokia-areenassa ja Turkuhallissa. Yleisö on löytänyt mukavasti hallille. Tampereella avausottelua seurasi lehtereillä 11 477 katsojaa. Sunnuntailöylyissä Turussa yleisöä oli 7 752.

Tyyli

Välieräjoukkueet näkyvät vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Ilves on näyttänyt mallia tällä osastolla jo pitkään. TPS tuo myös hyvin fanejaan lähemmäksi joukkuetta jakamalla sisältöä kulissien takaa. Tappara on nostanut myös someprofiiliaan välierissä. Jopa SM-liigan virallinen Twitter-tili on herännyt horroksesta. Kiekko liikkuu, ja herättää tunteita.

Moka

Jollain katsojalla oli etiketti pahasti hukassa sunnuntaina Turkuhallissa. Kun Pyyhtiä oli painanut kolmannen maalinsa Ilveksen verkkoon, jäälle lensi Mynthon-aski, joka levisi TPS:n vaihtoaition eteen. Hattutempun jälkeen voi heittää hatun, ei kurkkupastilleja. Hävettävä episodi viivästytti ottelun jatkamista.

Yllätys

Tapparan ykkösvahti Christian Heljanko oli yksi puolivälierien vakuuttavimmista maalivahdeista, mutta KooKoota vastaan 25-vuotias veskari on näyttänyt yllättävän epävarmalta. Avausottelu perjantaina oli yksi Heljangon kauden heikoimmista. Toinen ottelu päättyi jo avauserässä. Heljanko paransi kolmosottelussa.

Teemu Suvinen

Tähti

Tapparan Joona Luoto, 24, on noussut isoon rooliin pudotuspeleissä ja tehnyt mukavasti pisteitäkin (7 ottelua 10 pistettä). Maanantaina jälleen tehot 0+2. Tapparan nelosketju Luoto-Otto Rauhala-Petteri Puhakka toimii hyvin ja tuo kirvesrintojen peliin kaivattua energiaa.

Joona Luoto alusti Kyle Platzerin voittomaalin maanantai-iltana.

Puheenaihe

Milloin Tappara syttyy? Joukkue porskuttaa rutiininomaisesti mutta tasapaksusti pudotuspeleissä. Riittääkö se päätyyn saakka? Tappara ei ole vielä säväyttänyt kaukalossa tai kaukalon ulkopuolella.

Tyyli

Jos oli Lukolla hankalahko kausi SM-liigassa, junioripuolella kulkee yhä mainiosti. Raumalaiset voittivat U20-sarjan mestaruuden jo toista vuotta putkeen. Kova saavutus. Finaalissa kaatui KalPa.

Moka

KooKoon Petteri Nikkilän kausi päättyi täysin turhan maalineduspainin seurauksena. Valtava takaisku KooKoolle, sillä Nikkilä oli joukkueen sielupelaaja. Löytyykö KooKoolta puolustaja, joka nousisi Nikkilän suuriin saappaisiin?

Yllätys

Ilveksen romahtaminen Turussa välieräsarjan toisessa ottelussa. Tupsukorvilla ei ollut mitään saumaa TPS:n paineistaessa Ilveksen pakeilta tilan ja ajan pois. TPS on ollut viidellä viittä vastaan yllättävän paljon parempi. Nyt Jouko Myrrää ja hänen joukkuettaan mitataan.

Jussi Heimo

Tähti

TPS:n ykkösketjusta voisi nimetä kenet tahansa tähdeksi, mutta valitsen tällä kertaa samoin kuin nuorena liikuntatunnilla kapteeniksi päästyäni. Otan pelaajan, jolla yksin on eniten vaikutusta oman joukkueen peliin. Tapparan Veli-Matti Savinainen on ytimessä joka sekunti. Tekee voittavia tekoja, iskee tärkeitä osumia (jo viisi) ja ehtii nopeudellaan joka paikkaan. Kaukalon nopein luistelija maanantainakin.

Puheenaihe

Loukkaantumiset. Ilvekseltä on pudonnut rivistä jo monta todella tärkeää pelaajaa. Fanit jännittävät pelipäivinä, kuka tähtipotilaista – Henrik Haapala, Balazs Sebok, Jarkko Parikka, Leo Lööf – on tällä kertaa saatu ”hitsattua” tai puudutettua uudelleen pelikuntoon. Sama tilanne on ainakin KooKoon ykköspakilla Petteri Nikkilällä sekä Tapparan Santtu Kinnusella ja Joni Tuulolalla.

Henrik Haapala (oik.) on tärkeä palanen Ilveksen hyökkäystä.

Tyyli

Siinä on tyyliä ja asennetta, kun Ilveksen faniryhmä Osasto 41 jaksaa kannustaa suosikkijoukkuettaan jokaisen ottelun alusta loppuun – ja mikä kovin juttu – pääosan ajasta laulamalla. Korkeat tyylipisteet ansaitsevat myös Tampereelle lauantaina saapuneet TPS:n fanit. Areenalle kulkueessa kävelleet eivät jääneet keneltäkään kuulematta. Olee, olee’olee, Palloseura!

Moka

SM-liigan päätös tiivistää pudotuspelien rytmiä runkosarjan pidentämisen takia. Pelaajat kyllä pelaavat vaikka joka päivä, mutta joskus pitäisi myös palautua. Pelin taso kärsii väistämättä. Ja mikä pahinta: viisi peliä viikossa ja pahimmillaan 7 ottelua 10 päivässä aiheuttaa väistämättä lisää myös loukkaantumisia. Maitohappoon ahdettuna kroppa sanoo helpommin jostain kohtaa niks, naks ja poks.

Yllätys

KooKoota on hehkutettu ansaitusti. Loistavasti valmennettu joukkue, joka löytää keinoja haastaa jopa Tapparan aidosti joka ilta. Hyvä peliesitys ei kaiken nähdyn jälkeen ole enää yllätys kenellekään, mutta sitä voi pitää yllätyksenä, ettei armoton ottelutahtikaan näytä hidastavan kouvolalaisia yhtään. Mikä joukkue näyttää yhtä tuoreelta ja luistelee yhtä raikkaasti pelattuaan 12 peliä 19 päivässä?