20-vuotias yllätysnimi on noussut SM-liigakevään ykköstykiksi – ”En todellakaan uskonut”

Mikael Pyyhtiä, 20, on noussut TPS:n kuumimmaksi maalitykiksi.

Suomalaisessa jääkiekossa on nähty historian aikana ikimuistoisia ja legendaarisia ketjukoostumuksia niin maajoukkueessa kuin SM-liigassa.

2000-luvun alussa SM-liiga oli Teletappi-ketjun leikkikenttä, kun Niko Kapasen, Jukka Hentusen ja Timo Pärssisen muodostama tehoketju teki tuhoisaa jälkeä.

20 vuotta myöhemmin Pärssinen on taas ajankohtainen ja kuuma nimi, kun Timo Pärssisen poika Juuso Pärssinen johtaa SM-liigan tämän hetken kuuminta ketjua.

Pärssisen, 21, johtama ykkösketju, laidoilla Mikael Pyyhtiä, 20, ja Markus Nurmi, 23, on kantanut upeasti tänä keväänä vastuuta Turun Palloseuran keihäänkärkenä.

Ykkösketju (Pyyhtiä 3+0, Nurmi 0+3, Pärssinen 0+2) oli jälleen liekeissä, kun TPS tasoitti sunnuntaina välieräsarjan 6–0-tyrmäyksellä Ilvestä vastaan.

– Tämä peli oli juuri sitä, mitä pyrimme hakemaan. Emme antaneet Ilvekselle oikein mitään, vaan pelasimme vahvuuksillamme ja voitimme tänään vahvalla jalkatyöllä, maiskutteli hattutempun viimeistellyt Pyyhtiä.

Välieräsarja on nyt tasan 1–1. TPS:n leirissä itseluottamus on pilvissä. Pyyhtiä kokee, että TPS on tällä hetkellä niskan päällä 5–5-pelissä.

– Siltä se ainakin tuntuu. HIFK-sarja oli niin fyysinen ja täynnä kovaa vääntöä ja tappelua, että se valmisti meitä todella hyvin välieriin. Ehkä se on näkynyt, ettei Ilves ole pelannut samanlaista ja yhtä fyysistä sarjaa ennen välieriä, sanoi Pyyhtiä, joka johtaa pudotuspelien maalipörssiä.

– Tiesimme, että olimme edellä 5–5-pelissä jo avausottelussa. Tähän toiseen otteluun piti vain lisätä kaasua ja ottaa Ilveksen vaarallinen ylivoima pois.

Tehtävä suoritettu.

TPS:n ulkomaalaishankinnoista harva on osunut kunnolla maaliin tällä kaudella, mutta nuoriso-osastoon TPS:n valmennus on voinut luottaa.

Pyyhtiä kuuluu suurimpiin onnistujiin. Turkulaishyökkääjä on noussut tällä kaudella uudelle tasolle.

Ennen tätä kautta Pyyhtiän henkilökohtainen maaliennätys SM-liigassa oli kolme maalia, kun hän keräsi tehot 3+4 viime kauden 35 ottelussa.

Tällä kaudella tahti on kiristynyt hurjasti tulosketjun laidalla. Runkosarjassa luisteluvoimainen laitahyökkääjä paukutti ensimmäistä kertaa urallaan 20 maalia rikki viimeistelemällä 21 maalia 56 ottelussa.

– En todellakaan uskonut, että maaleja tulisi näin paljon. Viime kaudella aloin ymmärtää, mitä tämä peli vaatii. Nyt tällä kaudella olen pystynyt parantamaan vähän joka osa-alueella. Iso juttu on se, että uskallan pelata paremmin kiekolla, Pyyhtiä niputti.

– Loppukaudesta tuli paljon onnistumisia, joten se on ruokkinut paljon itseluottamustani.

Mikael Pyyhtiä hätyyttelemässä Ilveksen maalivahtia Vadim Zherenkoa sunnuntaina.

Pyyhtiä antaa tykkikaudestaan paljon kunniaa ketjukavereilleen. Kolmen nuoren ja kunnianhimoisen hyökkääjän muodostama kombinaatio on vastustajille painajaismainen.

– Aika hyvällä itseluottamuksella painamme hommia, ja saamme luotua tontteja. Koko ajan on vahva luotto siihen, että niitä tontteja tulee jatkossakin. On aika hyvä flow pelata, ilmoitti Pyyhtiä.

Pyyhtiä, Pärssinen ja Nurmi elävät ja hengittävät jääkiekkoa. Nuorukaiset puhuvat pelistä ja palastelevat ketjun pelaamista tiiviisti yhdessä myös jään ulkopuolella.

– Tässä ketjussa on todella kiva pelata. Käymme ketjuna paljon pelijuttuja läpi ja juttelemme hallin ulkopuolellakin. Sitä kautta meille on syntynyt hyvä kemia. Tykkäämme pelata toistemme kanssa.

– Käymme aika paljon peliä keskenään läpi ja keskustelemme vapaapäivinäkin, miten hyökkäysalueella kannattaa pelata, mistä toisen löytää ja miten hakeudutaan eri tilanteissa vapaaksi. Siksi välillä voi heitellä jopa silmät kiinni kiekkoja, kun tietää missä toinen on, Pyyhtiä kertoi.

Kuka on ketjun aivot?

– ”Pärä” tykkää piirrellä ja ideoida paljon, joten ehkä hän. ”Makke” tekee paljon hommia kahteen suuntaan sekä riistää ja raastaa. Minä pyrin pitämään jalat vahvasti liikkeessä. Vaikka meillä on eri vahvuuksia, kaikki pelaavat kaikkia rooleja paikan tullen, Pyyhtiä kuvaili.

Pärssinen siirtyy ensi kaudeksi Nashville Predatorsin organisaatioon. Nurmi ja Pyyhtiä voivat olla lähitulevaisuudessa seuraavat TPS:n hyökkääjät, jotka lähtevät hakemaan pelipaikkaa Pohjois-Amerikasta.

Columbus Blue Jacketsiin neljännellä kierroksella varattu Pyyhtiä ei kuitenkaan kiirehdi.

– Aika paljon olen ollut yhteyksissä Columbuksen suuntaan, ja olemme käyneet peliä läpi (kehitysvalmentaja) Jarkko Ruudun kanssa. Aika kokonaisvaltaisesti olen pyrkinyt parantamaan peliäni, sanoi Pyyhtiä.

– Kokoa pitää saada vielä lisää, jos aion pelata kovemmissa sarjoissa. En todellakaan ole vielä valmis pelaaja.

TPS:n ja Ilveksen välieräsarjan kolmas ottelu on vuorossa tiistaina Tampereella.