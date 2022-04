Kommentti: Yksi raivokas päähänpisto tuhosi KooKoon unelman – mutta myös Tapparalla on iso ongelma

KooKoon keväthurmio katkesi yhdessä tyhmässä nujakassa, kirjoittaa Sasha Huttunen Kouvolasta.

KOUVOLA

KooKoon kotipyhättöä kutsutaan Sumulaaksoksi.

Kun Kouvolan keskustasta kävelee kohti lähellä olevaa jäähallia, sinne laskeudutaan kuin laaksoon. Urheilupuisto on kaupunkia matalampana. Jäähallia kiertävä katu on nimetty asianmukaisesti Sumulaaksonkaduksi.

Ja miten sumussa – jos halpa analogia sallitaan – Tappara olikaan, kun KooKoo vyöryi sen päälle seurahistoriansa tähän asti suurimmassa kotiottelussa.

KooKoo latoi tehosentteri Kim Strömbergin johdolla maaleja niin räväkällä tahdilla, että tilastomiestäkin hirvitti. Kotijoukkue johti 2–0 ja 49 sekuntia myöhemmin 3–1, kun se oli kuitannut Tapparan kavennuksen välittömästi takaisin.

Tapparan ykkösvahti Christian Heljanko oli jo perjantaina Tampereella haparoiva. Nyt KooKoo ampui hänet vaihtoon.

”Mitä täällä tapahtuu!” saattoivat monet huudahtaa.

Mestarisuosikki Tapparalle pelkäksi suupalaksi luultu KooKoo oli yhtäkkiä tilanteessa, jossa se johti välieräsarjaa 1–0 ja toista ottelua 3–1. Ajatus yhdestä kaikkien aikojen SM-liigajymypaukuista alkoi kyteä itse kunkin mielessä.

Yksi hetki KooKoon maalin takana romutti ne kuvitelmat.

Lue lisää: Tapparan kapteeni paljasti joukkueen sisäisen säännön: ”Se toimi” – näin KooKoon hurmiolle lyötiin tyly stoppi

Tapparan kultakypärän Waltteri Merelän hätyyteltyä KooKoo-vahti Nick Malikin vartioimaa maalia hyökkäsi KooKoon tähtipuolustaja Petteri Nikkilä Merelän kimppuun.

Nikkilä latoi poikkareilla päin Merelää ja suorastaan kerjäsi kunnon nujakkaa. Sellainenhan siitä tuli. Nikkilä ja Merelä alkoivat mätkiä toisiaan maalin takana.

Nikkilää noin kymmenen senttiä pidempi Merelä väänsi tämän nurin sillä seurauksella, että kaatuessaan Nikkilän jalka vääntyi inhottavannäköisesti.

Pakki nilkutti yhden jalan voimin kaukalosta pois eikä enää palannut.

KooKoon Petteri Nikkilä (keskellä) laukoi jatkoajalla voittomaalin ensimmäisessä välierässä perjantaina.

Tässä kohtaa on syytä alleviivata, miten elintärkeä pelaaja Nikkilä on joukkueelleen. Hän on KooKoon paras kenttäpelaaja. Hän ratkaisi ensimmäisen välierän tulisella kudillaan yläkulmaan jatkoajalla. Lauantaina hän dominoi peliä pyrähdyksillään ja veti komean soolon Tapparan päässä juuri ennen 2–0-maalia.

Hän on KooKoon takalinjojen kiekollinen moottori.

Nikkilän loukkaantumisen jälkeen loput ottelusta meni Tapparalle 5–0. Se ei ollut sattumaa. KooKoon hallittu hyökkäyspelaaminen kuoli kuin seinään.

Myös kuorma kasvoi sietämättömäksi. Jo sarjan kynnyksellä oli uumoiltu, miten KooKoo kestäisi Tapparan kyydissä.

” Nikkilän loukkaantumisen jälkeen loput ottelusta meni Tapparalle 5–0. Se ei ollut sattumaa.

Tappara oli saanut levätä ennen välieriä – ansaitusti, voittihan se hallitsevan mestarin eli Lukon viidessä ottelussa. KooKoo puolestaan oli taistellut kymmenen ottelua 14 päivässä.

Välierät pelataan älyttömän tiukalla tahdilla, kun ensimmäiset neljä ottelua sivakoidaan viiteen päivään.

KooKoon tilannetta Nikkilän päähänpisto pahensi entisestään, kun se joutui urakoimaan lauantaina viidellä pakilla yli kaksi erää.

Nikkilän loukkaantuminen myös näytti siltä, että kovinkaan pian hän ei ehkä ole palaamassa jäälle. Se on sääli myös tavallisen jääkiekkokatsojan silmissä, sillä kyseessä on oikein loistava peluri.

Olli Salon luotsaama KooKoo saattoi menettää lauantaina myös toisen puolustajan, kun Oskari Manninen täräytti Tapparan Santtu Kinnusta suoraan päähän. Kinnunen loukkaantui tilanteessa. Manninen ei saanut jäähyä, mutta pelikielto saattaa silti räpsähtää.

Kävikö tässä sittenkin niin, että kevään sensaatiojoukkue KooKoon hermokontrolli petti kovassa paikassa, kun tilanne oli sille jopa petollisen suosiollinen? Osasiko kokematon KooKoo käsitellä tilannetta, johon se oli päässyt?

Tapparan maalivahti Christian Heljanko mureni KooKoo-sarjan alkumetreillä.

Tappara nousi 1–3-tappioasemasta 6–3-murskavoittoon, mikä osoitti joukkueen luonteenlujuutta, mutta iso ongelma on Tapparallakin.

Nimittäin maalivahtiongelma.

Välieräsarjaan asti vakuuttavasti pelannut Heljanko oli oudon epävarma jo perjantaina. Jokainen KooKoon laukaus nostatti sydämentykytyksiä ja pomppi Heljangon hanskasta miten sattui.

Lauantaina ei mennyt yhtään sen paremmin. Heljanko sai tehdä tilaa Janis Kalninsille, joka imaisi seuraavan maalin 49 sekunnissa, mutta oli sen jälkeen ohittamaton. Ei KooKoo häntä tosin kunnolla testannut, kun kudit lentelivät joko suoraan päin tai kauas plekseihin.

Kumman heistä – Heljangon vai Kalninsin – Jussi Tapola laittaa maaliin maanantaina? On tehtävä valinta. Yritetäänkö jälleenrakentaa Heljangon paketti, vai aletaanko pumpata Kalninsista kultavahtia?

Puhutaan isoista asioista. Ilveksen Marek Langhamer ja TPS:n Andrei Karejev ovat olleet toisessa välieräsarjassa priimaa.

Huonolla maalivahtipelillä ei edes Tappara voita Suomen mestaruutta.