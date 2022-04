Kommentti: Suomalaisen urheilun suunnannäyttäjä tulee Tampereelta – näiden syiden vuoksi Ilves on nyt erityisen kiinnostava

Ilves ja sen kannattajat näyttävät tällä hetkellä suuntaa koko SM-liigalle, mutta laajemmin myös koko suomalaiselle urheilulle, kirjoittaa Jussi Heimo.

Varoitus heti kärkeen! Jos olet Tapparan kannattaja, tästä eteenpäin tämä teksti voi mennä tunteisiisi. Jos olet kiinnostunut elämyksistä urheilutapahtumissa ja siitä, miten ne syntyvät, tämä juttu kannattaa lukea.

Yleisömäärä Nokia-areenassa lauantaina Ilveksen ja TPS:n välieräsarjan ensimmäisessä ottelussa: 11 477!

Taas lähes Tampereen katsojaennätys pudotuspeleissä. Ilves tarjoilee tällä hetkellä jokaisessa kotiottelussaan elämyksiä. Katsomopaikat myydään loppuun ennätysajassa.

Lauantaina vapaaksi jäi vain aitiopaikkoja ja SM-liigan turvallisuusmääräysten takia TPS:n fanikatsomon ympärille jätettyjä paikkoja.

Jos aitiopaikat olisivat olleet tarjolla halukkaille tavallisille katsojille, tyhjää ei olisi jäänyt niillekään paikoille.

Ilves on koonnut tänä keväänä viiteen pudotuspelien kotiotteluunsa huimat 50 885 katsojaa. Keskiarvo per ottelu 10 177 – luitte oikein: yli kymppitonnin per matsi!

Kun lukemat ovat tulleet puolivälierissä ja yhdessä välierässä, luvut ovat vielä poikkeuksellisempia.

Vertailun vuoksi Tappara on kerännyt pelaamiinsa neljään otteluun 27 390 katsojaa – keskiarvo 6 847. Katsojakeskiarvon perusteella SM-liigan toiseksi suosituin yleisöjoukkue on jo kesälomalle lähtenyt HIFK 7 387 katsojallaan.

Mistä ilmiössä on oikein kyse? Menestyshulluudestako?

Täyttyykö katsomo Ilveksen kotiotteluissa vain sen takia, että kukaan ei edes muista, milloin seura on viimeksi menestynyt?

Tälläkin on toki oma vaikutuksensa. Tapparan faneillehan menestys on itsestään selvää. Kirvespaidat pelaavat mitalipeleissä joka kevät – tällä hetkellä putki on jo yhdeksän vuotta.

Kyse on kuitenkin paljon enemmän jostain ihan muusta. Se on ennen kaikkea tulosta Ilveksen loistavasta markkinoinnista – erilaisten kohderyhmien tavoittamisesta erilaisissa välineissä erilaisilla konsteilla: asiatiedoilla, tarinoilla, huumorilla, historialla, yllätyksillä, pelaajatähdillä... You name it!

Kaikki toiminnot perinteisessä mediassa ja Suomen parhaiten sisällöllisesti hoidettu viestintä somekanavissa (Instagram, Twitter, Facebook…) tähtäävät eri vinkkeleistä vahvaan yhteisöllisyyteen.

Kun sitten väki on saatu harhautettua paikan päälle, se ei vielä takaa mitään. Pelitapahtuman pitää herättää tunteita. Elämys on taattu vain silloin, jos yleisö elää ja hengittää täysillä mukana.

Ympärillä olevat ihmiset kohisevat ja kuhisevat jo hyvissä ajoin ennen peliä. Tulee tunne, että olet mukana jossain ainutlaatuisessa kohtaamisessa.

Innokkaimmat (Osasto 41) laulavat alusta loppuun, toiset huutavat – ja halusitpa tai et – tunnelma virtaa joka suunnasta kaikkiin aisteihisi. Kun tarkkailet ympärillesi, huomaat monenlaisia yksityiskohtia. Yllättäviäkin.

Ilves voitti TPS:n lauantaina välieräsarjan ensimmäisessä kohtaamisessa. Nokia-areenassa oli tunnelmaa, kun Eemeli Suomi (kesk.) iski voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman ylivoimalla.

Joku katsoja on jännittänyt itsensä kankeaksi. Toinen puristaa penkkiä tai nyrkkejään. Kolmas heiluu kädet pystyssä, neljäs taputtaa taukoamatta. Tyylejä riittää – energiaa on purettava jotenkin, jännitys kestettävä jotenkin.

Monet katsojista haluavat näyttää kannattamisensa pukeutumalla Ilveksen väreihin mitä erilaisimmilla tavoilla ja persoonallisimmilla asuilla.

Olitpa millainen persoona tai katsoja tahansa, huomaat eläytyväsi itsekin jollain tavalla. Tai jos olet satunnaiskatsoja, koet jotain ainutlaatuista, mitä et ennen ole kokenut.

Kun Ilves tekee maalin, se tuntuu kropassa, vaikka et itse maalia tuulettaisikaan.

Jos pääset tällaiseen tapahtumaan, se on jo sinänsä kokemisen arvoinen elämys.

Samoin kuin menet paikan päälle vaikkapa Saksassa Bundesliigan tai Englannissa Valioliigan otteluun. Olipa peli millaista tahansa, koet vahvan yhteisöllisen kokemuksen.

Let’s go Ilves. Kiekkohuumaa Tampereella.

Paikallispelit ovat aina vetäneet katsomot täyteen Tampereella vastakkainasettelun takia. Niissä on aina se The Juttu. Samoin aikaisemmin oli HIFK:n ja Jokereiden otteluissa Helsingissä – ja on tälläkin hetkellä Stadin Derbyissä Veikkausliigassa.

Nyt sama tilanne on Ilveksen kaikissa peleissä. Voitto tuottaa kliimaksin, mutta tappion tullessakin kokemus on elämyksellisesti niin vaikuttava, että katsoja haluaa kokea sen uudelleen.

Paikan päällä.

Vastustajasta välittämättä.

Ilveksestä on tullut puheenaihe ja suunnannäyttäjä suomalaisessa urheilussa, SM-liigassa ja palloilulajeissa ylipäätään.

Onnistuminen on osoitus, että jäyhät suomalaisetkin voi saada intohimoisesti innostumaan yhteisestä asiasta.

Ja mikä parasta: se olisi muillekin SM-liigan seuroille mahdollista. Se vain vaatii raakaa työtä, intohimoisia ihmisiä ja aikaa. Tekemistä ja markkinointia pitkäjänteisesti.

Kun kausi on ohi, Ilveksen The Tekijöitä kannattaa konsultoida. He kyllä varmasti kertovat kiinnostuneille, miten kaikki on tapahtunut – ja mitä on vaatinut päästä tähän pisteeseen.

Liigaseurat saavat Ilves-tekijöiltä takuuvarmasti hyödyntämisen arvoisia vinkkejä – samoin kiinnostuneet muut seurat myös yli lajirajojen.

Ja ensimmäisenä jonoon kannattaa mennä SM-liigan toimiston väen, joka hoitaa sarjan markkinointia, nettisivuja ja somenäkyvyyttä.

Lyhyelläkin Ilvekseltä saadulla To Do -listalla SM-liiga voisi ottaa edes jonkinlaisen askeleen kiekkofanien palvelemiseen 2020-luvulla – edes tyydyttävällä tasolla.

Ilveksen ja TPS:n toinen välieräottelu sunnuntaina Turussa kello 18.30. Kolmas ottelu Nokia-areenassa tiistaina kello 18.30.