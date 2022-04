KooKoo jysäytti jättiyllätyksen! Tähtihyökkääjä lyö painetta Tapparalle: ”Me yritetään olla se Daavid”

KooKoo haki ensimmäisen ryöstön mestarisuosikki Tapparan kotipyhätöstä.

Kaikki puhuivat ennen välieriä vain Nick Malikista. Ja ihan hyvästä syystä. KooKoon 19-vuotias ykkösmaalivahti on hehkunut SM-liigan pudotuspelikevään kuumimpana pelaajana. Malik on liigakevään suurin sensaatio.

Kylmähermoinen tshekkivahti on ollut joukkueelleen kaikki kaikessa, kun KooKoo on edennyt seurahistoriansa ensimmäistä kertaa SM-liigan välieriin.

Malik on ollut loistava, mutta KooKoon riveistä löytyy paljon muitakin isoja onnistujia. Hyökkäyksessä kapellimestarin puikkoa on heiluttanut tulikuuma Kim Strömberg.

Kokenut 34-vuotias keskushyökkääjä oli perjantai-illan ensimmäisessä välierässä Tapparaa vastaan kaukalon maestro Nokia-areenassa, kun KooKoo haki sensaatiomaisen 4–3-voiton jatkoerässä.

Jatkoerässä sankariksi nousi Petteri Nikkilä, joka jysäytti KooKoolle ensimmäisen kiinnityksen finaalipaikkaan ajassa 69.21.

– Penkillä oli aivan huikea fiilis, kun näki, että kiekko viimein upposi maaliin. Todella helpottava tunne, myhäili Strömberg.

Strömberg tarjoili shokkihoitoa entiselle seuralleen kahdella maalillaan. Samalla Strömberg siirtyi pudotuspelien pistepörssin kärkeen. 11 ottelun saldo on jykevä: 2+8.

– Hemmetin hienoa on pelata näitä pelejä, koska itselleni ei ole kertynyt kauhean paljon kokemusta pudotuspeleistä. Näistä peleistä pitää nauttia, koska ei näitä kovin usein pääse pelaamaan.

Uran ensimmäinen hattutemppu perjantaina ei ollut kaukana. Kolme ja puoli minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä Strömberg täräytti painavan onetimerin tolppaan.

– Kahden maalin iltoja on ollut, mutta hatullista en ole tainnut ikinä tehdä liigassa. Lähellä taisi olla.

Tästä jysähti ottelu jatkoajalle.

Tappara on välieräsarjassa valtava ennakkosuosikki. KooKoo voi pelata paineettomasti kevään suurinta mestarisuosikkia vastaan.

Tappara kantaa harteillaan kaikkia paineita. Sijalta kahdeksan pudotuspelit aloittaneella KooKoolla ei ole kliseisesti mitään hävittävää.

– Tämä on klassinen Daavid vastaan Goljat -asetelma. Me yritetään olla se Daavid tässä, ja pistää kampoihin niin hyvin kuin pystytään. Avausottelu kertoi ainakin sen, että pärjäsimme jalalla hyvin Tapparaa vastaan, Strömberg sanoi.

Ennen välierien alkua riitti puhetta molempien joukkueiden maalivahdeista. Malik ja Tapparan ykkösvahti Christian Heljanko ovat pelanneet vakuuttavasti pudotuspeleissä. Ensimmäinen välierä ei kuitenkaan ollut odotettua veskarien näytöstä.

Etenkin Heljanko näytti yllättävän epävarmalta oranssimustassa tulituksessa.

– En katsonut niin tarkkaan, miten Heljanko pelasi. Otetaan se mitä Tappara antaa tässä sarjassa. Malik taas on pelannut todella hyvin ja kantanut meitä, niin nyt oli meidän vuoromme antaa vähän jotain takaisin, Strömberg ilmoitti.

Tappara on tuttu seura Strömbergille. Taiturimainen pelintekijä pelasi kirvesrinnoissa nuorena poikasena vuosina 2008–12, mutta Strömberg ei päässyt nauttimaan tapparalaisesta menestyksestä.

Kymmenisen vuotta sitten Tappara oli kaukana nykyisenlaisesta kestomenestyjästä. Mestaruudesta pelaaminen oli utopiaa.

Tapparan nykyinen yhdeksän vuoden mittainen historiallinen välieräputki alkoi kaudella 2012–13. Samalla kaudella alkoi Strömbergin värikäs kiekkokiertolaisuus ympäri Eurooppaa.

Jokerien kasvatti ehti pelata seitsemän vuoden aikana EBEL-liigassa, SM-liigaa SaiPassa, Mestiksessä ja Tanskan liigassa.

KooKoohon Strömberg päätyi ensimmäisen kerran keväällä 2019. Kaudella 2019–20 Strömberg loisti KooKoon ykköstähtenä ja SM-liigan kahdeksanneksi tehokkaimpana pelaajana tehoilla 23+27=50.

Viime kausi SHL:ssä IK Oskarshamnissa oli vaisu, ja Strömberg päätti palata täksi kaudeksi Kouvolaan.

Strömberg kantaa Olli Salon valmentamassa KooKoossa suuren pelillisen vastuun lisäksi varakapteenin A:ta rinnassaan.

– Meillä on tasainen joukkue, joka saa paljon tukea huippumaalivahdilta. Tämän kauden joukkueessa on paljon samaa kuin Jussi Ahokkaan kaudella (2019–20), mutta sanoisin, että tämä joukkue on tullut vielä vahvemmin yhteen, vertasi Strömberg.

Nikkilän laukoman voittomaalin jälkeen Nokia-areenan ämyreissä alkoi pauhata Rocky-elokuvasta tuttu kasarihitti No Easy Way Out.

Kuin muistutuksena Tapparalle. Näytös numero kaksi on edessä lauantaina Kouvolassa.