Kommentti: Kiusatusta teinipojasta tuli SM-liigan kuumin tähti – yksi lause kiteytti syyn ihmisten ilkeyteen

KooKoon Nick Malik on SM-liigan paras pelaaja tällä hetkellä, kirjoittaa Sasha Huttunen.

KooKoon Nick Malik on torjunut pudotuspeleissä hurjalla torjuntaprosentilla 95,8.

Jääkiekon SM-liigassa on meneillään kaikkien aikojen playoff-kevät.

Suomi-lätkän keskipiste on palannut Tampereelle, jossa uusi ja ihailtu mega-areena täyttyy infernaalisesta metelistä, kun Ilves ja Tappara jyräävät kohti finaalia. Urheiluromantikot ympäri maan toivovat juuri näiden joukkueiden kohtaavan finaaleissa. Siinä olisi historianhavinaa ja Timo Jutilan sanoin ”Tampere sekaisin”.

Kolmas välieräjoukkue on TPS, jonka nuorisotähdissä on sitä perinteistä turkulaista röyhkeyttä. Ylpeys on kohdillaan.

Mutta kevään kuumin pelimies ei ole Petri Kontiola, ei Eemeli Suomi, ei Veli-Matti Savinainen eikä Markus Nurmi.

Isoin liekki on leimahtanut yllättävässä osoitteessa, nimittäin Kouvolassa.

KooKoon tshekkimaalivahti Nick Malik on SM-liigan paras pelaaja tällä hetkellä.

Vasta 19-vuotias Malik on torjunut pudotuspeleissä ällistyttävillä tilastoilla ja tahdilla, torjuntaprosentilla 95,8 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,18. Takana on yhdeksän pelattua ottelua 14 päivässä. Malik oli se, joka pysäytti kauden sensaatiojoukkueen Jukurit. Olli Jokinen ei voinut kuin kakistella, kun game seven päättyi 1–0 KooKoolle.

Malik, lähes ilmeetön muuri, marssii päättäväisenä eteenpäin kohtaamaan suurinta mestarisuosikkia Tapparaa. Sankaritarina on yllättävä, sillä vuosi sitten kukaan meistä ei ollut kuullutkaan Nick Malikista.

Mielenkiinto heräsi, kun viime kaudella Tshekin kakkosliigassa HC Frydek-Mistekissä pelannut Malik esitti syksyllä huippuotteita KooKoossa.

Tarinan kiinnostavuus kasvoi, kun kävi ilmi, että Malik on NHL:n takavuosien kulttimaineisen pakkijärkäleen Marek Malikin poika.

Nick pyöri penskana pukukopeissa, mutta Ilta-Sanomien henkilöjutussa hän kertoi avoimesti myös asemansa kurjasta puolesta. Kun Nick Malik valittiin ensi kertaa Tshekin nuorten maajoukkueeseen, hänelle satoi haukkumaviestejä.

– He väittivät, että isäni maksoi valmentajille siitä, että minut valittiin joukkueeseen, Malik sanoi.

Teini-ikäinen poika oli ihmisten ilkeydestä ihmeissään. Viestit satuttivat.

– Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon ihmiset lähettävät minulle yksityisviestejä Instagramissa. He sanovat tosi paskamaisia juttuja minulle.

Malik kokee, ettei hän ole pidetty kotimaassaan. Tuntemattomat herjaavat häntä viesteillä, joita on ryöpsähdellyt etenkin huonojen pelien jälkeen.

Nick Malik sanoo, ettei hänestä pidetä Tshekissä.

Maalivahti tietää, miksi juuri hän saa Tshekissä niin paljon some-haukkuja. Hän kiteytti asian näin IS:n haastattelussa:

– Jos isäni ei olisi pelannut NHL:ssä, tai minulla olisi eri sukunimi, kukaan ei sanoisi mitään.

– Mutta koska isäni unelma toteutui, ja hän tienasi paljon rahaa, ihmiset ajattelevat, että sen takia minäkin saan kaiken tämän.

KooKoossa Malik on osoittanut moiset puheet roskaksi. Hän on todistanut kaikille, että hän menestyy omin avuin. Jo runkosarjassa torjuntaprosentti oli erinomainen 92,2.

Kotimaassaan kipuillut kiekonpysäyttäjä on lyönyt Suomessa läpi, mikä on paitsi tarinana hieno myös sulka KooKoon hattuun.

Malik selvästi viihtyy seurassa. Jo peli-ilmeestä näkee, että pääkoppa on viileä ja keskittyminen sataprosenttista.

IS:n jutussa Malik kertoi, ettei hänellä ole paljoa ystäviä. Tukijoukko on pieni mutta vahva. KooKoossa tärkeitä kannustajia ovat maalivahtiaisapari Oskari Setänen, hyökkääjänä pelaava maanmies Radek Koblizek ja maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen, joka on alansa kärkiosaajia.

Malikin suhteista Tshekkiin ja KooKoohon kertoo paljon se, että hän kieltäytyi vuodenvaihteessa pelatuista nuorten MM-kisoista ja jäi mieluummin Kouvolaan harjoittelemaan Lehtosen alaisuudessa.

Nick Malik on sähäkkä torjuja, joka reagoi tilanteisiin nopeasti. Jukurit-sarjassa hänen maalinsa oli kuin noiduttu.

SM-liigassa on viime vuosina puhuttu ulkomaalaisvahtien esiinmarssista. Tämä näkyy myös alkavissa välierissä, joissa neljästä ykkösmaalivahdista kolme on ulkomaalaisia. Tapparan Christian Heljanko on ainoa suomalainen.

Voidaan kysyä, missä on Suomen Nick Malik.

Kyllä sellaisiakin on taas hiljaiselon jälkeen astumassa esiin. Esimerkiksi Kärppien 20-vuotias Joel Blomqvist oli Ilves-sarjassa loistava.

Mutta polttavin kysymys on nyt se, kuinka pitkälle Malik voikaan KooKoon vielä torjua.