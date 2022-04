Lauri Marjamäki hehkutti uransa lopettavaa legendaa – lähetti terveisiä Kärppien toimistolle: ”Jos konttorilla on pelisilmää”

Lauri Marjamäki antoi tunnustusta Ilvekselle. Mika Pyörälän pelinumeron hän näkisi mieluusti Raksilan hallin katossa.

Kärppien päävalmentajalla Lauri Marjamäellä oli tyhjä olo seitsemännen puolivälierän jälkeen.

Hän hyppäsi ensimmäistä kertaa päävalmentajaksi kesken kauden. Pesti kesti lopulta viisi viikkoa ja kolme päivää.

– Muutosvalmentaminen oli minulle aivan uusi kokemus. Haastavaksi sen teki käytettävissä oleva aika. Ensin piti tehdä tulosta, että yleensä pääsemme pudotuspeleihin. Vastassa oli kovia joukkueita, mutta onnistuimme nousemaan runkosarjassa kuudenneksi.

Marjamäki satsasi ensin puolustuksen tiiviiksi tilkitsemiseen.

– Saimmekin sen toimimaan aika hyvin. Kurinalaisuudessa oli jonkin verran haasteita, mutta puolustuksesta menestys ei jäänyt kiinni. Puutteet löytyivät hyökkäyksestä, joka oli ajoittain vajavaista.

Marjamäen mukaan Ilvestä vastaan puolivälierissä urheilullinen oikeudenmukaisuus toteutui.

– Jokaisen ottelun voitto kääntyi oikealle joukkueelle. Pelirohkeampi, aktiivisempi ja enemmän tekopaikkoja luonut voitti. Ilves oli parempi neljä kertaa, me kolmesti.

– Isossa kuvassa Ilveksen jatkopaikka on todella hyvä juttu. Heillä on menossa pitkäjänteinen projekti, jossa asioita on kehitetty pikkuhiljaa. Vilpittömät onnittelut Ilvekselle jatkopaikasta. He ansaitsivat sen ilman mitään muttia, kysymysmerkkejä tai jossitteluita, Marjamäki sanoi.

Marjamäen jatkamisesta Kärppien päävalmentajana ensi kaudella on kirjoitettu varmana tietona.

– Mikään ei ole varmaa. Katsotaan sitä myöhemmin ja tehdään lopulliset päätökset, kun on saatu tämän projektin pölyt pyyhittyä mielestä, Marjamäki kuittasi.

Yleisellä tasolla Marjamäen mukaan Kärpillä on itsetutkiskelun paikka.

– Seura ei voi olla eikä saa olla tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Viime kauden 7:s ja nyt tullut 6:s sija eivät ole sitä, mihin näillä resursseilla pitää päästä. Pitää rakentaa samantyyppinen pitkäkestoinen projekti kuin Ilvekselle on ollut – ja myös muilla viime kausina SM-liigassa parhaiten menestyneillä seuroilla, Marjamäki linjasi.

Kärppien kauden viimeinen ottelu oli samalla myös uran viimeinen ottelu Kärppien ikonihyökkääjälle Mika Pyörälälle.

– Yksi hienoimmista – ellei jopa upein pelaaja – jota olen saanut valmentaa sekä seurajoukkueessa että maajoukkueessa MM- ja olympiakisoissa. Spede teki aina pelaajat ympärillään paremmiksi. Loistava esimerkki tarttui myös joukkueeseen.

Marjamäen mukaan yksi tärkeä tekijä, että Kärpät pystyi pakottamaan Ilveksen game seveniin oli juuri Pyörälä.

– Käytimme tietoa hänen viimeisestä keväästään toisen tappion jälkeen. Se ehdottomasti tiivisti ja yhdisti joukkuetta. Kaikki halusivat palata hänelle mahdollisimman kunniakkaan lopun.

Jos Marjamäellä olisi päätäntävalta, Pyörälä ansaitsisi Kärpiltä kaikki mahdolliset kunnianosoitukset.

– Jos konttorilla on pelisilmää, näkisin ilman muuta Pyörälän jäädytetyn paidan roikkumassa jonain päivänä Raksilan katossa.