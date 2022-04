IS SEURAA

Kolme puolivälieräsarjaa huipentuu seitsemännessä ottelussa.

Peräti kolme ottelusarjaa eli Jukurit–KooKoo, Ilves–Kärpät ja TPS–HIFK eteni seitsemänteen otteluun. Ainoastaan runkosarjan ykkönen Tappara selvitti tiensä välieriin helpommin, voitoin 4–1 hallitsevasta mestarista Lukosta.

Tilastojen valossa kotijoukkueet ovat seitsemännessä ottelussa vahvoilla. SM-liigan historiassa on pelattu 24 kertaa niin kutsuttu game seven. Peräti 20 kertaa kotijoukkue on sen voittanut.