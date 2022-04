SM-liigatuomio: Tämän takia HIFK:n tähtisikermä ajoi karille – Petri Kontiola näpäytti Lauri Marjamäkeä

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Reteesti vaan välieriin. Petri Kontiola näytti, mitä kokemus on pudotuspeleissä. Turha jännitellä. Nautinnon kautta kohti tulta. Ilveksen 37-vuotias nestori otti tärkeimmällä mahdollisella hetkellä roolia ja naulasi kevään ensimmäisen pudotuspelimaalinsa eeppiseen paikkaan.

Tampereen Ilves pelaa upeaa kevättä.

Puheenaihe

Ei nyt mennä liikaa asioiden edellä, mutta väkisin mieleen juolahtaa, että pöytä on katettu tamperelaisjoukkueiden historialliselle finaalisarjalle. Tappara on suurin mestarisuosikki ja jyrännee finaaleihin. Ilves selvitti henkisesti kovan pätsin Kärppiä vastaan ja lähtee suosikkina välieriin TPS:aa vastaan. No, antaa pelin näyttää.

Tyyli

Siinä on tyyliä, kun poikkeuksellisen upeat puolivälierät huipentuivat kolmeen seiskapeliin. Vastaavaa ei pääse todistamaan joka vuosi. SM-liigan pudotuspeliherkku tuntuu uppoavan kiekkokansaan vielä entistä jykevämmin, koska toissa kaudella pudotuspelit jäivät välistä ja viime keväänä pelattiin tyhjille katsomoille.

Moka

TPS:n ja HIFK:n välinen ottelusarja oli pienten marginaalien kähinä, mutta kylmä fakta on, että TPS otti isoimman niskalenkin tolppien välissä. TPS:n ykkösvahti Andrei Karejev oli ottelusarjan arvokkain pelaaja. HIFK:n ykkösvahdin natsat perinyt Niilo Halonen ei pettänyt, mutta hapuili. HIFK:n maalivahtitilanne oli iso kysymys läpi kauden.

TPS:n maalivahti Andrei Karejev oli parempi kuin HIFK:n Niilo Halonen.

Yllätys

KooKoolle pitää nostaa isosti hattua. Olli Salon joukkue pelasi taktisesti erittäin kypsän puolivälieräsarjan Jukureita vastaan, ja pelaa seurahistoriansa ensimmäistä kertaa SM-liigan välierissä. KooKoon riveistä on noussut laajalla rintamalla vastuunkantajia. Kasperi Ojantakanen (3+3) on yllättävin pistelinko.

Sasha Huttunen

Tähti

Petri Kontiola kirjoittaa melkoista tarinaa Tampereella. Hän ei kelvannut rakkaaseen Tapparaansa, mutta nyt hän vei Ilveksen välieriin jatkoajan soolomaalillaan. Samalla Kontiola, 37, tuli lähettäneeksi lomille Lauri Marjamäen, joka oli heittänyt Kontiolan katsomoon Venäjän liigan playoffeissa keväällä 2020, kun he edustivat Jokereita. Tapaus ei ollut ”Konnan” mieleen.

Puheenaihe

Playoffien alla uumoiltiin, että edessä on kaikkien aikojen kiekkokevät. Ja puolivälierät toden totta antoivat odotuksille upeaa katetta, jopa ylittivät ne. Kolme game seveniä oli enemmän kuin kukaan uskalsi pyytää. Hienoa aikaa!

Tyyli

Kärppien konkari Mika Pyörälä kertoi tuoreeltaan tv-haastattelussa, että ura on ohi. Pysäyttävä uutinen, sillä puhutaan yhdestä 2000-luvun tyylikkäimmistä ja jopa aliarvostetuimmista suomalaiskiekkoilijoista. Pyörälällä, 40, olisi varmasti annettavaa valmentajana.

Ville Peltosen tähtisikermä jäi puolivälieriin.

Moka

HIFK oli kauden kynnyksellä suurin mestarisuosikki, tai ehkä rinta rinnan Tapparan kanssa, mutta tie tyssäsi jo puolivälierissä. IFK:n edellisestä Suomen mestaruudesta on jo yksitoista vuotta, mikä seuran resursseilla on surkuhupaisaa. Keväällä hankitut tähtihyökkääjät saivat joukkueen näyttämään sekalaiselta. Hajosiko harmonia?

Yllätys

KooKoo oli se vähiten kuuma puolivälieräjoukkue, mutta mitä vielä. Oranssi nippu eteni historiallisesti välieriin ja syrjäytti Jukurit kevään sensaationa. Maalivahti Nick Malik on koko liigan kuumin pelaaja tällä hetkellä. Päävalmentaja Olli Salo on myös tehnyt hienoa työtä.

19-vuotias Nick Malik on KooKoon kylmänviileä muuri.

Tommi Koivunen

Tähti

Ilman muuta Nick Malik. Jos Jari Kurri -palkinto, jonka nimi on kieltämättä tahriintunut viime vuosina, jaettaisiin nyt, se menisi Malikille. Pudotuspelien toistaiseksi arvokkain pelaaja on torjunut käsittämättömillä tilastoilla ja teki KooKoosta kevään sensaation, joka pudotti kauden sensaation Jukurit.

Puheenaihe

Olipahan keskiviikko. Sääli, että kolme upeaa ottelusarjaa päättyi samanaikaisin pelein eikä jokaisesta pystynyt nauttimaan tänäkään iltana. Onneksi kaikilla paikkakunnilla ymmärrettiin pelata riittävän erilaisessa tahdissa! Kaikista pystyi katsomaan ratkaisuhetket suorana.

Tyyli

Mika Pyörälä. Upea ura päättyi kitkerään tappioon, mutta lähes kaiken voittanut liigalegenda voinee joskus lohduttautua sillä, että ainakin ura loppui upeassa pelissä ja yli 10 000 katsojan edessä. 40-vuotias kärppälegenda on yksi kaikkien aikojen liigapelaajista.

Mika Pyörälän upea ura on ohi.

Moka

Kun liigassa pelattiin viimeksi normaalit pudotuspelit 2019, otteluohjelma oli harvinaisen järkevä. Nyt on, toki pitkälti pakon sanelemana, jouduttu palaamaan vanhaan: ottelutahti on aivan järjetön. Tämä tulee vääjäämättä näkymään myös pelin tasossa. Toivottavasti liigassa nähdään tulevaisuudessa SHL:n malli, joka palvelee kaikkia toimijoita: ei back-to-backeja pudotuspeleissä, ja sarjat läpi porrastaen.

Yllätys

HIFK:n välieräputken katkeaminen on kauden isoimpia yllätyksiä, vaikka pienestä se oli kiinni. 6. pelin loppupuoli ja 7. pelin alku näyttivät vahvasti, että IFK menee lopulta väkisin jatkoon. No, ei sitten kuitenkaan riittänyt. Joukkuetta koeteltiin kovasti, mutta alisuorittamista nähtiin. Esimerkiksi 33 pistettä runkosarjaan takonut kärkipakki Jordan Schmaltz pelasi pudotuspeleissä viisi peliä, istui kaksi pelikiellossa ja otti 0+0:n oheen teholukeman -6.