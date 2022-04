Kärpät ja Ilves odottavat seiskapeliä vesi kielellä – ”Monelle uran hienoin matsi”

Kärpät voitti Ilveksen 2–1 ja tasoitti otteluvoitot. Välieräpaikka ratkaistaan seitsemännessä ottelussa.

Oulu

Kun Lauri Marjamäki otti Kärpät komentoonsa 27. helmikuuta, alkoi Oulussa armoton taistelu aikaa vastaan. Tuo aikamatka voi hyvinkin päättyä seiskapelin tappioon, mutta Kärppien kevät ei ole jättänyt ketään kylmäksi.

Kärpät varmisti paikkansa rimaa hipoen kympin sakkiin ja selvisi vain 15 sekuntia ennen runkosarjan päätöstä suoraan puolivälieriin. Ja nyt kokenut joukkue näyttää sitkeältä kuin pullataikina.

Jääongelmien takia kaksipäiväiseksi venynyt kuudes peli kääntyi tiistaina pienten marginaalien jälkeen Kärpille lukemin 2–1. Oululaiset torjuivat Ilveksen alkurynnistyksen ja ottivat tuon jälkeen ohjat omiin käsiinsä. Vaikka numerot olivat tasaiset, oli Kärpät pelillisesti niskan päällä.

– Meidän paras peli tässä ottelusarjassa. Mitä pidemmälle ottelu eteni, sen rennommaksi hyökkäyksemme muuttui. Mun mielestä täysin ansaittu voitto, Kärppien kultakypärä Saku Mäenalanen sanoi.

Pudotuspeleissä katseet kääntyvät yleensä joukkueiden kokeneeseen osastoon, ja ottelusarjan kuudes koitos oli siitä jälleen tuore muistutus. Sattumalla on vain vähän tekemistä sen kanssa, että Mäenalanen ja piinkova pudotuspelien erikoismies Mika Pyörälä runnoivat ylivoimalla ratkaisevat osumat tahdolla ja voimalla.

– Fiilis on hyvä, sillä oma peli paranee koko ajan. Yhteistyö ketjussa toimii ja alamme saada yhä enemmän painetta Ilveksen päätyyn, Mäenalanen sanoi.

Pyörälän ja Mäenalasen lisäksi Kärppien suuriin tasonnostajiin lukeutui myös Julius Junttila, joka alkaa voittaa sulavalla luistelullaan entistä enemmän tilaa kaukalossa.

– Nyt alkoi jalka tuntua paremmalta. Aika väsynyttä on ollut henkilökohtaisesti, mutta nyt sarjan paras peli ja saatiin pitkiä hyökkäyksiä Ilveksen päätyyn, Junttila sanoi.

Puolivälieräsarja on ollut niin tasainen ja suurien tunteiden sävyttämä, että kiekkoromantikkojen tilaus seiskapelille on vähintäänkin oikeutettu. Se on kerrasta poikki – toisen matka jatkuu ja toiselle tulee karvas pettymys.

Tunnelmia Oulusta tiistaina. Kärppien Juhamatti Aaltosta nauratti, Ilveksen Panu Miehoa ei.

Vastakkain on kaksi upeaa tarinaa. Kärppien pelillinen ja henkinen kasvutarina on jotain sellaista, mihin Oulussa ei ole totuttu. Kärpät on 2000-luvun kestomenestyjä, jonka resursseilla välieräpaikka on aina minimitavoite.

Vahvaa kiekkobuumia hengittävälle Ilvekselle peliä voi kuvailla käänteentekeväksi. Yksi SM-liigan perinteikkäimmistä seuroista on voiton päässä välieristä, jossa seura esiintyi edellisen kerran 21 vuotta sitten.

Odotus on ollut hämmentävän pitkä, kun seura on kehittänyt vuosi vuodelta organisaatiota ja olosuhteita. Ilvekseen on nyt imua ja se on nostanut monta nuorta pelaajaa uralla seuraavalle tasolle.

– Loistava tilanne. Meidän fanit on olleet uskomattomia ja mökki on varmasti täynnä. Monelle pelaajallemme edessä on uran hienoin matsi, Ilveksen konkari Petri Kontiola fiilisteli ennakkoon keskiviikon ottelua.

Kontiolan ajatukset jaetaan myös Kärppien kopissa – ja askelmerkit todelliselle ryöstöretkelle harvinaisen selvät.

– Ei vaan voi olla hienompaa, tämä on pelaajan unelmamatsi. Edelleen on puolustettava laadukkaasti, mutta isoin juttu on, ettei sinne mennä pelkäämään. On oltava rohkea ja valmis tekemään aloitteita, Junttila sanoi.