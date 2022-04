Näin Hannu Jortikka näkee HIFK:n ja TPS:n trillerisarjan – kertoo toiveensa liigan finaaliparista: ”Kurja sanoa”

Hannu Jortikka seuraa tarkasti SM-liigaa ja erityisesti TPS:n otteita. Finaalisarjasta hänellä on kenties hieman yllättävä toive.

Helsingin IFK:n ja Turun Palloseuran välinen puolivälieräsarja venyi seitsemänteen otteluun, kun HIFK löi lopussa väsyneemmältä näyttäneen TPS:n kotiluolassaan tiistaina 3–2.

IFK hukkasi ottelussa kahden maalin johdon, mutta otti lopulta voiton. Otto Paajanen otti 100–0-aloitusvoiton, Yohann Auvitu laukoi viivasta ja kiekko kimposi epäonnekkaan TPS:n puolustajan Ville Lajusen luistimesta maaliin.

Tarkalla silmällä SM-liigaa ja erityisesti Palloseuran otteita seuraava valmentajalegenda Hannu Jortikka, 65, kommentoi näkemäänsä seuraavasti:

– Intensiivinen ottelu. Hirveä vauhti. Erikoinen peli siinä mielessä, että joukkueiden väliset hyvät ja huonot jaksot vaihtelivat paljon. Se on pakko myöntää, että IFK halusi enemmän voittaa, Jortikka sanoi puhelimitse Fuengirolasta.

– Hyvää jääkiekkoa molemmat kyllä pelaavat. Tepsi pelaa hiukan trapia keskialueella, mutta ei tässä juurikaan peruutella.

HIFK sai ottelussa kokoonpanoonsa edellisottelusta sivussa olleet Roni Hirvosen ja Jere Innalan sekä koko pudotuspelit sivusta seuranneet Johan Motinin ja Teemu Turusen. Ennen kaikkea se sai päävalmentajansa Ville Peltosen takaisin penkin taakse.

– Tämä oli IFK:lta sarjan ylivoimaisesti paras peli, naulasi Jortikka, joka ei vielä aiemmissa peleissä ollut erityisen vakuuttunut helsinkiläisjoukkueesta.

– Pelaako ne huomenna jo vai? Jortikka kysyy perään.

Niin: SM-liigan pudotuspelien tahti on tänä keväänä todella armoton. Siinä missä vaikkapa Ruotsin SHL:ssä kevään pelit venyvät toukokuulle ja sarjoille on enemmän aikaa, Suomessa paahdetaan kovaan tahtiin. TPS:n ja HIFK:n sarjassa pelataan 11 päivään seitsemän ottelua.

– Huh, huh.

HIFK:n maalivahti Niilo Halonen, jolle on ottelusarjassa mennyt helpohkoja maaleja ja joka on käynyt vihellysten jälkeen aggressiivisesti kiinni TPS:n pelaajiin, ei aiemmissa otteluissa tehnyt suurta vaikutusta Jortikkaan.

– Tänään hän pelasi hyvän pelin, Jortikka näki.

Niilo Halonen onnistui torjumaan voiton TPS:sta.

Keskiviikkona pelataan peräti kolme seiskapeliä. Kauden sensaatiojoukkue Jukurit on pudotuspeleissä ollut tappiolla 0–2 ja 2–3, mutta KooKoo ei saanut sarjaa tiistaina katki.

Miten Jortikka on nähnyt liigan viihdepakkauksen Jukurien väkevän kauden?

– Onhan se ollut yllättävää, tosi yllättävää. Mutta toisaalta kun rupean katsomaan, niin onhan heillä hyviä pelaajia. Libor Zabransky, Aatu Räty, Petrus Palmu... Voi herranjumala, onhan ne hyviä.

Jortikka näkee, että piskuisen Mikkelin seuran materiaalia pidetään oletusarvoisesti vaatimattomana, vaikka se ei välttämättä ihan niinkään olisi – ja muistuttaa, että oli kyseessä seura mikä hyvänsä, ilmoitetut pelaajabudjetit ovat vain julkisuuteen ilmoitettuja numeroita.

– Kyllä sinne on hyvä joukkue rakennettu. Luulisin, että yllättävän paljon sinne on rahaakin laitettu.

Turun kultasormella on hieman yllättävä toive tämän kevään finaalipariksi.

– Kurja sanoa, mutta jotenkin toivoisin, että Tappara ja Ilves pelaisivat finaaleissa. Se olisi aika hyvä suomalaiselle jääkiekkoilulle.

– Katsomot olisivat täynnä, ja molemmat joukkueet pelaavat kyllä tosi hyvin. Hiukan eri tavalla molemmat, mutta hienoa jääkiekkoa.

On kuitenkin täysin mahdollista, että tamperelaisunelma paikalliskohtaamisesta murenee jo keskiviikkona:

– Eihän sitäkään tosin tiedä, mitä huomenna käy Ilveksen ja Kärppien välillä. Sitä on vaikea spekuloida. Yksi peli on aina yksi peli. Joku molari on vaikka huonossa hapessa eikä pysty ottamaan kiekkoa kiinni, niin se on siinä.