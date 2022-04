Risto Jalo latasi kovan vaatimuksen jääfarssin kustannuksista – nyt vastaa Kärppien pomo: ”Sanotaanko näin kauniisti...”

Kärppien ja Ilveksen toimitusjohtajat Tommi Virkkunen ja Risto Jalo ovat sopineet Oulun jääfarssin aiheuttamista ylimääräisistä kuluista.

Kärppien ja Ilveksen välinen SM-liigan puolivälierä jouduttiin keskeyttämään maanantaina, kun Raksilan jäähallin jää petti. Ottelua ehdittiin pelata vain 11 minuuttia.

Mittelöä jatketaan tiistaina Kärppien 1–0-johtolukemista.

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo ilmoitti maanantai-iltana Ilta-Sanomille, ettei tamperelaisseura aio maksaa ottelun siirtämisestä aiheutuneita kuluja. Hän siirsi vastuun kulujen kattamisesta Kärpille.

Ilta-Sanomat tavoitti tiistaina Kärppien toimitusjohtajan Tommi Virkkusen kommentoimaan Jalon linjausta.

– Noo, eiköhän me olla Riston kanssa saatu ne tuossa hoidettua. Kaikki on ihan ok.

Eli aiotteko kustantaa Ilvekselle koituvat ylimääräiset kulut?

– Ollaan sovittu ne, sanotaanko näin kauniisti.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen.

Raksilan jäähallin omistaa Kärppien sijaan Oulun kaupunki. Vielä ei ole selvää, kenen pussista kaikki ottelusiirron aiheuttamat ylimääräiset kustannukset maksetaan.

– Teemme eilisestä tilanteesta selvityksen ja käymme kustannuksen läpi kaupungin kanssa. Tuleehan siitä kustannuksia ja muita.

– Kyllä me varmaan saadaan jonkinlaista kompensaatiota aikaiseksi, Virkkunen totesi ja viittasi Oulun kaupunkiin.

Risto Jalo vahvisti tiistaiaamuna IS:lle keskustelleensa Ilvekseen kohdistuvista kuluista Virkkusen kanssa.

Jalon mukaan kuluerästä ei muodostu mahdottoman kokoista, sillä Ilves oli alun perinkin varannut pelaajille ja taustajoukoille maanantain ja tiistain väliseksi yöksi majoituksen Oulusta. Heidän oli muutoinkin määrä lentää takaisin Tampereelle vasta tiistaina.

– Ei meille itse asiassa tule juurikaan ylimääräisiä, niitä tulee vain ruokailuista ja päivähuoneista. Ne menevät tietysti järjestävän organisaation piikkiin, Jalo sanoi tiistaina.

Virkkusen mukaan Raksilan jää on saatu kuntoon yön aikana. Puolivälierätrilleri pelataan tiistaina kello 18.30.

– Jäätä on saatu vahvistettua. Olemme tehneet jäätä lisää, jotta se on vahvempana. Se oli yksinkertaisesti liian ohut, ja mainoksen yläpuolelta lohkesi iso pala pois.

Ottelusarja on tiistaina katkolla Ilvekselle. Se johtaa Kärppiä voitoin 3–2.