Jään pettäminen löi Kärppien pomon täysin ällikällä – ”Pakko näin oli toimia”

Kärppien ja Ilveksen välisen maanantaisen puolivälierän jääfarssi on hyvin erikoinen merkkipaalu koko SM-liigan historiassa.

Kenellekään paikalla olleelle ei nimittäin tullut mieleen vastaavaa tapausta, jossa kokonainen ottelu joudutaan siirtämään seuraavalle päivälle.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkusen kengänpohjat olivat kovilla, kun hän sukkuloi ympäri Raksilan hallia. Selvitettävää oli – ja paljon. Käteen jäänyt mustapekka oli sellainen, ettei siihen kukaan voinut etukäteen varautua.

– Me ollaan tapahtuman järjestäjänä vastuussa siitä, että pelaajien turvallisuus on kohdallaan. Sillä tavalla tämä on täysin oikea päätös, Virkkunen sanoi.

– Varsinkin, kun asia tiedostettiin ja huomattiin, niin pakko näin oli toimia. Se olisi eri tilanne, jos jää olisi pettänyt yhtäkkiä ja joku olisi lentänyt sen takia pää edellä laitaan.

Raksilan vuonna 1976 valmistunut jäähalli on Oulun Kaupungin liikuntalaitoksen alaisuudessa ja sen ylläpitämä. Hallin jäätä on useita kertoja mainostettu yhtenä Suomen parhaista, mutta nyt se petti pahemman kerran.

Selvää syytä, miksi nimenomaan eteläpäädyn jään alaiset mainokset nousivat niin pahasti pintaan ja jääkerros oheni noista kohdista merkittävästi, jäi lopulta pimentoon.

Jää petti maanantaina Oulussa kesken Kärpät–Ilves-ottelun.

– Niin, eihän me tietenkään voida tälle seurana mitään. Jäätä huolletaan normaalisti, eikä kenelläkään ollut tällaisesta etukäteen tietoa. Se oli varmaan päässyt liian ohueksi, Virkkunen sanoi.

Ottelusiirron varmistuttua Raksilassa alkoi todelliset jäädytystalkoot, sillä kaukaloon ammuttiin kahdesta eri suunnasta litratolkulla vettä. Kenttähenkilökunnan arvion mukaan maanantaina pettäneet kohdat saadaan tiistai-iltaan mennessä puolitoista tai kaksikin senttiä paksummiksi kuin ne olivat.

Mainokset, joiden kohdalta jää alkoi lohkeilla, on asennettu jään sisään heinä-elokuun taitteessa, eli mitään mainoksia ei ole vaihdettu kesken SM-liigakauden.

Kärpille tapaus on tietysti ikävä paitsi imagollisesti myös katsojien näkökulmasta. Maanantain ottelun liput käyvät sellaisenaan myös tiistain otteluun, mutta melkoinen säätäminen on silti edessä. Osa varmasti vaatii lippurahoja takaisin, kun ottelun päivämäärä muuttui.

– Lipuilla pääsee huomenna sisään, ja jonkin verran niitä jäi tähän peliin myymättäkin. Miten me tämä homma klaarataan lippuluukulla ja muuten, niin onhan siinä omat haasteensa. Näitä asioita aletaan nyt selvittämään, kun ei tällaiseen voi juuri etukäteen varautua.

– Meidän pitää miettiä, mitä voimme keksiä huomiselle yleisölle hyvityksenä. Sitä tässä on alettava pohtimaan. Harmittava homma tämä on, ei sille voi mitään.

Joukkueille ottelusiirto on Virkkusen näkemyksen mukaan jopa helpompi kuin se, että ratkaisua olisi odotettu vielä nähtyä pidempään.

– Siellä puolella tämä on helpompi. Huomenna (tiistaina) on pelipäivä, ja tehdään normaalit rutiinit sen mukaan. Uskon, että heille tämä on sikäli jopa helpompi. Pelaajat kävivät katsomassa jäätä ja se lohkesi vähän lisää, kun sitä tarkasteltiin, Virkkunen kertoi.