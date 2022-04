Ilveksen pomo Risto Jalo kommentoi farssia Oulussa – ”Ei me ainakaan makseta”

Ilveksen toimitusjohtaja ja seuralegenda Risto Jalo kertoi näkemyksiään ottelun keskeytymisestä Oulussa.

Kärppien ja Ilveksen välisen puolivälierien ottelusarjan kuudes ottelu Oulussa keskeytettiin. Ottelu on määrä pelata loppuun tiistaina Oulussa.

Syy keskeytyneeseen kiekkoiltaan oli siinä, että ottelun tuomaristo totesi ensimmäisen erän puolivälissä jään pelaajien turvallisuudelle vaaralliseksi. Tämä johtui hallin eteläpäädyssä olevista mainoksista, jotka ovat nousseet uhkaavasti pintaan.

Jäätä yritettiin korjata tuloksetta.

Ilveksen ja Kärppien välinen ottelusarja oli ennen tämän illan peliä otteluvoitoin 3–2 Ilveksen eduksi, eli sarja oli katkolla tamperelaisjoukkueelle.

Risto Jalo on Ilveksen toimitusjohtaja.

Ilveksen toimitusjohtaja ja seuralegenda Risto Jalo, 59, otti tilanteen melko tyynesti vastaan.

– Ei tällaisiin osaa kukaan varautua. Näillä mennään, hän hymähti.

Tilanne aiheuttaa monenlaisia käytännön järjestelyjä myös vierasjoukkueelle, eli tässä tapauksessa Ilvekselle. Majoitus- ja matkustusasiat pitää katsoa uudestaan. Kuka maksaa, kun Ilves jää yöksi Ouluun, SM-liiga, Kärpät vai Ilves?

– Ei me nyt ainakaan makseta. Nämä kulut menevät Kärpille kyllä. Se on heidän tehtävänsä saada fasiliteetit kuntoon. Toki on järjestäjän vastuulla, että paikat ovat kunnossa, Jalo vastasi.

Jalo on pahoillaan kiekkokannattajien puolesta.

– Eniten tässä kärsivät kannattajat. Esimerkiksi he, jotka ovat lähteneet Tampereelta matkaan. Kyllä tämä heille tietysti kurjaa on. Eihän joukkueella sinänsä mitään hätää ole, kun ammattilaisorganisaatioista puhutaan.

Jalo kiekkoili pitkän ja menestyksekkään uran, muttei muista vastaavaa omalta peliuraltaan.

– Tuli niitä taukoja joskus, että syötiin suurin piirtein kaksi tuntia lihapiirakkaa kopissa ja jatkettiin sen jälkeen pelaamista, muttei ihan tällaista ollut.

Kärpät johti keskeytettyä ottelua 1–0 Saku Mäenalasen tekemällä maalilla.

Risto Jalo, tilanne voidaan nähdä myös pelillisesti erikoisena. Miten arvioit, minkälainen asetelma tästä on lähteä jatkamaan peliä?

– Parempi se on näin kuin se, että ollaan kolme tuntia kopissa ja yritetään sitten jatkaa pelaamista. Siinä rupeaa kaikki energiatasot putoamaan ja noin. Siellä kopissa sitten pyörittäisiin epätietoisina. Tiistaina voi sitten valmistautua suhteellisen normaalisti peliin. Siinä mielessä tämä on ihan oikea ratkaisu, jos pelaajana itse ajattelisin.