SM-liigatuomio: Tampereella nähtiin uskomattoman nolo episodi – elinikäinen porttikielto näille idiooteille

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Pudotuspelien kuumin pelaaja hehkuu KooKoon maalilla. Nick Malik on tällä hetkellä SM-liigan paras maalivahti. Malik on suurin syy, miksi KooKoo on voiton päässä välieristä. 19-vuotias tshekkimaalivahti on pitänyt oranssimustia välillä yksinään pystyssä Jukurien kiivaassa rumputulessa.

Nick Malik on torjunut viisi ottelua jäätävällä torjuntaprosentilla 95,08. Päästettyjen maalien keskiarvo on 1,38.

Puheenaihe

Odotukset ennen pudotuspelien alkua olivat kovat, ja niinhän siinä on käynyt, että puolivälierät ovat tarjonneet timanttista viihdettä koko rahan edestä. Jokainen puolivälieräsarja on ollut kiehtova. En muista milloin viimeksi puolivälierävaiheessa olisi nähty yhtä laadukasta kattausta. Kaikkien aikojen kiekkokevät on hyvässä vauhdissa.

Tyyli

Pudotuspelikevät on rahtusen verran köyhempi, jos Veli-Matti Savinainen puuttuu kuvioista. Tapparaan siirtotakarajalla siirtynyt 36-vuotias laitahyökkääjä on prototyyppi sielupelaajasta. Savinaisen raivoisassa raatamisessa on jotain sykähdyttävää. Kaikki jää askiin joka vaihdossa. Iso pelaaja Tapparalle taistelussa Kanada-maljasta.

Moka

Kevään lutuuri-palkinto menee Ilveksen ja Kärppien ”kiekkofaneille”, jotka päättivät myllyttää lauantain puolivälieräottelun jälkeen Tampereella. Aivan uskomattoman noloa ja hävettävää nokittelua. SM-liigan selvitys on päällä. Joukkotappeluun osallistujille elinikäinen porttikielto halleihin. Menkää kotiin kasvamaan, pennut.

Yllätys

Tappara eteni ensimmäisenä joukkueena välieriin. Se ei ole yllättävää, mutta se on, että puolivälieräsarjan jälkeen nollan maalin kerhossa on vielä kovia pelimiehiä. Tappara hoiteli Lukon viidessä ottelussa ilman Anton Levtchin, Waltteri Merelän, Kristian Kuuselan, Kyle Platzerin ja Jukka Peltolan maaleja. Kertoo samalla paljon Tapparan materiaalin syvyydestä.

Sasha Huttunen

Tähti

Pakko jatkaa samalla nimellä kuin viikko sitten: Nick Malik. KooKoon maalivahti on ollut kevään MVP ja on suurin syy siihen, miksi oranssi joukkue on enää voiton päässä välieristä. Malikin isä Marek Malik pelasi muuten 691 ottelua NHL:ssä. Pojalle ei uskalla ihan moista määrää ennustaa, mutta näillä otteilla NHL-unelma toteutuu.

Puheenaihe

Makkaramainos pilasi Raksilan maanantai-illan! Jäämainosta saatiin tuijotella pitkä tovi, kun se repsotti pelialustan pintaan ja teki pelaamisesta mahdotonta. Farssihan se oli, mutta onneksi Suomen kaltaisessa maassa pelaajien turvallisuus on näissä tilanteissa kaiken aa ja oo.

Tyyli

Jukurit on jäänyt KooKoo-sarjassa 2–3-tappiolle, mutta kippari Petrus Palmu johtaa joukkuettaan tyylikkäästi. Hän on Jukurien pelillinen moottori, joka kantaa hurjaa vastuuta. Peliaika on noussut runkosarjan 19 minuutista jo yli 21 minuutin. Kova on kuorma mutta niin on pelaajakin.

Petrus Palmu (kultakypärä) kellottaa playoffeissa yli 21 minuutin jääaikoja.

Moka

HIFK:n pakki Jordan Schmaltz pilasi oman joukkueensa saumoja älyttömällä kirvesiskulla lauantaina. Uhrina oli TPS:n kultakypärä Markus Nurmi. Myös SM-liigan kurinpito nukahti, mutta lopulta Tepsin valituksen myötä Schmaltz sai ansaitsemansa kahden ottelun pelikiellon.

Yllätys

Koko kausi on kohistu Olli Jokisen Jukureista, mutta myös Olli Salo ja KooKoo ansaitsevat arvokkaita palstamillimetrejä. 38-vuotias babyface ja ensimmäisen täyden liigakauden päävalmentaja on viemässä KooKoota pitkälle. Enää yhden voiton päässä oleva välieräpaikka olisi sensaatio.

Olli Salo on vienyt KooKoon enää yhden voiton päähän SM-liigan välieristä.

Teemu Suvinen

Tähti

KooKoon Kim Strömberg on johtanut joukkueensa hyökkäyspeliä tyylikkäästi pudotuspeleissä. Tilillä on jo kahdeksan syöttötäppää. Mukana on näyttäviä ykkössyöttöjä. Jukurit pyrkii jatkuvasti paineistamaan KooKoon hyökkääjiä, mutta Strömberg on löytänyt juuri oikeat kolot oikeilla hetkillä ja käyttänyt höntyilyä hyödykseen.

Puheenaihe

Meneillään on hieno kiekkokevät, mutta valitettavasti ikävä lieveilmiökin nosti päätään, kun fanit tappelivat Tampereella. Nämä voimaintunnoissaan olleet riitapukarit todennäköisesti halusivat vain tappelemaan urheilufaniuden kustannuksella. Tätä kulttuuria ei kaivata Suomi-kiekkoon.

Tyyli

Jukurien ja KooKoon ottelusarjan viidennessä ottelussa nähtiin erikoinen kypäräfarssi, kun pelaajat innostuivat repimään pottaa pois vastustajan päästä. Ottelua C Morelle selostanut Olli Eronen alkoi laskea, kuinka monta kypärää jäälle tippui. Selostajan mukaan jo avauserässä ainakin seitsemän. Remmi tiukemmalle jatkossa!

Moka

Lukon kausi oli nihkeästä lähtöasetelmasta huolimatta pettymys. Joukkue ei pystynyt varteenotettavasti puolustamaan mestaruutta. Joukkueen rakentaminen ei tällä kertaa onnistunut, ja pelitavan kanssa tuskaillessa meni aikaa. Ensi kaudella urheilujohtaja Kalle Sahlstedtia tarkkaillaan jo kriittisin silmin.

Kalle Sahlstedtin kokoama Lukon joukkue ei kyennyt puolustamaan mestaruutta varteenotettavasti.

Yllätys

Se on yllättävää, kuinka napakan niskalenkin KooKoon maalivahti Nick Malik on napannut Jukurien Oskari Salmisesta, joka oli runkosarjassa tulikuuma. Salminen ei ole romahtanut muttei myöskään ole pystynyt samanlaisiin käänteentekeviin torjuntoihin kuin Malik toisessa päädyssä.