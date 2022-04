Tappara on nyt ylivoimainen suosikki mestariksi – ja tämä mies on syynä siihen

Tappara alisuoritti pahasti puolivälieräsarjassa, mutta Christian Heljangon, 25, ansiosta Lukko lähti kesälomalle voitoin 4–1.

Tampere

Kärkeen hyviä ja huonoja uutisia.

Todella hyviä ja iloisia kaikille Tapparan kannattajille. SM-liigan suurimman mestarisuosikin juna puksuttaa taas vahvasti kohti kauden huipennusta.

Raiteissa oli puolivälieräsarjan alussa ylimääräisiä jengoja, mutta ne suoristuivat viimeistään viidennessä Lukko-ottelussa.

Tappara alkoi pelata takuuvarman tylyä pudotuspelilätkää. Kontrolloi kiekkoa, piti vaihtorytmin itselleen sopivana. Uskalsi puolustaa aktiivisesti eteenpäin ja voitti lähes jokaisen tärkeän kaksinkamppailun.

Lukolla ei ollut mitään palaa viidennessä, sunnuntaina Tampereella pelatussa ottelussa: 4–1.

Huonoja uutisia on sen sijaan tarjolla tulevalle välierävastustajalle – jollekin nelikosta TPS, HIFK, Kärpät tai KooKoo.

Mikä tahansa niistä Tapparan kohtaakin, kiivettävänä on Mount Everestin korkuinen vuori.

Vastaan tulee joukkue, joka on vapautunut kaikista paineista.

Tappara juhli, Lukko lähti kesälomalle.

Puolivälierissä kirvespaidoilla oli vain hävittävää. Tästä eteenpäin Tappara voi lähteä peleihin nauttimaan ja näyttämään todelliset kykynsä.

– On iso ero, pelaatko mahdollisuudesta voittaa jotain – vai pelaatko siitä, että lähdet lauluun suurimpana suosikkina. Tästä eteenpäin haaste kovenee, mutta samalla voit lähteä peleihin asenteella, tulee mitä tulee, se riittää, kun lyöt parhaasi sekaan, Tapparan maalivahti Christian Heljanko sanoo.

Heljanko on yksi suurimmista syistä siihen, miksi Tappara varmisti välieräpaikkansa jo nyt. Kun muu joukkue alisuoritti pahasti, ykkösvahti pystyi ottamaan tärkeitä koppeja kriittisissä paikoissa.

Monet intohimoiset ja kriittiset kirvespaitojen kannattajat ovat julistaneet monta vuotta: ”Heljangolla ei ikinä Suomen mestaruutta voiteta”.

Viimeistään nyt tuo hokema kannattaa heittää pataan. Heljanko on voittava maalivahti.

– Voitimme tämän sarjan hyvällä erikoistilannepelaamisella. Olimme sekä alivoimalla että ylivoimalla parempia. Lukko oli neljässä pelissä parempi 5v5-pelissä, mutta pystyimme tekemään voittoon tarvittavat maalit muuten. Vasta tässä viimeisessä pelissä pystyimme pelaamaan, kuten olemme koko ajan halunneet, Heljanko paketoi ottelusarjan.

Heljanko meinasi jättää mainitsematta oman panoksensa. Hän teki useassa ottelussa gamesaverin juuri oikeaan aikaan – kuten lauantaina jatkoajalla torjumalla Sebastian Revon läpiajon.

– Se on mun hommani. Siitä mulle maksetaan. Sen olen tässä viime vuosina huomannut, että ilman hyvää maalivahtipeliä ei mestaruuksia voiteta. Paraskin joukkue tarvitsee silloin tällöin maalivahdiltaan voittavia torjuntoja, Heljanko tietää.

Heljanko on kehittynyt vuosi vuodelta. Otteet kaukalossa ovat kehittyneet tasaisesti, mutta vielä suurempi muutos on tapahtunut henkisesti. Puheesta ja olemuksesta huokuu levollisuus.

– Olen oppinut ottamaan tämän jääkiekkona. Elämässä on paljon muutakin. En enää ajattele pelejä vapaa-ajalla, Heljanko perustele muodonmuutostaan.

Kaukalossa tämä näkyy siinä, että maali sinne tai joskus helppo tänne ei muuta tekemistä miksikään.

Siksi tulevilla Tapparan kevään vastustajille on luvassa yksi lisähaaste. Kovan joukkueen takana torjuu vaikeasti ohitettava maalivahti.

Mitä Tapparan muuhun joukkueeseen tulee, puolustus on tasaisen laadukas. Se oli todennäköisesti SM-liigan vahvin jo ennen siirtotakarajaa, mutta silloin saapunut täsmähankinta Otto Leskinen tekee siitä ylivoimaisesti parhaan.

Leskinen on tuonut Tapparan ylivoimaan aivan uudenlaisen uhan. Kaikkiaan 15 pelaamassaan pelissä puolustaja on tehnyt komeat 5+8=13 tehopistettä. Vähintään yksi piste syntyi kaikissa Lukko-puolivälierissä (1+4).

Hyökkäyksessä Tapparan pystyy nimillä paperilla haastamaan HIFK, mutta toistaiseksi näytöt kaukalossa eivät ole sitä tukeneet.

– Johtajuus ja kokemus on suuri vahvuutemme. Kopissa on jätkiä, jotka ovat eläneet jo aiemmin läpi lähes kaikki eteen mahdollisesti tulevat tilanteet ja niiden aiheuttamat tunteet urallaan. Suuria voitonhetkiä, mutta myös niitä kirpeimpiä pettymyksiäkin. He eivät hetkahda enää mistään.

– Tämä tuli taas esiin tänään toisella erätauolla. Lukko näytti olevan jo henkisesti katki, niin nämä mestarit käyttäytyivät kopissa kuin pitääkin ja pitivät kaikkien keskittymisen olennaisessa. Kun he näyttävät eteen, muiden on helppo seurata perässä, Heljanko kehui Tapparan liidereitä.

Veli-Matti Savinainen tuuletti maalia.

Heitä ovat muun muassa Jukka Peltola, Kristian Kuusela, Otto Rauhala ja Veli-Matti Savinainen. Tappara-paidassa Suomen mestaruuden aiemmin on voittanut myös Joona Luoto, joka näytti kykynsä nousta esiin tiukassa paikassa Raumalla neljännessä ottelussa.

Historia ei vaikuta mitään nykyhetkeen, mutta tässä Tapparan keväässä on silti paljon samoja elementtejä kuin 2016 ja 2017.

Molempina keväinä Tapparan kone yski pelillisesti pahasti puolivälierissä ensin Lukkoa ja vuotta myöhemmin Ilvestä vastaan. Jatkopaikka heltisi vasta seitsemännessä ottelussa.

Nyt otteluvoitot eivät menneet yhtä tiukalle, mutta paljon samoja häviämisen pelon elementtejä oli otteissa myös silloin.

Tappara sai tarvittavan herätyksen, sai rivit kasaan ja meni sen jälkeen päätyyn saakka.

Älkää yllättykö, jos tänä keväänä koemme samanlaisen tarinan uudelleen.

Suurin este tämän toteutumiselle voi olla Ilves – jos tiensä finaaliin saakka jollain konstilla pystyy selvittämään.