Maalivahtiruletti laittoi Kärppien kannattajat hiljaisiksi – nolo virhe koitui Ilveksen tuhoksi

Kärppien ja Ilveksen puolivälieräsarjassa on ilmassa klassikon ainekset.

Oulu

Kärpät–Ilves 3–2 je.

Otteluvoitot 2–2

Se oli suurten tunteiden ilta, josta kotijoukkue käveli lopulta voittajana ulos. Kärppien voittoa voi pitää henkisesti massiivisena, sillä niin lähellä tappiota joukkue kävi.

Lähes loppuunmyyty Raksilan halli oli hiirenhiljaa, kun Kärppien omituinen maalivahtivenkoilu kostautui pahasti.

Venäläisvahti Stanislav Galimov sai ottaa piikkiinsä Ilveksen avausmaalin ja mikäli kokenut kassari olisi ollut edes vähän voittavan pelin tasolla, myös Nicholas Babtisten osuma olisi ollut torjuttavissa.

–Olen tehnyt Hillin (maalivahtivalmentaja Ari) töitä täällä kolme vuotta ja kaksi maajoukkueessa. Yhdessä nämä päätökset on tehty, ja aina on oltu samaa mieltä. Täydet perustelut sille ratkaisulle oli, mutta minä kannan tästä vastuun, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi.

Selvää on, että kevään komeetan Joel Blomqvistin sivuuttaminen oli melkoista rulettia, joka oli lähellä epäonnistua. Se oli mystinen päätös, joka tehtiin jo edellisen ottelun jälkimainingeissa.

Kahden takaiskun jälkeen maalille vaihdettu Blomqvist torjui puolestaan kaiken. Hän oli Kärppien takaa-ajon ehdottomaksi takuumieheksi.

– On aika haastava paikka mennä tällaisessa pelissä kylmiltään maaliin. Siinä ei ehdi mitään miettiä, Blomqvist pyöritteli.

Etenkin jatkoerän torjunta, jonka Blomqvist otti, oli täysin maaginen. Kevään komein kilpivenytys lähes toivottomalta näyttäneeseen tilanteeseen nollasi Ilveksen kolmannen voiton ottelusarjassa.

– Vissiin nämä on niitä voittavia torjuntoja. Omaan peliin olen tosi tyytyväinen, mutta yhtään ei voi jäädä tuollaiseen kiinni. Aina tulee seuraava kiekko kohti, Blomqvist jatkoi.

Alun shokkihoidon jälkeen Kärpät tuli vaihto vaihdolta lähemmäs. Kavennus syntyi avauserässä vain yhdeksän sekuntia ennen summeria. Mutta se on pientä siihen verrattuna, millaisen draaman Kärpät järjesti pelin lopuksi.

Ville Leskinen tasoitti pelin vain 22 sekuntia ennen loppua, kun Kärpät pelasi ilman maalivahtia. Hiekka tiimalasissa alkoi kulua tosissaan vähiin.

– Loppu kertoo aika paljon tästä joukkueesta. Peli on parantunut tosi paljon, ja joukkue näytti henkistä vahvuuttaan, maalivahti myönsi.

Jatkoerä – ja samalla koko ottelun ratkaisu – oli Ilvekselle yhtä nolo kuin keskiviikkona. Ruotsalaispuolustaja Simon Johansson epäonnistui purussaan ja kiekko päätyi katsomon puolelle. Vastaava huolimaton jäähy kostautui Ilvekselle myös edellisessä pelissä.

Tätäkään joululahjaa Kärpät ei jättänyt käyttämättä. Troy Bourke päästi kotiyleisön piinasta voittomaalillaan ajassa 73.35.

– Nyt alkaa joukkueessa olla sellaista tahtoa, mitä pitääkin. Hyökkäyspeli on parantunut, vaikka edelleen se jää vähän vajaaksi. Hyökkäämisen rytmiä ja jatkumoa pitää parantaa, Marjamäki sanoi.

Ottelusarjan pelitahti on niin armoton, että se koettelee paitsi fyysisen, myös henkisen sietokyvyn rajoja. Kokemus edellisen pelin sankaruuden ja epäonnistumisen nollaamisessa on aivan avainasemassa ja sitä kokemusta Kärpillä on huomattavasti Ilvestä enemmän.

– Nopeaa tulee seuraava peli, alle 20 tuntia tästä. Yksilö kantaa vastuun itsensä valmistamisesta ja se on ihan keskiössä, Marjamäki tiivisti pelin hengen.

Ilves kärsi jo toisen ison takaiskun, sillä konkari Petri Kontiolan puuttumisen lisäksi Henrik Haapala joutui jättämään pelin kesken. Tupsukorvien hyökkäyspeliin nuo poissaolot jättävät merkittävän loven.