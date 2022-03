Mestarisuosikki Tapparalta puuttuvat fanit – näin toimitusjohtaja selittää outoa tilannetta

Tapparan fanit ovat kateissa.

SM-liigan runkosarjan voittaja Tappara aloitti pudotuspelirupeamansa maanantaina. Ensimmäinen puolivälieräottelu hallitsevaa mestaria Lukkoa vastaan ei näyttänyt sytyttävän joukkueen kannattajakuntaa, sillä paikalle saapui vain 5 067 katsojaa.

Luku on hämmentävän pieni suhteessa Tapparan kotipeleihin runkosarjan lopulla. Näissä yleisömäärät huitelivat 10 000 katsojan molemmin puolin, ja seuran toimitusjohtaja Mika Aron mukaan seitsemän viime kotiottelun katsojakeskiarvo oli noin 8 000 henkeä.

Aro arvioi Ilta-Sanomille, että pelipäivällä oli iso vaikutus yleisömäärään.

– Pelipäivänä maanantai on yleisön kannalta se vähiten kiinnostava vaihtoehto. Toisaalta ehkä yleisö odottaa aika pitkää sarjaa. Keväisin on totuttu, että pelejä on ollut Tampereella aika pitkään. Veikkaan että nämä vähän vaikuttavat, torstain seuraavan kotipelin yleisömäärä näyttää kuitenkin vähän paremmalta, Aro sanoo.

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro uskoo tamperelaisyleisön löytävän halliin, kun pudotuspelikevät etenee.

Tapparan otteluohjelma puolivälieräsarjassa ei ole otollisin mahdollinen yleisömäärien kannalta. Joukkueelle ei nimittäin osunut yhtäkään kotipeliä perjantaille tai lauantaille.

Aro sanoo, että perjantai- ja maanantaipelien välinen yleisöero lasketaan helposti tuhansissa. Hän ei siitä huolimatta syytä otteluohjelman laatijoita.

– Otteluohjelma on mikä on. Tässä on MM-kisojen takia aika tiukka aikataulu, jolla nämä pelit on vietävä läpi. Varsinkin kun areenalla on huhtikuussa konsertteja ja toinenkin tamperelaisjoukkue pelaa pudotuspelejä, mikä rajoittaa pelipäiviä. Silloin joudutaan pelaamaan välillä vähemmän optimaalisina päivinä, Aro avaa.

Aro huomauttaa myös, että ensimmäiset puolivälieräottelut eivät ole viime vuosina olleet muutenkaan Tapparalle mitään yleisömenestyksiä. Joukkue on jyrännyt jo vuosia järjestään neljän parhaan joukkoon, joten suuri yleisö on odotellut pelien merkityksen kasvamista.

– Jos vertaa Hakametsän aikoihin, on ollut ikävä kyllä vähän perinteinen asia, että ensimmäisen puolivälierän yleisömäärä on jäänyt vähän pienemmäksi, Hakametsässä yleensä 4 000–5 000:een. Lisäksi odottaisin, että jos tästä päästäisiin seuraavalle kierrokselle, niin meillekin osuisi niitä perjantai- tai lauantaipäiviä.

Lisäksi Lukko on Tapparalle varsin tuttu pudotuspelivastustaja. Vuodesta 2013 lähtien joukkueet ovat kohdanneet playoffeissa kuusi kertaa.

Tappara juhli maanantaina voittoa puolivälieräsarjan avauksessa.

Ovatko Tapparan seuraajat kyllästyneet iänikuiseen Lukon kohtaamiseen?

– Lukko on menestynyt viime vuosina niin vahvasti, että luulisi hallitsevan suomenmestarin vähän herättelevän porukkaa. Aikanaan Hakametsässä oli ehkä vähän sitä tautia, mutta nyt en missään nimessä lähde syyttelemään vastustajaa pienestä yleisömäärästä, Aro vastaa.

Vaikka yleisömäärä ei yltänyt toivotulle tasolle, Aro kehuu maanantain ottelun tunnelmaa. Katsomon täyttöaste oli parempi kuin kokonaistäyttöaste, sillä maanantaipelit verottavat eniten aitiomyyntiä. Nokia-areenan aitiot vetävät noin 1500 henkeä.

– Katsomossa täyttöaste oli aitioita parempi ja tunnelma sitä kautta hyvä. Vieraspääty oli valitettavan tyhjä. Eivätköhän Rauman pojatkin kuitenkin vielä Tampereelle löydä, vaikka eivät maanantaipäivänä saaneet vielä retkikuntaa kasaan, Aro uskoo.

Tappara ja Lukko pelaavat toisen puolivälieräottelunsa tiistaina Raumalla. Tapparan seuraava kotiottelu on torstaina. Tappara voitti ensimmäisen osaottelun maalein 5–3.