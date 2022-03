Veera lunasti lupauksensa, kun Jukurit meni pudotuspeleihin – ”Tämä on ollut komerossa kaikki nämä vuodet”

Mikkelissä eletään historiallista kiekkohuumaa.

MIKKELI

Mikkelin Jukurien fani Veera Tammiruusu sai neljä vuotta sitten sarvipäiden pelipaidan.

– Tein silloin lupauksen, että laitan tämän päälle siinä vaiheessa, kun Jukurit menee playoffeihin. Ajattelin, että en ikinä tule laittamaan tätä päälle, mutta tässä sitä nyt ollaan, hän naurahti eilen Kalevankankaan jäähallilla.

Toden totta. Jukurit pelaa seurahistoriansa ensimmäisiä pudotuspelejä sensaatiomaisen kauden kruunuksi.

Vastassa on lähes paikallisvastustaja Kouvolan KooKoo.

– Tämä paita on ollut komerossa kaikki nämä vuodet. Se on odottanut tätä hetkeä, Tammiruusu myhäili.

Veera Tammiruusu veti Jukurien pelipaidan ylleen, kun playoff-paikka toteutui.

Kun Jukurien kannattajilta kysyy menestyksen syytä, yhden ihmisen nimi nousee huulille. Päävalmentaja Olli Jokisen.

– Kyllähän Jokinen on se suurin tekijä, sanoi Joonas Saranen.

– Siis onhan tämä aivan uskomatonta. Kovasti on tämä kelkka kääntynyt viime vuosiin verrattuna Olli Jokisen myötä. Todella tyytyväinen olen, Saranen sanoi hymyssä suin.

Samalla linjalla on Tammiruusu.

– Jotenkin siinä Jokisen toiminnassa on sellainen ihmisläheisyys ja tosi valmennuksellinen työote, hän puntaroi.

– Siis onhan tämä aivan uskomatonta, sanoo Joonas Saranen ja hehkuttaa Olli Jokisen työtä.

Pitkän linjan Jukurit-kannattaja Olavi Löyttinen kehaisee Jokisen erilaista valmennustyyliä.

– Ja sitten on näitä nuoria sällejä, Aatu Räty tietysti kirkkaimpana tähtenä, Löyttinen sanoi.

– He ovat omaksuneet Ollin valmennus- ja pelityylin. Petrus Palmulla ja Rädyllä on synkannut yhteen. Se on kova paketti.

Kaverinsa kanssa kausikorttilaiseksi ryhtynyt Löyttinen uskoo Jukurien menestykseen. Hän muistuttaa runkosarjan päänahoista.

– Onhan tässä kaadettu Tappara, TPS ja viimeksi HIFK 4–0. Ei se ole mikään mahdottomuus, että mennään ihan ruutulipulle!

Olavi Löyttinen kehuu nuoren Aatu Rädyn otteita.

Menestykseen uskovat myös muut Jukurien kannattajat.

– Kyllä tästä KooKoon ohi mennään ainakin. Siitä eteenpäin ei vielä uskalla sanoa yhtään mitään, Saranen naurahti.

– Pakko se on uskoa, että finaaliin mennään, päätti Tammiruusu.

KooKoo haki avausottelusta 3–1-voiton, mutta paras seitsemästä -ottelusarja on vasta alkanut. Se jatkuu tänä iltana Kouvolassa.