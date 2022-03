Ilves iski voittoon jatkoajalla – "Ei tässä voi kuin nauttia kyydistä”

Ilves oli voitokas Oulussa.

Kun SM-liigan siirtorajalla Jokereista kotikaupunkiinsa Tampereelle palanneen Henrik Haapalan rannelaukaus heilahti jatkoerässä Kärppien maalin yläkulmaan, kuului Raksilan hallin lehtereiltä syvä huokaus.

Ilves on puolivälieräsarjassa niin tukevasti kuskin paikalla, että käytännössä vain ihme voi nostaa Kärpät enää sitä haastamaan. Pelillinen etulyöntiasema on vahvasti kallellaan tupsukorvien suuntaan.

– Ei tämä yhtä selvästi meidän hallintaa ollut kuin ensimmäinen peli. Tasaista on, olisi voinut kääntyä kummin tahansa päin, pyöritteli Leijonien olympiasankari Marko Anttila.

Se oli lievästi sanottuna vähättelyä, sillä joukkueiden kehon kieli on aivan erilainen. Ilves on raikas, aktiivinen ja hyvin liikkuva. Kahden ottelun perusteella juuri tuo tamperelainen erikoiscocktail on Kärpille pahinta mahdollista myrkkyä.

Ja kun peli piti paketoida, nousi Ilveksen ykköskanuunat esiin. Joukkueen luottomiehet Petri Kontiola ja Eemeli Suomi alustivat, Haapala toimitti. Tuuletuksessa saattoi aistia vahvaa tunnetta.

– On huikea fiilis. Ympärillä on ihan mahtavia pelaajia ja minut on otettu joukkueessa tosi hyvin vastaan, Haapala sanoi.

– Jokerien jälkeen tämä tarina on ollut niin raikasta itselle. Täytyy olla tosi onnellinen.

Ilveksen voitto oli joukkueelle hyvin tärkeä, sillä se pystyy asennoitumaan keskiviikon kolmanteen peliin nyt hyvin rennosti. Kärpille maanantain ottelu oli se iskun paikka.

Kun ottelusarjan tilanteeseen lisätään Tampereen iso kiekkobuumi, on asetelma herkullinen. Ilveksellä on kaikki avaimet kävelyttää Kärpät lankun reunalle kotihallissaan.

– Itselle jokainen peli Tampereella on enemmän mitä voi toivoa. Tulee aivan mahtava keskiviikko – ei tässä voi kuin nauttia kyydistä, Haapala fiilisteli.

Kärpät taisteli – lähinnä uhrautuvan puolustuspelinsä ansiosta – jatkoajalle, mutta kiekollisena joukkue ei pysty Ilvestä haastamaan. Pelkällä keskialueen träpillä runkosarjassa huiman nousun puolivälieriin tehneelle Kärpille tulee auttamatta ennen pitkää nuha.