Tapparaan huhuttu laatusentteri valitsi KalPan – myös 35-vuotias tähtihyökkääjä jatkaa uraansa Kuopiossa

KalPa-ikoni Tuomas Kiiskisen ura jatkuu.

Aapeli Räsänen (oikealla) on Liigan nuoria laatusenttereitä.

SM-liigan pudotuspelien ulkopuolelle jääneen KalPan ensi kauden joukkue alkaa rakentua.

Laatusentteri Aapeli Räsäsen on pitkin talvea kuiskuteltu siirtyvän kasvattajaseuraansa Tapparaan, mutta huhu on ankka. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Räsänen on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen KalPan kanssa.

Sopimuksessa on optio ulkomaille siirtymisestä.

23-vuotias Räsänen on liigan jalostuvia kykyjä, joka teki tällä kaudella 35 (12+23) tehopistettä 58 ottelussa. Vuotta aiemmin pistesaldo oli 23 (13+10).

Aloittajana Räsänen on jo liigan eliittiä voittoprosentillaan 59,3.

35-vuotias Tuomas Kiiskinen jatkaa hienoa uraansa KalPassa.

KalPan keulakuva, kapteeni Tuomas Kiiskinen on IS:n tietojen mukaan päättänyt jatkaa pelaajauraansa. 35-vuotias konkarihyökkääjä vetää keltaisen kilpinutun ylleen jälleen ensi syksynä.

Tällä kaudella Kiiskinen oli joukkueensa paras pistemies 51 ottelun saldollaan 14+26=40.

Kiiskinen on Kuopion oma poika, joka palasi vuosi sitten kotiin pelattuaan pitkään ulkomailla, ensin Ukrainassa KHL-seura Donbass Donetskissa ja sitten Ruotsissa.

Tommi Miettisen luotsaama KalPa oli alkuvuoden kuumimpia joukkueita liigassa, mutta sen kausi päättyi nolosti kuuden ottelun tappioputkeen. Runkosarjan loppusijoitus lipsahti yhdenneksitoista.