Ilves nöyryytti Kärppiä – Lauri Marjamäeltä tylyä tekstiä: ”Kaikki saavat katsoa peiliin”

Ilves tyrmäsi Kärpät puolivälierien avausottelussa.

Se oli unelma-alku.

Juuri sellainen, jonka Ilves halusi pudotuspelien alkuun kotikentällään Nokia-areenassa. Räväkkä, energinen ja tehokas Ilves paketoi sunnuntain puolivälierien avausottelun aneemista Kärppiä vastaan jo avauserässä.

Ilves otti ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan tyylikkäällä 5–1-kotivoitolla. Tupsukorvien dominoivaa avausvoittoa seurasi Nokia-areenassa 8 301 katsojaa.

– Tulimme tosi lujaa heti alkuun ja saimme heti siihen pari maalia. Puimme sitä, että ollaan valmiina ja lyödään heti kaikki peliin. Muutenkin aika semmoista jämäkkää suorittamista koko pelin ajan. Sen tyylinen peli, mitä numerot näyttävät, niputti Ilveksen tähtisentteri Petri Kontiola ottelun jälkeen.

Kliininen Ilves ei jättänyt avausottelussa mitään sattuman varaan. Runkosarjan kolmanneksi paras joukkue jätti repaleisen ja kurittoman Kärpät telineisiin heti kättelyssä, eikä ottelun voittajasta ollut epäselvyyttä avauserän jälkeen.

Väkevän alun jälkeen Ilves pelasi johtoasemassa erittäin kypsästi ilman suurempia riskejä.

– Aika hyvä kokonainen 60-minuuttinen meiltä. Ainahan siellä on jotain pientä parantamisen varaa. Ylivoimalla saatiin myös ihan loistopaikkoja, mutta kai me säästeltiin vähän tulevaisuuteen. Painetaan hommia vain, Kontiola ruoti.

Kärppien näkökulmasta sunnuntain startti oli painajaismainen. Nipin napin suoraan puolivälieriin runkosarjan jälkeen selviytynyt Kärpät oli täydellinen vastaantulija ottelusarjan avausottelussa.

Ottelun avauserän statistiikka kertoi voimasuhteista kaiken oleellisen: Ilves kolme maalia, Kärpät kolme laukausta maalia kohti.

Ilves oli jokaisella osa-alueella parempi joukkue avausottelussa. Kärpille jäi vain parannettavaa. Edes Kärppien maineikas keskialueen trap ei ollut iskussa sunnuntaina. Oululaisjoukkueen trap vuoti kuin verkkokassi.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki joutui keräämään joukkonsa kasaan jo viiden minuutin jälkeen, kun Joni Ikonen tälläsi Ilveksen 2–0-johtoon. Pikapalaveri ei auttanut. Kärpät oli sunnuntaina pahasti hukassa.

– Joukkue ei ollut valmistautunut hyvin, ja siitä vastuun kannan minä. Luistelu- ja kaksinkamppailu puuttui meiltä täysin. Ilves teki työt ja me katselimme. Teimme tänään kaikki mahdolliset virheet. Päävalmentajaa myöten kaikki saavat katsoa peiliin, että miten tämä meni omasta mielestä, Marjamäki tilitti ottelun jälkeen.

Lisää kylmää vettä niskaan tuli ajassa 7.28, kun Matias Mäntykivi laukoi Ilveksen 3–0-johtoon. Kolmas maali tappoi käytännössä koko ottelun.

– Ne maalit, mitkä tulivat, olivat loistavia laukauksia. Aika hienoja maaleja jätkät tekivät. En tiedä, että oliko molarissa vikaa. Olisiko edes hyvänä päivänä saanut noita kiinni. Enkä lähde sen enempää arvioimaan kaverin tekemistä, Kontiola pyöritteli.

Ilvekseen kolmanteen maaliin päättyi Kärppien ykkösvahdin Stanislav Galimovin ilta. Venäläisvahdin korvasi lupaavasti runkosarjan lopulla pelannut Joel Blomqvist.

Sysimustan avausottelun jälkeen Kärppien tolppien välissä muhii maalivahtikriisi.

Kärpät on kuormittanut 34-vuotiasta Galimovia runsaasti tällä kaudella, mikä on on myös näkynyt kokeneen venäläisvahdin väsähtämisenä. Blomqvist, 20, on esiintynyt viime viikkoina Galimovia vakuuttavammin. Voi olla, että jatkossa Blomqvist kantaa ykkösvahdin roolin, kun ottelusarja jatkuu maanantaina Oulussa.

Kontiola uskoo, että Raksilassa edessä on erityyppinen ehtoo.

– En usko, että jatkuu ihan samalla tavalla. Saimme tänään loistavan alun, mutta kaveri tulee ihan varmasti kovaa himassaan. Ei mennä liian korkealle ajatusten tasolla. Meillä on duunariporukka, ja täytyy pitää siitä asenteesta kiinni, Kontiola sanoi.