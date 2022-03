SM-liigatähti Olli Palolalla, 33, on karu saldo finaaleista – ”Nälkä on valtava”

Olli Palolalla on uraltaan viisi hopeamitalia. Hän lähtee IFK:n tähtisikermässä hakemaan ensimmäistä mestaruuttaan.

Helsingin IFK marssittaa SM-liigan pudotuspeleissä jäälle liki ennennäkemättömän tähtisikermän.

Toki 1990-luvulla nähtiin hirmuisia nippuja, kuten juuri IFK:n tulevilla NHL-tähdillä kyllästetty mestarijoukkue 1998. Mutta suhteutettuna aikakauteen, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen on kasannut hurjan joukkueen.

IFK:lla on riveissään keskushyökkääjät Otto Paajanen ja Eetu Koivistoinen, jotka ovat kaksi tuoreinta pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinnon voittajaa. Kaksi viimeisintä Jari Kurri -palkinnon voittajaa samassa joukkueessa on ennennäkemätön asia SM-liigassa.

Keskikaistan täydentävät yhdysvaltalaistähti Alex Broadhurst sekä kokenut, liki kaiken urallaan nähnyt Petteri Wirtanen. Reservissä on vielä luotettava Miro Väänänen.

Paajasen kanssa SM-kultaa HPK:ssa voittanut MM-hopeamitalisti Jere Innala on joukkueen kultakypärä. JYPistä tuli maaliruisku Reid Gardiner. Jokereista olympiavoittaja Iiro Pakarinen, Örebrosta Miikka Salomäki. NHL-lupaus Roni Hirvonenkin teki ennätyspisteensä SM-liigassa.

Ja sitten on vielä Olli Palola, joka on jäänyt jopa vähän pimentoon.

Palola, 33, jäi loukkaantumisten takia runkosarjassa 37 pelattuun otteluun, mutta teki niissä 14 maalia. Maalitahti oli joukkueen paras.

Olli Palola tuli viime syksynä HIFK:hon.

Palola on vuosien varrella monipuolistunut ja tullut nuoruusvuosiaan vahvemmaksi kamppailuissa. Armoton maalintekijä hän on ollut jo pitkään.

Kun Palola pelasi viimeksi SM-liigaa, hän voitti maalikuninkuuden niin runkosarjassa (29) kuin pudotuspeleissäkin (11).

Puhutaan kaudesta 2014–2015, jolloin Palola ja Tappara taipuivat kitkerästi Kärpille finaalien 7. pelin jatkoajalla – jo toistamiseen.

Palolalla on vuosiltaan Tapparassa itse asiassa kolme peräkkäistä SM-hopeaa. Lisäksi hänellä on uraltaan MM-hopea 2014 ja SHL:n hopea viime keväältä. Tismalleen sama saldo kuin vastustajajoukkueen Ville Lajusella, jonka kanssa Palola on pelannut Leijonissa, Jokereissa ja Kunlunissa.

Vuonna 1988 syntyneet suomalaiset eurokenttien huippupelaajat eivät ole päässeet maistamaan kirkkainta.

– Nälkä on valtava, Palola sanoo voitonhimostaan.

– Jos ei halua menestyä tai ole voitonnälkää, on parempi siirtyä muihin hommiin. En usko, että sarjassa on yhtäkään pelaajaa, joka ei haluaisi voittaa. Tilanteesta riippumatta, Palola muistuttaa.

Miltä hopeamitalit tuntuvat vuosien jälkeen? Maistuvatko ne paremmalta? Harmittavatko ne yhä?

– Eivät ne sillä lailla harmita, mutta vain voittajat ja mestarijoukkueet muistetaan. On se niin iso ero, päättyykö kausi mestaruuteen vai hopeaan.

Toisaalta kun yhdessä tehdään, lopputuloskaan ei ole niin ratkaisevaa.

– Hyviäkin muistoja on ja vuosien varrelta on jäänyt kaverisuhteita, jotka jatkuvat lopun elämää. Niiltä osin on ihan sama, tuliko kultaa vai hopeaa, mutta varmasti mestaruus aina pienen eron tekee.

Viime kauden Palola pelasi Ruotsin Röglessä, joka ei aiemmin historiassaan ollut päässyt pudotuspelien 1. karsintakierrosta, suomalaisittain säälipleijareita pidemmälle.

Runkosarjan kakkosjoukkue meni finaaleihin mutta taipui siellä ykköselle Växjölle. Palola laukoi pudotuspeleissä kuusi maalia, joista puolet finaaleissa.

Koronan ja -rajoitusten piinaama kevät muutti ikimuistoista kevättä.

– Kaikki paikalliset jätkät Ängelholmista sanoivat, että halli kiehuisi, jos yleisöä vain saisi olla. Se meni sitten siihen, että kun tulimme hallille, fanit olivat parkkipaikalla ottamassa meitä vastaan pari tuntia ennen peliä.

– Torvet soivat ja huivit heiluivat kevätsäässä. Se jäi yksittäisenä hetkenä uran varrelta mieleen. Oli huikeaa nähdä, miten iso juttu finaalipaikkamme oli.

Olli Palola teki 37 runkosarjaottelussa 26 (14+12) pistettä.

Palola on nauttinut Suomessa pelaamisesta pitkän tauon jälkeen.

– On ollut todella hienoa. Alussa oli vähän sääli, ettei saatu ottaa yleisöä sisään, mutta nyt sekin murhe on alkanut häviämään, ja porukka on päässyt peleihin. Se on niin iso osa tätä hommaa, että se oli ainoa alussa harmillinen juttu, Palola sanoo.

Yhteisö on Palolalle iso asia. Hän on nauttinut suuresti HIFK:ssa pelaamisesta ja IFK-yhteisöstä mutta myös yleisesti ottaen suomalaisen kiekkoyhteisön pariin palaamisesta.

– Menee mihin halliin tahansa, niin aina löytyy joku tuttu. Oli se sitten järjestyksenvalvoja, huoltaja, kenttämies tai mikä vaan, niin vuosien tauon jälkeen on ollut tosi kiva nähdä kaikkia. Olen siitä monelle kaverillekin sanonut, että se antaa minulle tosi paljon virtaa.

– Ja tietysti on myös ollut tosi hienoa taas nähdä liigan menoa ja sitä, kuinka kovaa täällä mennään.

Palola harmittelee rikkonaista kauttaan mutta toteaa samaan hengenvetoon, että loukkaantumiset kuuluvat jääkiekkoon.

Kauttaan hän pystyy analysoimaan kunnolla vasta myöhemmin.

– Monesti sen on huomannut, että loppuhuipennus vaikuttaa siihen niin paljon. Ei siinä paljoa hyvä runkosarja tai kovat maalimäärät paina, jos tulee pudotuspeleissä ihan ulospuhallus.

– Jos taas runkosarja menee vihkoon ja pudotuspelit ovat ihan unelmaa, niin ei runkosarjaa muistakaan.

TPS:n ja HIFK:n välinen klassikkoseurojen puolivälieräsarja alkaa sunnuntaina Turussa.