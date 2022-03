Pelicansin tähtipelaajalta kova avautuminen CMorella – veti tuomarin rajusti kölin alta

Pelicansin Teemu Eronen laukoi kovaa tekstiä CMoren haastattelussa KooKoo-tappion jälkeen.

Lahden Pelicans aloitti SM-liigan pudotuspelikeväänsä 1–2-kotitappiolla KooKoolle.

Heti ottelun jälkeen Pelicansin tähtipuolustaja Teemu Eronen lateli kovia lausuntoja CMoren hikihaastattelussa.

Leijonissa ja KHL:ssä rutinoitunutta Erosta, 31, kismitti etenkin päätöserän tilanne, josta Pelicansin tshekkihyökkääjä Jiri Smejkal sai pelirangaistuksen.

Tuomaristo katsoi Smejkalin kampittaneen linjatuomarin aloitustilanteessa tahallaan ja antoi tälle pelirangaistuksen sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan. Tilanteessa Smejkalia tuomaria kohti tosin painoi KooKoon Alexander Bonsaksen.

– Haluan korostaa, että emme hävinneet siihen tai tuomarin tuomioihin, mutta ihan vitsi tuo tuomaritaso. Päätuomari [Lassi] Heikkinen ainakin... en tiedä, onko se ikinä viheltänyt yhtään hyvää peliä, Eronen puhisi CMorella.

– Se on ihan käsittämätöntä, että halutaan etsiä jäähyjä ja ratkoa näitä pelejä. Täällä on kuitenkin koko kausi tehty töitä ja pleijareita painetaan. Pitäisi antaa pelata, ja oikeasti miettiä, että kun on selkeästi jäähyn paikka niin annetaan.

– Toi on ihan karmeaa. Ei pitäisi mennä, mutta menee aina välillä turhaa energiaa tuollaiseen.

Ottelusarja jatkuu ja ratkeaa perjantaina Kouvolassa.