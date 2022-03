Petetty lupaus toi 26-vuotiaan kanadalaistähden Suomeen – takoi SM-liigan runkosarjassa ällistyttävät tehot: ”Ihmiset varmaan ajattelivat, etten ole kovin hyvä pelaaja”

HPK:n superhyökkääjä Michael Joly loi luottamussuhteen päävalmentaja Jarno Pikkaraisen kanssa. Se käänsi hämeenlinnalaisten kauden.

Joskus epäonni voi johtaa elämässä johonkin hyvään.

Näin kävi SM-liigan 26-vuotiaalle kanadalaistähdelle Michael Jolylle, kun AHL-seura Wilkes-Barre/Scranton Penguins ei tehnytkään hänen kanssaan sopimusta viime kaudella. Jolyn mukaan seura petti hänelle jo luvatun diilin.

– He lupasivat minulle AHL-sopimuksen, jos menisin ensin ECHL:ään. Sain kauteen myöhäisen startin koronan takia, joten ajattelin, että hakisin ehkä kuukauden pelituntumaa ECHL:ssä ja menisin sitten Wilkes-Barreen, Joly kertoo.

AHL:n pudotuspelit peruttiin pandemian takia, mikä muutti seuran suunnitelmat.

– He eivät oikein välittäneet enää ja peluuttivat nuoria pelaajia. Minä en pelannut. Olin vähän jumissa.

Jolylle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin mennä nöyrästi farminfarmiin, vaikka hän oli osoittanut tasonsa AHL-pelurina.

– Minua vähän puijattiin siinä, ja minun piti niellä ylpeyteni: pelata pari kuukautta East Coastissa ja sitten löytää jokin paikka Euroopasta.

HPK tarjosi sopimusta – ja loppu on hämeenlinnalaisittain hyvinkin miellyttävää tarinankulkua. Joly takoi runkosarjassa ällistyttävät 50 (21+29) tehopistettä, mikä nosti joukkueen sarjan hänniltä seitsemänneksi.

Tänään HPK aloittaa pudotuspelien villi kortti -kierroksen hallitsevaa mestaria Rauman Lukkoa vastaan.

Michael Joly tykitti SM-liigan runkosarjassa tehot 21+29=50 ja oli pistepörssin neljäs.

Quebecin provinssissa varttunut kanadanranskalainen Joly on osa suurta kiekkoperhettä. Hänellä on kuusi veljeä, jotka kaikki pelasivat lätkää.

– Isänikin oli pelannut nuoruudessaan. Hän oli maalivahti, joten kasvoin jääkiekon keskellä, Joly tarinoi.

– Takapihallamme oli kaukalo. Vietin enemmän aikaa lätkän parissa kuin koulun, hän naurahtaa.

Pisimmälle jääkiekkoilijan uralla Jolyn suvusta on päässyt hänen setänsä Yvan Joly, joka pelasi 1980-luvun alussa laitahyökkääjänä kaksi NHL-ottelua Montreal Canadiensissa.

Suurin osa Jolyn veljistä on jo lopettanut uransa tai hiipunut alasarjoihin, mutta hänen nuorin veljensä D’Artagnan Joly, 22, yrittää myös yhä. Hyökkääjä on Calgary Flamesin kuudennen kierroksen varaus, joka pelaa tällä kaudella ECHL:ssä.

Michael Joly on räjähtävä ja tuulennopea taitoniekka, mutta hänen alkunsa SM-liigassa oli vaikea, vaikka maaleja syntyikin. Joukkuepelin lainalaisuuksien oppimisessa meni oma aikansa.

– Ilman muuta minun piti vähän sopeutua, ja se otti jonkin aikaa. Peli on erilaista ja paljon nopeampaa kuin Pohjois-Amerikassa kuvitellaan, Joly sanoo.

– Minun täytyi opetella, miten peliä pelataan täällä, ja miten vastustajat pelaavat.

2. lokakuuta Joly ei mahtunut HPK:n kokoonpanoon vierasottelussa HIFK:ta vastaan. HPK hävisi 2–6, ja päävalmentaja Matti Tiilikainen sai ottelun jälkeen potkut.

– Se oli herätys meille kaikille, ei ainoastaan minulle, Joly puntaroi.

– Se myös osoitti, että seura halusi ihan vakavissaan voittaa.

Kerhon ruoriin tarttui armottomana piiskurina tunnettu Jarno Pikkarainen. Alkoi nousu.

– Kun tapasin “Piken”, olin todella vaikuttunut. Hän on erittäin, erittäin vaativa. Hän halusi minun pelaavan parhaalla tasollani koko ajan. Huomasin, että haluan pelata tuolle jätkälle. Olen erittäin iloinen siitä. Tuo oli kautemme käännekohta.

HPK:n luotsi Jarno Pikkarainen on saanut Michael Jolysta parhaan irti.

Joly on pelaaja, jolla on valtava ratkaisuvimma ja joka myös pystyy nousemaan esiin lopun kuumilla hetkillä. Silti hänen pistetahtinsa on HPK:n sisäisessä pörssissä aivan käsittämätön. Joly latoi 58 ottelussa 50 pistettä, kun joukkueen toiseksi paras pistemies Arttu Pelli teki 60 ottelussa 30 pistettä.

Joly sanoo, että hän tiesi pärjäävänsä.

– Ainoa tavoitteeni oli todistaa ihmisten olevan väärässä, hän täräyttää.

– Eivät ihmiset Euroopassa tienneet minua. He katsoivat viime kauden tilastojani ja varmaan ajattelivat, että en ole kovin hyvä pelaaja. Olen tehnyt tätä koko urani: Todistanut ihmisten olleen väärässä. Tiesin, että onnistuisin täällä hyvin.

Jolyn puheessa on tähtipelaajalle sopivaa itsevarmuutta, jopa röyhkeyttä.

– Ihmiset huomasivat, että oho, hän osaakin pelata.

Tammikuussa Joly allekirjoitti HPK:n kanssa ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. Suurin syy on päävalmentaja Pikkarainen.

– Valmentaja oikeasti luottaa minuun. Ja pelaan paljon. Jos löydän näin hyvän luottamussuhteen ja pelaan paljon, se on minulle parasta.

– Myös seura on kohdellut minua kuin perheenjäsentä.

Michael Joly kuvailee elämää Suomessa ”jotenkin yksinkertaisemmaksi ja terveellisemmäksi”.

Elämä Suomessa maistuu Jolylle, joka asuu Hämeenlinnassa tyttöystävänsä kanssa. Pariskunnalla on myös koira.

– Elämä täällä on jotenkin yksinkertaisempaa ja terveellisempää, hän vertailee.

– Metsissä on niin paljon polkuja, joilla käymme pitkillä kävelyillä. Tänä talvena täällä on ollut myös paljon lunta, kuulemma enemmän kuin normaalisti.

50 pisteen tykkikausi nostaa esiin kysymyksen, voisiko Joly sittenkin vielä singahtaa NHL-pelaajaksi. Sedän ottelumäärä – kaksi – olisi varmaan kiva päihittää.

– Totta kai haluaisin mennä NHL:ään, jos saan sopimuksen, mutta juuri nyt keskityn vain tähän hetkeen. Vain tällä hetkellä on väliä, Joly sanoo.

– Haluan vain pelata ja tehdä jotain spesiaalia.