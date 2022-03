Kommentti: Olli Jokisen Jukurit on yllättänyt kaikki – yksi tähti on ylitse muiden

Mikkelin Jukurit on tämän liigakauden ilmiö, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Tiistaina päättyneen SM-liigan runkosarjan suurimmasta sensaatiosta ei saa väittelyä aikaiseksi. Mikkelin Jukurit on tämän liigakauden ilmiö – käy pudotuspeleissä miten tahansa.

Jukurit lähtee pudotuspeleihin sijalta kaksi. En olisi uskonut koskaan kirjoittavani edellistä lausetta. Jukurit on yllättänyt kaikki.

Tulokasvalmentaja Olli Jokisen luotsaama Jukurit on tuonut valtavasti lisää väriä SM-liigaan. Jukurit on myös hyvä esimerkki, että asioita voi ja kannattaa tehdä eri tavalla.

Jukurit on paahtanut rohkeasti vastavirtaan.

Floridasta Mikkeliin siirtynyt Jokinen toi mukanaan uudenlaisen, yksilöharjoitteluun keskittyvän valmennuskonseptin, jota ei ole testattu ammattilaistasolla. Raporttien mukaan yksilöt ovat kehittyneet kauden aikana.

Myös Jukurien pelitavassa on kiinnostavia ”ulkomaan” mausteita. Jukurit on ottanut vaikutteita pohjoisamerikkalaisesta pystysuunnan tempokiekosta, jota Jokisen johtama valmennusjohto on viilannut kauden aikana mainioin tuloksin. Jukurien puolustuspelaaminen on tiivistynyt merkittävästi kauden edetessä.

Sitoutunut, energinen ja kurinalainen jukurijoukkue pullistelee onnistujia, mutta yksi yksilö on ylitse muiden.

Kultakypärä Petrus Palmu on ollut Jukurien sensaatiomaisen kauden arvokkain pelaaja.

Jukurien terävä kärkiosasto on kantanut Palmun, 24, johdolla jykevästi vastuuta. Kokeneista johtavista pelaajista Jarkko Immonen ja Pekka Jormakka ovat nostaneet hienosti tasoaan kauden aikana.

Raikkaasta nuoriso-osastosta Aatu Räty, 19, Patrik Puistola, 21, ja liigan suurin veskarisensaatio Oskari Salminen, 22, ovat vastanneet upeasti huutoon.

On lähellä, että Palmu voittaa Lasse Oksanen -palkinnon ja Salminen Urpo Ylönen -palkinnon. Runkosarjan kakkossija varmisti viimeistään Jokisen, 43, valinnan Vuoden valmentajaksi.

Jukurien ohella runkosarjan suuriin tarinoihin lukeutuvat tamperelaisjoukkueet.

Suomi-kiekon napa sijaitsee tällä hetkellä Tampereelta. On koko SM-liigan etu, että Tappara ja Ilves ovat molemmat huipulla. Kuumien paikallisvastustajien jännite tuo valtavasti lisää kiinnostavuutta pudotuspelikevääseen.

Runkosarjan ykkösjoukkue ei yllätä. Jussi Tapolan valmentama Tappara oli ennakkokaavailuissa suurin mestarisuosikki. Alkukauden vaikeuksien jälkeen Tappara on jauhanut vakuuttavalla tavalla identiteettiinsä luottaen ja leveällä rintamalla.

Jo ennen kautta Tapparan kokoonpano pullisteli laatua ja monipuolisuutta, ja joukkue on vain vahvistunut kauden aikana.

Ennen siirtotakarajaa Tappara hankki jo ennalta kivikovaan puolustukseen huippuvahvistuksen, kun Otto Leskinen siirtyi Jokereista kirvesrintoihin. Kokenut Veli-Matti Savinainen on oiva lisä huimaan hyökkäyskalustoon, jossa tahtipuikkoa heiluttaa pörssikunkku Anton Levtchi.

Tapparalle runkosarjan voitto oli seurahistorian kahdeksas. Edellisen kerran Tappara oli runkosarjan ykkönen kaudella 2016–17. Sama kausi päättyi myös Tapparan mestaruuteen.

Fantastisen tamperelaisten runkosarjan täydentää huipulle palannut Ilves, joka lähtee kannujahtiin kolmannelta sijalta.

Historian aikana tamperelaisjoukkueet eivät ole juurikaan keikkuneet samaan aikaan runkosarjan kärkikahinoissa. Edellisen kerran tämä tapahtui kaudella 1987–88, kun Ilves voitti runkosarjan ja Tappara oli kolmas. Kausi päättyi Tapparan mestaruuteen.

Jos pitäisi veikata, historia toistaa itseään tänä keväänä.