Vili Saarijärvi, 24, valmistautui kauteen armeijassa – dominoi nyt SM-liigan puolustajapörssiä: ”Pelaa väärässä sarjassa”

Vili Saarijärvi loistaa Lukon takalinjoilla.

Vili Saarijärvi on ykkössuosikki voittamaan SM-liigan parhaan puolustajan palkinnon tällä kaudella.

Rauman Lukon takalinjoille jäi ammottava aukko viime kauden jälkeen, kun runkosarjan parhaaksi pelaajaksi valittu Robin Press siirtyi KHL:ään. Raumalaisten suosikiksi noussut Press paukutti takatukka hulmuten Lukossa 58 ottelussa 17 maalia ja 48 pistettä.

Pressin jättämät ykköspuolustajan saappaat on täyttänyt Vili Saarijärvi, joka on loistanut tällä kaudella Lukon kiistattomana viivavelhona.

– Kun Robinin tasoinen pelaaja lähtee, häntä ei ole helppo korvata. Minulla oli tavoitteena tähän kauteen lähdettäessä, että pystyn ottamaan seuraavan askeleen. Mielestäni olen pystynyt sen askeleen ottamaan, Saarijärvi sanoi.

Saarijärvi on koko liigan peliaikatilaston kakkosena 24.51 minuutin jääajalla. 24-vuotias rovaniemeläinen johtaa myös selvällä erolla puolustajien pistepörssiä tehoilla 17+26=43. Saarijärvi on liigakauden ainoa 40 pisteen rajan rikkonut puolustaja.

SM-liigan joukkueelleen arvokkaimpia pelaajia listatessa Saarijärven nimi löytyy kärkikahinoista. Lukon kausi on ollut ailahtelevaa vuoristorataa, mutta Saarijärven kokonaisvaltaisesta panoksesta hallitsevan mestarin peli ei ole sakannut.

Saarijärvi on ollut Lukolle korvaamaton pelaaja. Sulavaliikkeinen ja erinomaisesti peliä lukeva 178-senttinen tähtipuolustaja on Lukon kiekollisen pelin moottori.

– Voisi melkein sanoa, että Vili pelaa väärässä sarjassa. Hän on pelaaja, joka pystyy dominoimaan omalla tekemisellään, luonnehti Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.

Välillä Saarijärven kuorma on huidellut jopa yli 30 minuutin.

– Onko se sitten ihan oikein, että hän on pelannut noin isoja minuutteja, koska joukkueessa on ollut poissaoloja koronan ja muun takia. Puolen tunnin peliajat ovat Viliä kohtaan väärin, koska siinä on aina olemassa loukkaantumisriski, Virtanen tuumasi.

Saarijärvi säväytti jo viime kaudella Lukon mestarijoukkueen puolustuksessa. Kuuden Pohjois-Amerikassa vietetyn vuoden jälkeen Suomeen palannut Saarijärvi teki tulokaskaudellaan SM-liigassa mainiot tehot 9+27.

Tällä kaudella vastuu on lisääntynyt ja tehot kasvaneet.

– Olen pystynyt pelaamaan suhteellisen tasaisesti tällä kaudella. Vaikka viime kesä meni armeijassa, pystyin hoitamaan treenijutut hyvin. Se loi pohjaa, että olen ollut valmis ottamaan seuraavan askeleen ja kehittymään pelaajana, sanoi Saarijärvi.

Varusmiespalveluksen suorittaminen kausien välissä ei ole optimaalisin tapa valmistautua uuteen SM-liigakauteen, mutta Saarijärvi otti tilanteesta kaiken mahdollisen hyödyn irti.

– Kahteen aiempaan kesään verrattuna treenimuoto muuttui, mikä ei välttämättä ollut huono asia. Yksi iso juttu itselleni kesällä oli aerobisen puolen kehittäminen. Siksi armeija oli minulle täydellinen, koska siellä liikuttiin koko ajan metsässä rinkka selässä. Se loi enemmän aerobista pohjaa, vaikka toki armeija-aika myös verotti harjoittelua, Saarijärvi ruoti.

Saarijärven tämän kauden maalitehtailu on kovaa valuuttaa myös historian valossa. Ylipäätään 2000-luvulla SM-liigassa vain kaksi puolustajaa on pystynyt rikkomaan 20 maalin rajan yhden kauden aikana.

Kaudella 2003–04 Lukon Janne Niskala (21 maalia) ja JYPin Jari Korhonen (20) puhkoivat maagisen rajapyykin. Tämän jälkeen lähimmäksi 20 maalin rajaa on päässyt Oliwer Kaski, joka teki kaudella 2018–19 Pelicansin nutussa 19 maalia.

Saarijärven 17 maalia on jopa hämmentävän kova saldo siihen nähden, että laukaus on ollut hänen selkeimpiä kehityskohteitaan viime vuosina.

– Silläkin puolella olen mennyt eteenpäin. Treenien jälkeen olen tehnyt paljon ekstraa ja jäänyt laukomaan muiden pakkien ja pakkikoutsin (Erik Hämäläisen) kanssa. Veto ei kehity itsestään. Siihen on tehtävä työ.

– En tiedä auttoiko armeijakin siinä, että sain sihdin paremmin kohdilleen, virnisti Saarijärvi.

SM-liigan ystävien kannattaa nyt nauttia täysillä Saarijärven kevytjalkaisesta dominoinnista, sillä ensi kaudella hän siirtyy vuolemaan frangeja Sveitsin pääsarjaan SCL Tigersin riveihin.

Ennen siirtoa Sveitsiin edessä voi olla vielä myöhemmin keväällä uran ensimmäinen aikuisten arvoturnaus MM-kotikisoissa, jos Saarijärvi vakuuttaa riittävästi Leijonien valmennusjohdon.

– Tavoitteena on päästä MM-leireillä näyttämään. Sen jälkeen katsotaan, mihin siellä riittää, Saarijärvi linjasi.

– Kovasti toivon, että Vili pääsee näyttämään vielä kauden jälkeen maajoukkueen mukana. Hän on tehnyt kovan työn sen eteen. Hienosta pelaajasta ja ihmisestä on kyse, Virtanen ilmoitti.