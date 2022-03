SM-liigatuomio: Tämä mies on omassa luokassaan – 26-vuotias tähtipelaaja on valmis NHL:n valloitukseen

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Anton Levtchi on yhden raadin jäsenen mielestä ylikylän jätkä SM-liigaan

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan taikuri Anton Levtchi on ylikylän jätkä SM-liigaan. Tuorein esimerkki tästä nähtiin lauantain huippuottelussa, kun Levtchi ratkaisi omakätisesti Tapparalle voiton Äijänsuolla Lukkoa vastaan. 26-vuotias tähtihyökkääjä puhkoi samalla ensimmäistä kertaa urallaan 60 pisteen rajan. Ei kannata yllättyä, jos ensi syksynä Levtchi kilpailee pelipaikasta Florida Panthersin harjoitusleirillä. Levtchi on SM-liigan valmein pelaaja NHL:ään.

Anton Levtchi johtaa SM-liigan pistepörssiä tehoilla 25+35=60.

Puheenaihe

Edessä siintää kauden kliimaksi, kun pudotuspelit alkavat vihdoin tällä viikolla. Heti säälipudotuspeleissä riittää kosolti mielenkiintoa, kun sarjan suurista hallitseva mestari Lukko ja Kärpät joutuvat kovaan paikkaan jo ennen puolivälierävaihetta. Puserossa on vahva tunne, että tästä pleijarikeväästä puhutaan vielä vuosien päästä.

Tyyli

Uransa tähän kauteen päättävä Jonne Virtanen kaivoi kikkapussistaan vielä yhden Monnin erikoisen lauantain kierroksella. Vaasan Sportin 34-vuotias hyökkääjä veivasi kasuaalisti tyylikkään maalin voittolaukauskisassa Ässiä vastaan. Virtasen kaltaisia persoonia kaivataan lisää liigakaukaloihin.

Moka

KalPa on sössimässä kautensa viemäristä alas kalkkiviivoilla. KalPa hehkui pitkään liigan kuumimpana joukkueena vuodenvaihteen jälkeen, mutta runkosarjan kriittisessä loppuvaiheessa kuopiolaisjoukkue ajautui viiden ottelun tappioputkeen. Pelien paketointihetkillä jänne ei kestä. Krooninen tehottomuus on maksamassa KalPalle paikan kympin joukossa.

KalPa otti kuokkaan viime viikolla jumbojoukkue Ässiltä Porissa.

Yllätys

Mikkelin Jukurit on tämän kauden sensaatio, mutta paikallisella tasolla yleisö ei ole herännyt asianmukaisella tavalla heimohuumaan. Viime lauantain kotiottelu HIFK:ta vastaan oli vasta kauden ensimmäinen ottelu, jossa Kalevankankaan halli (yleisökapasiteetti 4 200) oli lähes täysi. Paikalla oli 3 910 katsojaa. Mitä mikkeliläiset enää odottavat? Teillä on viimein voittava ja kiinnostava joukkue.

Sasha Huttunen

Tähti

Ilveksen kakkosketjun kanadalaislaituri Nicholas Baptiste kävi omakätisesti upottamassa HIFK:n Helsingissä. Liigan huippuottelussa Baptiste veivasi Ilveksen molemmat maalit varsinaisella peliajalla ja teki vielä voittolaukauskisassa ratkaisevan osuman. Jouko Myrrän joukkueessa on rutkasti ratkaisuvoimaa, mikä lupaa sille vahvaa pudotuspelikevättä.

Ilveksen Nicholas Baptiste ohitti HIFK:n veräjänvartijan Niilo Halosen voittolaukauskilpailussa.

Puheenaihe

Runkosarjan päätöskierros pelataan tänään, ja runkosarjan voitto on edelleen kolmen kauppa. Uskomaton tilanne! Ilves, Tappara ja Jukurit ovat kaikki edelleen kisassa mukana. Enpä olisi uskonut, että tuollaista lausetta pääsee totuudenmukaisesti kirjoittamaan. Ykkössija on Tapparan käsissä. Sen pitää vain hoidella Ässät.

Tyyli

Oli hienoa olla viime viikolla pitkästä aikaa Nordiksella. Kyllä IFK osaa järjestää ottelutapahtumia. Seuran vanhin virallinen jäsen, 101 vuotta täyttävä Eero Blåfield sai kunniaa kolmannen erän pelikatkolla. Yli 7 000-päinen yleisö osasi arvostaa omaansa ja antoi nestorille ansaitun standing ovationin. Hieno yhteisö, täytyy näin espoolaisenakin myöntää.

Moka

Mitä hittoa, KalPa? Olitte alkuvuoden tulikuuma joukkue, mutta onnistutte näköjään sössimään pudotuspelipaikan viime metreillä, vaikka otteluohjelmanne oli verrattain helppo. Maaliskuun tappiot Sportille ja Ässille ovat anteeksiantamattomia kyykkäyksiä. Ei pysty käsittämään.

Yllätys

Jonne Virtanen yllätti kaikki ja pelasi yli 600 ottelua kestäneen SM-liigauran. Se on lähtökohdat huomioiden ja tarina tuntien hatunnoston arvoinen taival, joka päättyy tänään. Ja tekipä ”Monsterimonni” hienon rankkarimaalinkin uransa kalkkiviivoilla. Kaikkea hyvää jatkoon! Tästä miehestä kuullaan vielä.

Tommi Koivunen

Tähti

Jukurien viimeinen lukko Oskari Salminen on pelannut huikean kauden. Lauantaina Mikkelissä oli kauden ennätysyleisö: Salminen nollasi HIFK:n 38 torjunnallaan ja kuittasi syöttöpisteenkin. Maalivahti on torjunut peräti 55 ottelussa. Viimeksi vastaavaa on nähty kaudella 2017–18 (Lukon Kaapo Kähkönen, 56 ottelua).

Puheenaihe

Viime viikkojen tapaan puheenaihe pysyy samana: runkosarjan upea loppuhuipennus. Spekuloitavaa riittää ennen päätöskierrosta. Lukon kahden pelin (HIFK ja Sport) pelaamatta jääminen ja pistekeskiarvot aiheuttavat vielä lisäpäänvaivaa eri skenaarioita laskiessa. Upea kierros luvassa.

Tyyli

Taikuri Petri Kontiola tunnetaan paremmin syötöistään, mutta viikonloppuna ”Konna” täräytti kauden 8. maalinsa KalPaa vastaan jatkoajalla. Ja taas lämärillä, Kontiolan uudella tavaramerkillä...

Moka

KalPa mainittiinkin jo, mutta ei HPK:kaan ole nyt vakuuttanut. Tuloksenteko on liikaa liigan arvokkaimman pelaajan Michael Jolyn harteilla, ja Kerho on ottanut kolmesti peräkkäin tukkaan. Yksikin voitto olisi varmistanut suoran puolivälieräpaikan, joka on yhä uhattuna.

Michael Joly on HPK:n ykköstähti.

Yllätys

Liigan ehkä viihdyttävin joukkue Ilves voi voittaa runkosarjan ja on vähintään kolmas, vaikka se on rallattelunsa ohessa päästänyt 166 maalia – neljänneksi eniten koko sarjasta. Hyökkäys on paras puolustus toimii. Tätä ei olisi jokunen vuosi sitten SM-liigasta uskonut.