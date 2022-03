Tampere on nyt SM-liigan keskipiste – katsojamäärät kertovat hurjasta kiekkobuumista: ”Kauden paras meininki”

Tampereella on ennätyksellinen kiekkobuumi. Tappara-Kärpät-ottelu veti 10 180 katsojaa. Ilveksen viikonlopun otteluihin KalPaa ja Sportia on ennakkotietojen mukaan myyty yli 15 000 lippua.

TAMPERE

Tapparan kannattajat ovat olleet tällä viikolla tohkeissaan.

Iloiseen myhäilyyn on ollut monta aihetta. Peli kaukalossa on viime kierroksilla ollut pelistä toiseen vahvaa. Nokia-areenaan saapuu peli peliltä enemmän yleisöä, kun kausi lähenee huipennustaan.

Tapparan runkosarjan voitto on perjantain Kärpät-ottelun (1–2 ja) jälkeen viittä sarjapistettä vaille varma. Vähemmänkin riittää, jos Ilves tai Jukurit eivät voita kaikkia loppuja pelejään.

Erityisen myönteiseen virneen viime päivinä kirvespaitojen kannattajien kasvoille on tuonut molemmissa Kärpät-otteluissa irti päästetty nuorisoketju Viljami Nieminen – Topi Rönni – Oskari Luoto.

Jokainen kolmikosta on esiintynyt pirteän raikkaasti ja ennakkoluulottomasti. Luonut tekopaikkoja hyökkäyspäässä, mutta hoitanut myös Tapparassa aina suuren painoarvon saavan puolustamisen mallikkaasti.

Ketju on toisilleen tuttu Tapparan A-nuorista, jossa he ovat pelanneet tällä kaudella yhdessä noin 20 peliä. Tämä näkyy yhteistyössä jäällä.

Vasta 17-vuotias superlupaus Töpi Rönni, 17, ja NHL:ssäkin pelanneen Joona Luodon pikkuveli Oskari, 19, olisivat helposti oman juttunsa arvoisia.

Mutta kirvespaitojen kannattajien suurimman luupin alla on tietenkin ollut pelaajalegenda Ville Niemisen poika Viljami, 20. Jokaista hänen luistimenpiirtoaan ja tekoaan on seurattu tarkasti – ja yllätytty myönteisesti.

Perjantaina Nokia-areenan muodostui odottava kohina joka kerta, kun nuorisoketju luisteli jäälle. Kansa lähes nousi irti penkeistään, kun Tapparan hyökkääjätaikuri Anton Levtchi tarjoili Niemiselle kaksi mestarillista syöttöä toisessa erässä.

– Lähellä oli eka liigamaali, mutta ei tällä kertaa. Ensimmäisestä lätystä lähti huippulaukaus, mutta veskari (Stanislav Galimov) venytti vielä huipumman torjunnan. Toisella kertaa rystyveto meni tolpan väärältä puolelta sivuverkkoon. Olisi ollut hienoa huudattaa yleisöä ja lisätä joukkueen johtoasemaa, Nieminen sanoi.

Stanislav Galimov torjui Viljami Niemisen yritykset.

Nieminen sai vielä kolmannenkin paikan päätöserässä nousta ottelun suurimmaksi sankariksi, kun junnuketju vyöryi Kärppien päätyyn.

– Kiekko kimpoili vähän etujalalle. Yritin nostaa pienestä kulmasta ylös, mutta Galimov kaivoi jostain siihenkin käden eteen. Ehkä se olisi ollut jo liikaa, jos tokassa pelissä olisi jo räjäyttänyt potin. Ei ainakaan ala luulla mitään, vaan painaa joka päivä entistä kovempaa hommia kehittyäkseen lisää, Nieminen lupasi.

areenassa oli perjantaina 10 180 katsojaa – niistä ainakin osa oli saapunut paikalle nuorisoketjun innoittamana.

– Huikeat fanit – ikinä en ennen ole pelannut noin suuren yleisön edessä. Toivottavasti samanlaisia iltoja pääsee kokemaan lisää. Aistin aina ketjumme ollessa jäällä heidän vahvan tukensa, Nieminen tunnelmoi.

Tappio jatkoajalla luonnollisesti harmitti – varsinkin kun avausmaali tuli oman ketjun ollessa kaukalossa.

– Se oli kuitenkin hienoa, että saimme sen jälkeenkin valmennukselta hyvin vastuuta. Jos seuraava ottelu tulee eteen tällä kaudella, sitten vielä parempaa peliä ja kiekko paikasta verkkoon, päivä kerrallaan edustuksen mukana oleva Viljami Nieminen suunnitteli.

Jos Tapparan kultakypärän ja ainoan osuman tehneen Anton Levtchin mielipide asiaan vaikuttaa, lisää otteluita A-junnuille on luvassa.

– Hattua nostan koko kolmikolle. Hienoa peliä pelasivat jätkät jo toisena iltana peräkkäin. Tuovat tekemisellään ja olemuksellaan virtaa koko porukkaamme.

Tappio kismitti myös Levtchiä, mutta hänkin hehkutti fanien mahtavaa pelissä mukana elämistä.

– Siistiä pelata tuollaisen kannustuksen edessä. Kauden paras meininki faneilla areenalla tänään. Tampereella on muutenkin hyvä pöhinä päällä ja toivottavasti se vain lisääntyy, kun panokset kasvavat.

Levtchi (23+35=58) johtaa SM-liigan pistepörssiä neljällä pisteen erolla Jukureiden Petrus Palmuun (22+32=54). Maalipörssissä hän on toisena Pelicansin Jiri Smejkalin (24) jälkeen.

– Mieluummin otan mestaruuden kuin mitään muita pyttyjä. Sama pätee runkosarjan voittoon. Sekin tulee, jos on tullakseen ja pisteitä on tiistaina illalla tarpeeksi kasassa. Tavoitteena on, että kauden parhaat pelit ovat sekä minulla että joukkueella vielä pelaamatta.

Kaikki ennusmerkit viittaavat siihen, että Tampere on tänä keväänä Suomi-kiekon keskipiste.

Hyvin pitää pelata joukkueen, joka Tapparan ennen finaalia neljä kertaa pudotuspelisarjassa voittaa.

Sama pätee liigan viihdyttävimpään ja vauhdikkaimpaan joukkueeseen Ilvekseen.

Ikiaikainen tamperelaisten unelma paikallisfinaalista on tällä kaudella todennäköisempi kuin koskaan aiemmin.

Jos näin käy, kenenkään ei enää koskaan kannata sanoa ääneen: ”Nokia-areena on aivan liian suuri Ilveksen ja Tapparan tarpeisiin.”

Kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet Hakametsään, mutta eivät mahdu keväällä uuteen areenaankaan, jos tamperelaiset kohtaavat.