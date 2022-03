Kohukiekkoilija Jonne Virtanen, 34, kertoo, mitä TPS-oikeudenkäynnin jälkeen tapahtui – vain yhden ihmisen kanssa välit poikki

Jonne Virtanen pelaa tiistaina uransa viimeisen ottelun.

VAASA

Syksyllä 2007 nuori Jonne Virtanen haastoi nyrkkilegenda Sami Heleniuksen tappeluun Lappeenrannan Kisapuiston jäällä.

SaiPan hyökkääjä tunsi hetkensä koittaneen.

– Jotain huutelin siinä, ja yhtäkkiä se vain tapahtui. En tiennyt tappelemisesta mitään. Koitin vain heilua siinä, Virtanen, nyt 34, tarinoi.

– Ja sitten ”Helge” väänsi minut selälleen jäähän.

Seuraavan päivän Helsingin Sanomat kirjoitti, miten ”SaiPan nuori hyökkääjä Jonne Virtanen uskalsi haastaa Jokereitten Sami Heleniuksen ja kärsi matsissa vain pistetappion”.

– Oli nimi lehdessä, ja sitten oltiin niin rokkitähteä sen jälkeen. Mutta sillä (tappelemisella) loin itselleni pari vuotta lisää aikaa. Tappeleminen oli oleellinen osa peliä, jos vertaa nykyaikaan, kun sitä ei enää ole, hän sanoo.

Kulttimaineeseen noussut ja sanansäilällään ihastuttanut Virtanen pelaa tiistai-iltana pitkän uransa viimeisen ottelun, kun hänen joukkueensa Vaasan Sport kohtaa runkosarjan päätöskierroksella Ilveksen.

SaiPan nuori hyökkääjä Jonne Virtanen uskalsi haastaa tappelijalegenda Sami Heleniuksen nyrkkihippoihin. Kuva vuodelta 2008.

Jonne Virtanen ei ollut erityisen taitava jääkiekkoilija. Jotkut ovat irvailleet, ettei hän osannut pelata jääkiekkoa ollenkaan.

Mutta Virtanen on oiva esimerkki siitä, miten asenteella, sitkeydellä ja kovalla työnteolla voi luoda 17 vuoden ammattilaisuran, vaikka lahjakkuus olisi rajallista. Tuskin kukaan uskoi, että hän pelaa 626 SM-liigaottelua saati voittaa Suomen mestaruuden alaketjujen tärkeänä roolipelaajana.

Mutta niin tapahtui. Siksi Virtanen ansaitsee nyt viimeisen sanan.

– Tajusin jo alussa sen, mihin kykyni riittävät ja mitä minun kannattaa yrittää, Virtanen sanoo.

– Olin valmis lyömään kiekon punaiselta päätyyn tekemättä yhtään virhettä, jos koutsi halusi niin. Ihan vain siksi, että sain olla mukana. En ollut niin hyvä, että olisin voinut pelata muulla tavalla.

Virtanen pelasi vuodet 2009–2014 Jyväskylän JYPissä, joka oli siihen aikaan SM-liigan dynastia. Kanada-maljaa nosteltiin 2012. European Trophyn voittoa Virtanen juhli 2014.

– JYP oli korkeakoulu sen ajan voittavaan jääkiekkoon. Siinä painettiin aika kovalla henkisestikin, mutta se tuotti tulosta, hän sanoo.

– Olen ylpeä siitä, että pelasin JYPin nelosketjussa siihen aikaan, kun Jyppi pärjäsi. Ei se haitannut, jos ei tehnyt mitään erikoista, mutta virhettä ei saanut tehdä, Virtanen kuvailee JYPin pelifilosofiaa.

Virtanen nimeää silloisen JYP-luotsin, nykyisin Sportia piiskaavan Risto Dufvan uransa tärkeimmäksi valmentajaksi.

– Se oli niin säälimätöntä ja vaativaa varsinkin oman roolini pelaajalle. Opin, että minun pitää repiä itsestäni 110 irti. Sata ei riitä, keskushyökkääjä sanoo.

– Ensimmäisenä vuonna Jyväskylässä käytännössä asuin hallilla, kun olin sekä D Teamin että JYPin mukana. Tuli paljon toistoja ja pelejä ja opin sikana. Oli niin paljon tekemistä, ettei ollut aikaa tehdä tyhmiä.

Virtanen lunasti ja myös sementoi paikkansa huippujoukkueen nelosketjun sentterinä.

– Mieti, ketkä yrittävät ottaa pelipaikkani, kun olin JYPin nelossentteri. Matias Myttynen – ei ottanut. Mikael Ruohomaa – ei ottanut. Oula Palve – ei ottanut. He ovat kaikki minua parempia pelaajia, mutta he yrittivät pelata heti eri tavalla, hyökkäävämmin. Ymmärsin, että minä en voi niin pelata. Pelasin virheettömästi. Sillä minä sen paikkani otin.

Jonne Virtanen (keskellä) pelasi JYPin 2010-luvun alun menestysvuosina joukkueen nelosketjun sentterinä.

Uransa isoimman kohun keskelle Virtanen joutui syksyllä 2019, kun hän sai potkut kotikaupunkinsa ylpeydestä Turun Palloseurasta. TPS perusteli fanien rakastaman varakapteenin potkuja tämän liiallisella alkoholinkäytöllä.

Virtanen oli eri mieltä.

– En koskaan jättänyt treenejä tai pelejä väliin, hän sanoo.

Pelaaja piti irtisanomistaan laittomana. Asia eteni oikeuteen.

– Olin silloin niin saatanan vihainen, että miten minulle voidaan tehdä näin.

Virtanen siirtyi pelaamaan Tanskan liigan Herningiin, jossa kuppi alkoi maistua kahta kauheammin.

– Se stressi oli hirveä, kun odotin oikeuden päätöstä. Joko joudun maksamaan sen oikeuscasen, 70 000 euroa, tai saan 100 000 euroa korvauksia. Olin tuhlannut rahaa aika paljonkin yli varojeni. Se vapaa-aika ja kaikki, kun olin erossa perheestäni, hän myöntää.

Virtanen voitti oikeustaistelun. Rahat pamahtivat tilille.

– Stressi purkautui. Jumalauta, olin yksin siellä ja vedin ihan simona pitkin Köpistä ja ammuskelin samppanjapulloja auki.

Virtanen kertoo tunteneensa suurta katkeruutta TPS:n johtohenkilöitä kohtaan potkujensa jälkeen.

– Olin pirun vihainen niille Tepsin ihmisille aluksi. Sitten ymmärsin, että olisin itsekin voinut tehdä juttuja toisin. Että ehkä vika ei olekaan pelkästään muissa, hän sanoo.

Virtanen sanoo sopineensa asiat TPS:n silloisen urheilujohtajan Antero Niittymäen ja päävalmentajan Kalle Kaskisen kanssa.

– Ihan hyvät välit on heihin, hän toteaa.

– Ainoa, kenen kanssa en ole jutellut, on sen aikainen toimitusjohtaja (Santtu) Jokinen. Oikeudenkäynnin jälkeenkin hän väitti, että he ovat tehneet kaiken oikein, mitä he eivät olleet tehneet. Hänen kanssaan en ikinä päässyt samalle sivulle. Hänen edeltäjänsä Mika Eskola oli sen sijaan hemmetin hyvä tyyppi.

Omien virheiden myöntäminen oli Virtaselle ratkaiseva oivallus ja auttoi häntä elämässä eteenpäin.

– Vihasin niitä ihmisiä aluksi. Se oli aika kuluttavaa henkisesti ja olin aika loppu sen jälkeen.

– Kun sen vihan sai pois, ja sain juteltua niiden ihmisten kanssa, se helpottui. En tykkää kantaa kaunaa ketään kohtaan. Nämä ovat kuitenkin vain jääkiekko- ja raha-asioita. Ihmiset ovat tämän elämän suola, ei se, että kuinka paljon on rahaa tilillä tai onko yksi jääkiekko-ottelu mennyt niin tai näin.

Ei raittius helppoa ole. Alkoholiongelmastaan kertonut Virtanen sanoo tämän suoraan. Hän on ollut vuoden aikana ”kaksi ja puoli kertaa ulkona”.

Uran jälkeiset suuntaviivat ovat selkeät.

– Minun tarvitsee saada tekemistä, hän sanoo.

Juniorivalmentajan työt kiinnostavat Turkuun palaavaa Virtasta, ja niistä on jo käyty keskusteluja.

– Aion täyttää sitä arkea lasten kanssa touhuamisella. Taloudellisestikaan minulla ei ole varaa jäädä kotiin, kolmen lapsen isä sanoo.

– Toivon, että löydän jotain siistejä juttuja, että aamulla olisi kiva herätä ja se tunne, että jes, tänään pääsee touhuamaan.