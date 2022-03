Ilves vei trillerin, HIFK:n fanit piikittelivät Marko Anttilaa – näin SM-liigassa pelattiin

SM-liigassa pelattiin torstaina kolmen ottelun kierros.

HIFK-Ilves 2-3 vl (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)

Lukko-JYP 4-1 (0-0, 0-1, 4-0)

Ässät-KalPa 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)

Runkosarja alkaa vedellä viimeisiään. Torstai-illan herkkupala nähtiin Nordenskiöldinkadun jäähallissa, kun sarjanelonen HIFK ja sarjakakkonen Ilves kohtasivat kierroksen kärkiottelussa. Ilves vei voiton voittolaukauskisan jälkeen, kun Eemeli Suomi ja Nicholas Baptiste onnistuivat. Trilleriä seurasi Nordiksella 7 036 katsojaa.

Baptiste (2+0) avasi pellit heti ottelun alussa 1–0-maalilla. HIFK:n 1–1-tasoituksen toisen erän lopulla tarjoili Ilveksen veskari Marek Langhamer, ja Eetu Koivistoinen puttasi kiekon tyhjiin.

Baptiste ohjasi Ilveksen uudestaan johtoon kolmannessa erässä ennen kuin Reid Gardiner sivalsi HIFK:n 2–2-tasoituksen. Gardiner nousi 23 maalillaan maalipörssin toiseksi.

Askissa oli tunnetta. Avauserä päättyi veljelliseen nokitteluun, kun Ilveksen Leo Lööfin taklaus HIFK:n Iiro Pakariseen nosti sykkeitä. Kiivaimmin ottivat yhteen Marko Anttila ja Rony Ahonen, joka sai maistaa muutaman napakan tuuppauksen Leijonien 203-senttiseltä mestarikapteenilta. HIFK:n kannattajat saattelivat ”Mörkön” pukukoppiin äänekkäillä narri-huudoilla.

HIFK sai ennen ottelua jobinpostia, kun seura tiedotti ykkösvahti Michael Garteigin kauden päättymisestä. Garteigilta kapula siirtyy loppukaudeksi Niilo Haloselle, joka torjui torstaina kauden 25. ottelunsa.

Ennen ottelua kukitettiin HIFK:n 35-vuotias konkarisentteri Petteri Wirtanen, joka pelasi uransa 400. liigaottelunsa. Wirtanen pani hieman kierrettä alkuseremoniaan liukastumalla jäälle levitettyyn mattoon, mikä näytti huvittavan itse juhlakaluakin.

Pudotuspelien ulkopuolelle jäävä JYP on pystynyt kiusaamaan viime kierroksilla pudotuspelisijoilla majailevia joukkueita, mutta torstaina Lukko nousi takaa kotivoittoon 3 318 katsojan edessä. Lukolta maalinteossa onnistuivat Vili Saarijärvi (1+2), Scott Pooley, Matthew Abt ja Sebastian Repo. JYPin maalin teki Adam Brodecki.

Toisella peräkkäisellä voitolla Lukko vankisti asemaansa sarjan seitsemäntenä. JYP otti kolmesta edellisestä ottelustaan kaksi voittoa ja yhden irtopisteen jatkoilta.

Porissa KalPa oli ”pakkovoiton” edessä. KalPa lähti kierrokselle sijalta 11 eli viivan väärältä puolelta, mutta kuopiolaisjoukkue pudotti pallon taas kerran, kun Ässät vei voiton. Tappio oli KalPalle neljäs putkeen.

Ässien maalit tekivät Niklas Appelgren, Jarno Kärki ja lopussa tyhjiin osunut Nick Moutrey. KalPan ainoan viimeisteli alivoimalla Jaakko Rissanen. Ottelua seurasi Isonmäen hallissa 1 029 katsojaa.

Ilman panosta pitkään pelannut Ässät on jo varma jumbojoukkue. KalPan kausi on tätä menoa päättymässä myös runkosarjaan. KalPalla (pistekeskiarvo 1,5) on kaksi ottelua (Ilves kotona ja JYP vieraissa) aikaa haalia riittävästi pisteitä kasaan pudotuspelipaikkaa varten. KooKoo (1,54) ja Pelicans (1,55) ovat KalPan edellä.