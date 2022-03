SM-liigan nuoren tähden kausi on ollut hämmentävä – Joel Blomqvist, 20, on tilastoissa aivan omilla luvuillaan

Kärppien Joel Blomqvist on noussut täydestä tuntemattomuudesta SM-liigan kuumimmaksi maalivahdiksi.

Nuori Joel Blomqvist on ollut vakuuttava Kärppien maalilla. Arkistokuva.

Oulu

Kärpät–Tappara 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Uusikaarlepyystä lähtöisin oleva Joel Blomqvist on toki aina ollut ikäluokkansa lahjakkaimpia maalivahteja. Hän myös oli koronaviruksen takia kesken jääneiden alle 20-vuotiaiden MM-kisojen itseoikeutettu Nuorten leijonien ykkösvahti. Silti Blomqvistin ensimmäinen liigakausi Oulun Kärpissä on ollut hämmentävä.

Blomqvist, 20, on lähes jokaisessa maalivahtitilastossa sarjassa aivan omilla luvuillaan. 19 ottelussa pelanneen maalivahdin päästettyjen maalien keskiarvo on 1,21 maalia ottelua kohden ja torjuntaprosentti 94,58. Molemmilla luvuilla hän on ylivoimaisessa johdossa koko sarjassa.

Entistä kovemmaksi suorituksen tekee se, että venäläisvahti Stanislav Galimov on torjunut Kärppien maalin suulla hengästyttävän paljon pelejä. Nuoren kassarin pelivuorot ovat jääneet talven aikana hyvin maltillisiksi.

– Jossain vaiheessa, kun vastuuta ei paljoa tullut, piti keskittyä arjen ja rutiinien parantamiseen. Se on kehittänyt minua paljon, Blomqvist totesi nöyrästi keskiviikkona, kun Kärpät oli kokenut niukan 0–1-kotitappion Tapparalle.

Kaikki tuo päivittäinen tekeminen kasvaa nyt korkoa, jota Kärppien pankissa kerätään. Galimovin loukkaannuttua käsissä ei ollutkaan maalivahtikriisi, vaan tulikuuma Blomqvist. Kärppien puolustuspelin tiivistymisessä voittavalla maalivahdilla on ollut iso merkitys.

– Jokaiseen peliin täytyy valmistautua hyvin ja kehittää omaa keskittymistä. Homma on toiminut hyvin, ja olen omaan suoritukseen tyytyväinen. Itseluottamus on noussut koko ajan.

Pekka Rinne, Niklas Bäckström, Tuomas Tarkki, Veini Vehviläinen. Lista Oulussa uransa aivan uudelle tasolle nostaneiden maalivahtien tasossa on kova. Yhteinen nimittäjä heille on Kärppien maalivahtivalmentaja Ari Hilli.

SM-liigan kuumimpaan kärkeen hommissaan kuuluvan Hillin arvostus ja ammattitaito on laajalti tunnistettu. Nyt hän on virittämässä jokapäiväisessä mankelissaan Blomqvistista seuraavaa huipputuotettaan.

– Tykkään tehdä töitä hänen kanssaan, sillä hän on todella hyvä. ”Beni” tietää tarkalleen, mitä asioita tarvitsee kehittää ja mikä on minulle parasta, Blomqvist hymyili.

Joel Blomqvist voittomaalikisassa HIFK:n Jere Innalaa vastaan maaliskuun alussa.

Blomqvist on ollut maalinsa suulla lähes täydellinen – mutta yhdessä asiassa hänen on vaikea Kärppiä auttaa. Täydellisyyttä tarvittaisiin myös hyökkäyspäässä, niin tukossa Kärppien kyky tehdä tulosta nyt on.

Lauri Marjamäki on vuorannut puolustuspelin äärimmäisen tiiviiksi, mutta pelejä on hankala voittaa, jos oma maalisarake näyttää nollaa tai yhtä maalia. Kun pudotuspelitaisto on supertasainen, voi se koitua Kärppien kohtaloksi.

Kun Tapparan Waltteri Merelän osuma jäi keskiviikkoisen pelin ainoaksi, tukaloitui Kärppien asema pudotuspeliviivalla entisestään.

– Otettavissa se laukaus oli. Aina ei voi mennä kuin unelmissa, mutta tuohon ei auta jäädä kiinni. Huomenna on latauduttava uudelleen, Blomqvist sanoi.

Oululaisten kujanjuoksu kohti pudotuspelejä tulee olemaan raastava, ja viikonlopun vieraspeleistä Tapparaa ja TPS:ää vastaan on voittoja tultava.

– Sarjatilanne tuo tietysti pieniä paineita, onhan se totta. Mutta näen sen hyvänä asiana, sillä se tuo entisestään motivaatiota, kun pääsee mittaamaan kaiken itsestään ulos, nuori maalivahti päätti.